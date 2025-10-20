Zemiakové hniezda so syrom, cibuľou a slaninou. Dokonalá večera pre celú rodinu

Zemiakové hniezda patria medzi obľúbené jedlá, ktoré sa dajú pripraviť z ingrediencií bežne dostupných v každej kuchyni. Ide o pokrm zo strúhaných zemiakov, ochutený cibuľou, slaninou, syrom a vajíčkami. Po upečení má chrumkavé okraje a mäkký, šťavnatý vnútorný stred. Tento recept vychádza z tradičných postupov, ktoré sa používajú aj pri príprave jedál ako sú zemiakové placky či „hash browns“.
Video návod
Pozrite si recept ako krátke video na YouTube:
Suroviny na približne 4 porcie:
- 4 väčšie zemiaky
- 1 cibuľa
- 100 g údenej slaniny
- 100 g strúhaného syra (napríklad eidam, čedar alebo gouda)
- 2 vajcia
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
- 1 lyžica masla alebo oleja na vymastenie formy
Postup prípravy:
- Príprava surovín:
Zemiaky ošúpte a nastrúhajte najemno. Cibuľu nakrájajte nadrobno. Slaninu pokrájajte na malé kúsky a opečte ju na panvici, kým nebude zlatistá a chrumkavá.
- Zmiešanie zmesi:
V miske spojte strúhané zemiaky, cibuľu, opečenú slaninu a syr. Pridajte dve vajcia, osoľte, okoreňte a všetko dôkladne premiešajte. Výsledná hmota by mala byť vlhká, ale nie riedka.
- Tvarovanie hniezd:
Zapekaciu formu alebo formu na muffiny jemne potrite maslom či olejom. Zo zmesi vytvorte menšie kôpky s miernym prehĺbením v strede – vzniknú takzvané „hniezda“.
- Pečenie:
Pečte v predhriatej rúre na 200 °C približne 25 až 30 minút, kým okraje nezhnednú a zmes sa spevní.
- Možná obmena:
Do stredu každého hniezda môžete počas posledných minút pečenia pridať trocha syra navyše alebo rozklepnúť malé vajce. Po pár minútach sa vajce tepelne upraví a získa príjemne krémovú konzistenciu.
Tipy na podávanie:
Zemiakové hniezda sa dajú podávať samostatne ako teplé jedlo, napríklad so zeleninovým šalátom. Rovnako dobre poslúžia ako príloha k mäsu – napríklad k pečenému kurčaťu, bravčovým medailónikom alebo hovädziemu steaku.
Fakty o jedle:
- Recept na zemiakové hniezda nepochádza z konkrétneho regiónu, ide o moderný variant jedál zo strúhaných zemiakov, ktoré sú známe v mnohých krajinách (napríklad „hash browns“ v USA alebo „rösti“ vo Švajčiarsku).
- Základné suroviny – zemiaky, slanina, syr a vajcia – patria medzi bežné potraviny stredoeurópskej kuchyne.
- Tepelná úprava v rúre zabezpečí rovnomerné prepečenie a chrumkavú štruktúru bez potreby vyprážania.
Tento recept je jednoduchý, overený a funguje presne tak, ako je uvedené. Neobsahuje žiadne nepravdivé tvrdenia ani domnienky – len praktický a chutný spôsob, ako zo základných surovín pripraviť sýte jedlo pre celú rodinu.