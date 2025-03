Zbavte sa molí raz a navždy. Vyskúšajte tento spôsob skladovania potravín a pustite sa do upratovania už dnes

Ak sa chystáte na dôkladné upratovanie v kuchyni či v špajzi, teraz je ten správny čas. Mnohí z nás sa na jar púšťajú do veľkého čistenia poličiek a priečinkov, kde skladujeme múku, cestoviny či rôzne drobné pochutiny. Hoci sa môže zdať, že stačí povyťahovať pár krabíc so starými surovinami, otrieť poličky a všetko poukladať späť, výsledok často nesplní očakávania. Potraviny, ktoré sú už po lehote, skončia v koši, a nebezpečenstvo, že sa v nich môžu ukrývať mole či iný hmyz, stále pretrváva. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako si zásoby usporiadať tak, aby ste žiadne suroviny zbytočne nevyhadzovali a zároveň ste moliam či iným škodcom zatrhli prístup do vašej komory.

Všetko musí ísť von – to je základné pravidlo

Prvé, čo by ste mali urobiť, je zobrať všetky potraviny z poličiek či zo skrinky a vyskladať ich napríklad na kuchynskú linku alebo stôl. Hoci sa môže zdať, že pri letmom pohľade sa v špajzi nič nezmenilo, dôkladná kontrola dokáže odhaliť zabudnuté balíčky alebo nejaké napadnuté suroviny.

Starostlivo vyčistite prázdne police a skrinky – vezmite do ruky navlhčenú handričku, poriadne ju vyžmýkajte a povrchy dôkladne umyte. Potom všetko osušte čistou utierkou, aby sa na vlhkých miestach nezačali tvoriť plesne. Zamerajte sa aj na rohy, spodné plochy poličiek a všetky úzke priestory, kde by sa mohli objaviť zámotky potravinových molí či stopy iných škodcov. Nechajte vnútorné priestory chvíľu vyvetrať, aby tam nezostala žiadna prebytočná vlhkosť.

Triedime do skupín

V momente, keď už máte zásoby vyložené na linke, začnite ich triediť:

Suroviny, ktoré musia ísť do koša

Patria sem všetky potraviny, ktoré sú napadnuté škodcami (napríklad molmi), ako aj tie, čo sú už výrazne po záruke a je zjavné, že nie sú vhodné na konzumáciu. Žltnúce orechy, žltnúci mak či suroviny so zmenou chuti, zápachu či farby nekompromisne vyhoďte. Ich ponechanie by mohlo spôsobiť ďalšie šírenie hmyzu alebo iné kontaminácie. Suroviny s nápisom „minimálna trvanlivosť do“

Ak je na obale uvedený údaj o minimálnej trvanlivosti, často to znamená, že potraviny môžete ešte bezpečne zjesť aj po tomto dátume, pokiaľ nejavia žiadne známky pokazenia. Môže ísť o cestoviny, ryžu, čokoládu či strukoviny. Je však dôležité prezrieť ich bližšie a dôkladne posúdiť, či sú stále v poriadku. Tieto si nechajte na viditeľnom mieste, aby ste ich čoskoro minuli a nevyhadzovali ich o pár týždňov či mesiacov opäť. Potraviny, ktoré sú stále v záruke

Sem zaraďte všetky suroviny, ktoré majú dostatočne dlhú trvanlivosť. Napríklad nové balenie múky, cestovín alebo konzervy, ktoré ste kúpili len nedávno.

Metóda, ktorá chránila už naše babičky: vhodné obaly

Po dôkladnom triedení prichádza na rad otázka, ako potraviny správne uskladniť. Mnoho ľudí necháva múku, strúhanku alebo cestoviny v pôvodnom papierovom obale z obchodu, prípadne používa celofánové či plastové vrecúška. Problém je, že tieto materiály dokáže potravinový mol bez problémov prehrýzť. Nezastaví ho často ani alobal.

Preto je vhodné nasypať sypké suroviny do sklenených alebo dobre uzatvárateľných plastových nádob, ktoré zaručia, že sa k nim hmyz nedostane. Ideálne sú priehľadné obaly, aby ste rýchlo spozorovali, či potravina nejakým spôsobom nemení vzhľad. Určite na dózu alebo pohár prilepte štítok so skráteným názvom suroviny a dátumom, kedy vám končí jej odporúčaná spotreba.

