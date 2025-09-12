Zber lieskových orechov a ich správne uskladnenie

Lieska obyčajná patrí medzi pôvodné dreviny našej krajiny. Nájdeme ju nielen v lesoch, ale aj v záhradách, kde sa pestuje pre chutné orechy, pevné prúty či ako súčasť živých plotov. V minulosti bola oveľa rozšírenejšia a jej význam sa postupne opäť objavuje, najmä vďaka vysokej výživovej hodnote plodov.
Charakteristika liesky
Lieska obyčajná (Corylus avellana) dorastá podľa podmienok do výšky 4 až 7 metrov. Existujú však aj šľachtené odrody s väčšími plodmi, ktoré sa viac hodia do záhrad a dorastajú do približne 5 metrov. Medzi obľúbené patria napríklad Lombardská biela, Webbova alebo Zellská červená.
Lieskové orechy sú bohaté na vitamín E, vitamíny skupiny B, horčík, draslík a ďalšie minerály, ktoré prospievajú srdcu, nervovej sústave aj kostiam. Okrem plodov poskytuje lieska aj iné využitie – prúty vhodné na konštrukcie pre rastliny, drevo na uhlie alebo dokonca možnosť inokulácie koreňov hľuzoviek.
Kedy orechy dozrievajú
Úroda lieskových orechov sa zbiera zvyčajne od augusta do septembra. Dozretie sa dá spoznať podľa troch hlavných znakov:
- Tvrdá škrupina – nezrelé orechy sú mäkké, zrelé pevné.
- Zmena farby – zelený obal (košieľka) postupne žltne alebo hnedne.
- Padanie orechov – zrelé plody sa uvoľňujú a padajú na zem.
Postup zberu a sušenia
- Orechy sa zbierajú zo zeme hneď po opadnutí.
- Sušia sa spolu s košieľkou, ideálne v jednej vrstve na sitách alebo podnosoch.
- Miesto na sušenie by malo byť suché, vzdušné a bez priameho slnka.
- Sušenie trvá približne 2 až 3 týždne. Orechy je vhodné pravidelne premiešať.
- Po usušení sa košieľky odstránia a orechy sa pretriedia – vyradia sa prázdne, poškodené či plesnivé kusy.
Skladovanie lieskových orechov
Najlepšie je uchovávať orechy v škrupine, ktorá ich prirodzene chráni pred vyschnutím, vlhkosťou a škodcami. Usušené orechy sa ukladajú do plátených vreciek a zavesia na suché a chladné miesto s dobrým prúdením vzduchu.
Lúpať sa odporúča až podľa potreby. Nelúpané orechy vydržia dlhšie čerstvé, nepodliehajú rýchlemu žltnutiu a nepútajú toľko škodcov.
Lieska je užitočný ker, ktorý prináša úžitok nielen v podobe výživných orechov, ale aj ako ekologický prvok v záhrade. Ak sa orechy zbierajú v správnom čase, dôkladne usušia a vhodne uskladnia, vydržia vo výbornej kvalite niekoľko mesiacov a môžu obohacovať jedálniček počas celej zimy.