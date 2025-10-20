Zemiakové hniezda so syrom, cibuľou a slaninou. Dokonalá večera pre celú rodinu

plnené zemiaky
plnené zemiaky Foto: depositphotos.com

Zemiakové hniezda patria medzi obľúbené jedlá, ktoré sa dajú pripraviť z ingrediencií bežne dostupných v každej kuchyni. Ide o pokrm zo strúhaných zemiakov, ochutený cibuľou, slaninou, syrom a vajíčkami. Po upečení má chrumkavé okraje a mäkký, šťavnatý vnútorný stred. Tento recept vychádza z tradičných postupov, ktoré sa používajú aj pri príprave jedál ako sú zemiakové placky či „hash browns“.

Video návod

Pozrite si recept ako krátke video na YouTube:

Suroviny na približne 4 porcie:

  • 4 väčšie zemiaky
  • 1 cibuľa
  • 100 g údenej slaniny
  • 100 g strúhaného syra (napríklad eidam, čedar alebo gouda)
  • 2 vajcia
  • soľ a čerstvo mleté čierne korenie
  • 1 lyžica masla alebo oleja na vymastenie formy

Postup prípravy:

  1. Príprava surovín:
    Zemiaky ošúpte a nastrúhajte najemno. Cibuľu nakrájajte nadrobno. Slaninu pokrájajte na malé kúsky a opečte ju na panvici, kým nebude zlatistá a chrumkavá.
  2. Zmiešanie zmesi:
    V miske spojte strúhané zemiaky, cibuľu, opečenú slaninu a syr. Pridajte dve vajcia, osoľte, okoreňte a všetko dôkladne premiešajte. Výsledná hmota by mala byť vlhká, ale nie riedka.
  3. Tvarovanie hniezd:
    Zapekaciu formu alebo formu na muffiny jemne potrite maslom či olejom. Zo zmesi vytvorte menšie kôpky s miernym prehĺbením v strede – vzniknú takzvané „hniezda“.
  4. Pečenie:
    Pečte v predhriatej rúre na 200 °C približne 25 až 30 minút, kým okraje nezhnednú a zmes sa spevní.
  5. Možná obmena:
    Do stredu každého hniezda môžete počas posledných minút pečenia pridať trocha syra navyše alebo rozklepnúť malé vajce. Po pár minútach sa vajce tepelne upraví a získa príjemne krémovú konzistenciu.

 Tipy na podávanie:

Zemiakové hniezda sa dajú podávať samostatne ako teplé jedlo, napríklad so zeleninovým šalátom. Rovnako dobre poslúžia ako príloha k mäsu – napríklad k pečenému kurčaťu, bravčovým medailónikom alebo hovädziemu steaku.

Fakty o jedle:

  • Recept na zemiakové hniezda nepochádza z konkrétneho regiónu, ide o moderný variant jedál zo strúhaných zemiakov, ktoré sú známe v mnohých krajinách (napríklad „hash browns“ v USA alebo „rösti“ vo Švajčiarsku).
  • Základné suroviny – zemiaky, slanina, syr a vajcia – patria medzi bežné potraviny stredoeurópskej kuchyne.
  • Tepelná úprava v rúre zabezpečí rovnomerné prepečenie a chrumkavú štruktúru bez potreby vyprážania.

Tento recept je jednoduchý, overený a funguje presne tak, ako je uvedené. Neobsahuje žiadne nepravdivé tvrdenia ani domnienky – len praktický a chutný spôsob, ako zo základných surovín pripraviť sýte jedlo pre celú rodinu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať