Zemiakové a mrkvové šupky nevyhadzujem. Raz týždenne ich využijem doma na praktické a úplne bezpečné spôsoby

Väčšina ľudí šupky zo zemiakov a mrkvy vyhadzuje, no pritom môžu poslúžiť ako užitočný materiál pri upratovaní či v starostlivosti o rastliny. Nie všetky internetové rady sú spoľahlivé, no niekoľko využití má reálny základ vo fyziológii rastlín a v prirodzených vlastnostiach samotných šupiek.
Video o využití mrkvových šupiek ako hnojiva
Na YouTube existujú návody, ktoré ukazujú, ako môžu byť mrkvové šupky spracované na jednoduché organické hnojivo. Takéto video demonštračného postupu nájdete napríklad tu:
Prečo sa šupky oplatí nevyhadzovať?
Mrkva aj zemiaky obsahujú vitamíny a minerály, pričom značná časť z nich sa nachádza práve v šupke. Zatiaľ čo niektoré populárne rady o „zázračných účinkoch“ nie sú vedecky potvrdené, existujú spôsoby využitia, ktoré sú bezpečné, logické a fungujú na základe prirodzených vlastností škrobu, vlákniny a minerálov.
Mrkvové šupky: vhodné pre rastliny
1. Výživa pre izbové rastliny – pravdivé a bezpečné
Mrkvové šupky obsahujú draslík, čo je minerál dôležitý pre zdravý rast rastlín, ich odolnosť a správnu funkciu listov.
Aj keď mrkvové šupky nenahradia plnohodnotné hnojivo, môžu slúžiť ako organický doplnok výživy pri rozklade v pôde.
Ako ich použiť bezpečne:
- šupky usušiť alebo krátko povariť
- rozdrviť na menšie kúsky
- primiešať do pôdy v menšom množstve (aby sa predišlo plesniam)
Zemiakové šupky: praktické využitie pri upratovaní
Zemiakové šupky obsahujú škrob, ktorý má jemné čistiace vlastnosti. Môže pomôcť uvoľniť usadeniny či zmatnený povrch — nie je to však všeliek.
2. Jemné čistenie nerezových povrchov – čiastočne overené
Škrob v zemiakoch môže pomôcť odstrániť jemné nečistoty alebo mastnotu z kovových povrchov.
Tento postup je bezpečný, no nenahradí silné čistiace prostriedky pri veľkých usadeninách.
Bezpečný postup:
- pretri zemiakovou šupkou nerezový povrch
- opláchni vodou a utrite mäkkou handrou
3. Pomoc pri slabom vodnom kameni – funguje občas
Zemiaková šupka sama o sebe vodný kameň úplne nerozpustí (na to je ideálna kyselina citrónová alebo ocot).
Avšak pri ľahkých usadeninách môže škrob pomôcť povrch „odmatniť“ a uvoľniť nečistotu.
Používanie preto nie je škodlivé, len netreba očakávať silný čistič.
Kozmetické rady? Tu je pravda
4. Obklady z mrkvy či zemiakov pod oči – bezpečné, ale bez záruky účinku
Mrkva a zemiaky majú vysoký podiel vody a pôsobia chladivo, takže môžu dočasne upokojiť opuch, podobne ako studený obklad.
Čo je pravda:
- chlad zmierňuje opuch
- hydratácia pokožke neuškodí
Čo pravda nie je:
- nezmiznú tmavé kruhy trvalo
- nejde o náhradu kozmetickej starostlivosti
Použiť ich však nie je škodlivé, ak sú čisté.
Čo určite nie: nepravdivé alebo rizikové rady
5. „Zemiakové šupky zakryjú šediny alebo tónujú vlasy“
Na toto tvrdenie neexistuje žiadny odborný dôkaz.
Zemiaky neobsahujú pigment, ktorý by dokázal zafarbiť vlasy alebo meniť šediny.
Môžu však vlasom dodať lesk, ak sú opláchnuté odvarom — to je spôsobené škrobom, nie farbou.
Pozor na toxický solanín
Zelené zemiaky alebo šupky so zelenými časťami obsahujú solanín, ktorý môže byť pri vyššom množstve jedovatý.
Na akékoľvek použitie v domácnosti sa majú používať len nezelené, kvalitné šupky.
Zhrnutie: Čo je skutočne pravdivé a bezpečné?
- Výživa pre rastliny – ÁNO
- Jemné čistenie nerezu – ÁNO
- Obklady pod oči – ÁNO, ale s miernym efektom
- Čiastočná pomoc pri ľahkom vodnom kameni – NIEKEDY
- farbenie vlasov alebo zázračné účinky – NIE
- používanie zelených šupiek – NEBEZPEČNÉ