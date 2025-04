Zbohom klasickej manželskej posteli? Moderný trend mení spálňovú kultúru a nabáda partnerov k premýšľaniu o vlastnom priestore

Spoločný život vo dvojici je plný nádherných momentov, zdieľaných zážitkov a vzájomnej podpory. K tým najintímnejším patrí, prirodzene, spánok – a to najmä vtedy, ak ho partneri trávia bok po boku v jednej posteli. V mnohých kultúrach sa manželská posteľ vníma ako samozrejmosť a symbol lásky či oddanosti. V posledných rokoch sa však do popredia dostáva fenomén, ktorý túto zaužívanú predstavu narúša. Stále viac párov totiž objavuje čaro oddelených postelí, ba dokonca i samostatných spální. Čo ich k tomu vedie? A je takáto voľba vôbec prínosná pre vzťah, alebo skôr rozbíja to, čo sme roky pokladali za prirodzené?