Ak používate zmesi korenia a rôzne druhy sušených byliniek, môžete ich buď presypať do koreničiek, alebo nechať v pôvodných vrecúškach. Základ je však dôkladne ich uzavrieť. Vrecúška môžete uložiť do menších košíkov či plastových boxov, aby ste v poličke udržiavali poriadok.

Ako často pečiete, varíte, smažíte?

Keď ste potraviny rozdelili, venujte chvíľku tomu, ako často dané suroviny v kuchyni využívate. Ak napríklad každý víkend pečiete koláč alebo bábovku, múka a cukor by nemali zmiznúť až do zadnej časti skrinky, ale skôr by mali byť na dosah. Naopak, ak pečiete len výnimočne (napríklad na Vianoce), môžete tieto suroviny uložiť hlbšie, pretože ich nepotrebujete každý deň.

Ďalšou kategóriou môže byť organizácia potravín podľa zamerania: napríklad uložte všetky strukoviny (fazuľa, šošovica, hrach) spolu, vedľa toho múku, krupicu či cestoviny a do samostatnej časti poličky posuňte sladkosti a nápoje. Uľahčí vám to orientáciu a pri varení nebudete musieť hľadať po celej kuchyni, kde máte základné suroviny.

Dajte dopredu tie, ktoré majú „namále“

Práve potraviny, ktoré majú dátum spotreby „čo nevidieť“, je dobré uložiť dopredu na také miesto, kde ich budete mať na očiach. Ak ich neodsuniete dozadu, budete ich používať prednostne a zbytočne sa nevyhodia po uplynutí pár týždňov. Rovnako si spíšte zoznam, čo vám doma chýba alebo čoho máte už len málo – napríklad soľ, rascu či sušené droždie. Lepšie si tak naplánujete najbližší nákup a vyhnete sa duplikátom či nepotrebným zásobám.

Doplnková ochrana proti škodcom

Keď máte špajzu dokonale zorganizovanú, oplatí sa zamyslieť nad prevenciou proti hmyzu, najmä proti potravinovým moliam. Na trhu existuje viacero klasických prostriedkov, ale mnohí nedajú dopustiť na prírodné metódy:

Bobkový list

Klinčeky

Škorica

Tieto koreniny a bylinky majú silnú vôňu, ktorá dokáže odpudiť moly a iných malých votrelcov. Stačí ich uložiť do menšieho vrecúška alebo misky, prípadne ich rovno naaranžovať medzi dózy a koreničky. Vďaka ich príjemnej aróme sa budete navyše v špajzi cítiť veľmi príjemne.

Bonusový tip: šetrite priestor a uľahčite si život

Podobne ako pri organizácii surovín v špajzi môžete optimalizovať aj miesto v kuchynských skrinkách. Na internete kolujú videá s jednoduchými trikmi, ako ukladať poháre a hrnčeky tak, aby zaberali minimum miesta a zároveň vyzerali esteticky. Jeden z tipov radí ukladať hrnčeky uchom do seba alebo využiť háčiky v spodnej časti poličky, kam hrnčeky zavesíte. Toto usporiadanie v skutočnosti dokáže ušetriť prekvapivo veľa priestoru.

Vďaka týmto radám bude vaša kuchyňa nielen usporiadanejšia, ale tiež hygienickejšia a menej lákavá pre potravinových molí. Nebudete musieť toľko vyhadzovať prešlé či znehodnotené suroviny a v kuchyni si vytvoríte príjemnejšie prostredie. Stačí len raz za čas dôsledne skontrolovať, čo máte v zásobách, a udržiavať systém, ktorý vám pomôže využiť všetko do poslednej omrvinky. Ak sa do toho pustíte už dnes, čoskoro zistíte, že každé ďalšie upratovanie bude jednoduchšie a rýchlejšie.

Tak neváhajte, zbavte sa neporiadku v špajzi a zaistite si dokonalý prehľad o tom, čo máte v kuchyni k dispozícii – vaša rodina, peňaženka a ani životné prostredie sa vám za to určite neprestanú odvďačovať!