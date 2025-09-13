Zbavte sa molí raz a navždy! + 10 tipov, ako rozžiariť domov a záhradu ešte túto jeseň

Prechod medzi letom a jeseňou je ideálny čas na nové nápady do domácnosti, záhrady aj kuchyne. Môžeme sa pripraviť na ďalšiu sezónu, vyskúšať niečo kreatívne alebo si spríjemniť chvíle jednoduchými receptami. Prinášame niekoľko inšpirácií, ktoré zvládne každý.
Príprava pivnice a skladovanie úrody
Počas jesene prichádza čas uskladňovania jabĺk a ďalších plodov. Pivnicu či špajzu je dobré ešte predtým pripraviť – vyvetrať, vydezinfikovať a skontrolovať, či je dostatočne suchá a chránená pred škodcami. Takto uložené ovocie vám vydrží v dobrej kvalite až do zimy.
Originálne dekorácie z mušlí
Ak ste si z dovolenky priniesli mušle, nemusíte ich odkladať do škatule. Dajú sa využiť ako materiál na výrobu drobných dekorácií. Zaujímavým nápadom je rám na zrkadlo či obraz ozdobený práve mušľami – stačí lepidlo, trochu trpezlivosti a výsledok bude jedinečný.
Netradičné spracovanie rajčín
Rajčiny patria k plodinám, ktoré často dozrievajú naraz. Ak ich máte priveľa a už sú prezreté, nemusíte ich vyhadzovať. Dajú sa spracovať na netradičný spôsob – napríklad z nich pripraviť osviežujúcu rajčinovú zmrzlinu. Sladko-kyslá chuť prekvapí nielen vás, ale aj vašich hostí.
Ako na moly v domácnosti
Moly sa občas objavia aj v domácnostiach, kde sa pravidelne upratuje. Aby ste im predišli, skladujte potraviny v uzatvárateľných nádobách a pravidelne kontrolujte zásoby múky, orechov či sušeného ovocia. Ak sa už objavia, je potrebné vyhodiť napadnuté potraviny a dôkladne vyčistiť police aj nádoby.
Sadenie okrasných cibuľovín
Začiatok jesene je správny čas na výsadbu okrasných cibuľovín – tulipánov, narcisov či hyacintov. Cibuľky môžete zasadiť nielen do záhona, ale aj priamo do trávnika alebo kvetináčov. Na jar vám vďaka nim rozkvitne terasa či balkón pestrými farbami.
Malé opravy a kutilské tipy
Jeseň je vhodná aj na drobné opravy v domácnosti. Ak máte aku vŕtačku, dá sa s ňou jednoducho vyrezať závit alebo pripevniť polička. Nebojte sa skúsiť základné úpravy sami – s trochou trpezlivosti to zvládne aj začiatočník.
Starostlivosť o jazvečíkov
Ak máte doma jazvečíka, mali by ste vedieť, že toto plemeno je náchylné na problémy s chrbticou. Prevencia spočíva v správnom pohybe, udržiavaní optimálnej váhy a vyhýbaní sa častému skákaniu z výšok. Čím skôr začnete dbať na správne návyky, tým dlhšie bude váš pes zdravý a aktívny.
Pestovanie cesnaku a zmiešané kultúry
Cesnak patrí medzi základné plodiny, ktoré by nemali chýbať na žiadnej záhrade. Hoci samotná výsadba prichádza neskôr, práve začiatkom jesene je vhodné kúpiť kvalitnú sadbu. Zároveň sa oplatí premyslieť si zmiešané kultúry – teda kombinovanie rôznych rastlín na jednom záhone, čo prospieva pôde aj samotnej úrode.
Inšpirácia pre mestských pestovateľov
Ak žijete v meste a nemáte záhradu, nezúfajte. Aj na balkóne či lodžii sa dá vypestovať množstvo chutných rastlín. Od byliniek až po paradajky – aj malé priestory sa môžu premeniť na zelenú oázu, ktorá skrášli prostredie a zároveň poskytne čerstvé plody.
Kreatívne recyklovanie
Zo starých vecí sa dá vytvoriť množstvo užitočných predmetov. Napríklad z korkových zátok a kúsku dreva si môžete vyrobiť originálnu misku, zo starého vešiaka a podnosu zas praktický stolík. Stačí trochu fantázie a nepotrebné predmety získajú nový život.
Rýchly dezert: bublanina z hrnčeka
Na záver ešte tip do kuchyne. Ak dostanete chuť na sladké, nemusíte tráviť hodiny pri pečení. Postačí vám obyčajný hrnček a pár základných surovín – múka, cukor, vajce, mlieko a ovocie. V priebehu pár minút si pripravíte chutnú bublaninu z hrnčeka, ktorá je ideálna na popoludňajšiu kávu alebo keď príde nečakaná návšteva.
Prelom leta a jesene prináša množstvo možností, ako si zútulniť domácnosť a pripraviť sa na nasledujúcu sezónu. Či už radi tvoríte, pestujete alebo varíte, vždy sa dá objaviť niečo nové, čo vám prinesie radosť a praktický úžitok.