Zázrak z panvice. Cestoviny so špenátom a hubami, ktoré ťa zachránia, keď nestíhaš variť

Ak sa po dlhom dni vrátite domov hladní a nechce sa vám stáť hodinu pri sporáku, tieto krémové cestoviny s hubami a špenátom vás zachránia. Sú hotové približne za dvadsať minút, nádherne voňajú po jeseni a vďaka smotane a parmezánu majú zamatovo jemnú, neodolateľnú chuť.
Ide o jednoduché a rýchle jedlo, ktoré sa skvelo hodí ako teplá večera alebo sýty obed počas chladnejších dní. Vďaka tomu, že neobsahuje mäso, je ideálne aj pre vegetariánov alebo pre tých, ktorí si chcú od mäsa občas oddýchnuť.
Do receptu môžete použiť čerstvo nazbierané lesné huby, ktoré mu dodajú výraznejšiu arómu, no ak nemáte čas ísť do lesa, pokojne siahnite po šampiňónoch z obchodu – výsledok bude rovnako lahodný. Špenát jedlu dodá sviežosť a zároveň je bohatý na vitamíny, minerály a antioxidanty, ktoré podporujú imunitu a vitalitu.
Recept na krémové cestoviny s hubami a špenátom
Ingrediencie:
- 300 g cestovín (napríklad penne, tagliatelle alebo fusilli)
- 1 lyžica olivového oleja
- 1 zväzok jarnej cibuľky nakrájanej na tenké kolieska
- 2 strúčiky cesnaku, nadrobno nasekané
- 10 väčších húb, nakrájaných na plátky
- 200 g čerstvého listového špenátu
- 200 ml kyslej smotany
- 50 g strúhaného parmezánu
- čerstvo mleté čierne korenie
- soľ podľa chuti
Postup prípravy:
- Na panvici zohrejte olivový olej. Pridajte cibuľku s cesnakom a opekajte ich pár minút, kým nezmäknú a nezískajú jemne zlatistý odtieň.
- Následne pridajte nakrájané huby a nechajte ich pražiť približne 8–10 minút, kým sa odparí prebytočná voda a začnú sa karamelizovať.
- Pridajte čerstvý špenát a miešajte, kým nezvädne a voda sa takmer úplne neodparí.
- Panvicu na chvíľu odstavte z ohňa a vmiešajte kyslú smotanu a strúhaný parmezán.
- Vráťte panvicu späť na sporák, priveďte omáčku k varu a varte niekoľko minút, kým jemne nezhustne. Potom ju dochuťte soľou a čiernym korením.
- Medzitým si uvarte cestoviny v osolenej vriacej vode podľa návodu na obale.
- Uvarené cestoviny sceďte, pridajte ich do panvice s omáčkou a dôkladne premiešajte, aby sa všetko krásne spojilo.
- Podávajte ihneď, ideálne posypané ešte trochou parmezánu navrchu.
Tip na záver
Ak chcete jedlu dodať ešte bohatšiu chuť, môžete pridať niekoľko kvapiek citrónovej šťavy alebo trochu muškátového orieška. V prípade, že nemáte po ruke kyslú smotanu, výborne poslúži aj smotana na varenie.
Tento recept je dôkazom, že aj rýchla večera môže byť gurmánskym zážitkom. Cestoviny sú dokonale krémové, huby voňajú jesenným lesom a špenát sa postará o to, aby bol tanier nielen chutný, ale aj plný živín. Ideálne jedlo pre všetkých, ktorí milujú jednoduchosť, chuť a teplo domácej kuchyne.