Zázrak z chodníka. Skorocel ako prírodná lekáreň aj náhrada bazalky

Skorocel (Plantago) je rastlina, ktorú mnohí považujú za obyčajnú burinu. V skutočnosti ide o známu liečivú bylinu, ktorá sa oddávna používa pri problémoch s dýchacími cestami, trávením či na ošetrenie drobných rán. Najčastejšie sa využíva skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), menej často skorocel väčší (Plantago major) a skorocel prostredný (Plantago media).
Liečivé účinky skorocelu
1. Na dýchacie cesty
Listy skorocelu obsahujú slizové látky, flavonoidy a triesloviny, ktoré majú protizápalový a upokojujúci účinok na sliznice. V tradičnej medicíne sa používajú:
- pri kašli a zachrípnutí
- pri zápaloch priedušiek
- na zmiernenie podráždeného hrdla
Najznámejším prípravkom je skorocelový sirup, ktorý upokojuje sliznice a podporuje vykašliavanie.
2. Na rany a pokožku
Skorocel obsahuje allantoin, ktorý podporuje regeneráciu pokožky. Rozdrvené čerstvé listy sa tradične prikladajú na:
- drobné rany a škrabance
- štípance od hmyzu
- povrchové zápaly pokožky
Je dôležité zdôrazniť, že skorocel je vhodný iba na menšie poranenia. Pri väčších ranách alebo popáleninách je potrebná lekárska starostlivosť.
3. Na trávenie
Semená skorocelu (najmä druh Plantago ovata) sú známe ako psyllium. Sú bohaté na rozpustnú vlákninu, ktorá:
- pomáha pri zápche aj hnačke
- zlepšuje činnosť čriev
- môže prispieť k zníženiu hladiny cholesterolu
Ako sa skorocel používa
- Sirup proti kašľu: pripravený zo skorocelových listov, cukru alebo medu. Užíva sa po lyžičkách pri kašli a zachrípnutí.
- Čaj alebo odvar: listy sa sušia a používajú do bylinných zmesí na podporu dýchania.
- Masť alebo obklady: listy či olejový macerát sa aplikujú na pokožku pri drobných poraneniach.
- Psyllium (semená): bežne dostupné v lekárňach a obchodoch so zdravou výživou, používa sa ako doplnok stravy na podporu trávenia.
Skorocel v kuchyni
Mladé listy skorocelu sú jedlé a dajú sa použiť do šalátov alebo ako prísada do nátierok. Obsahujú vitamín C, vitamín K, draslík, vápnik a zinok. Chuť majú jemne orieškovú.
Dôležité upozornenia
- Skorocel nenahrádza lekársku liečbu. Pri vážnych ochoreniach alebo zraneniach je potrebné vyhľadať lekára.
- Rastliny nezbierajte pri cestách – môžu obsahovať ťažké kovy a škodliviny.
- Pri používaní psyllia je dôležité vždy vypiť dostatok vody, inak môže spôsobiť zápchu.
Skorocel je ľahko dostupná bylinka, ktorá má svoje miesto v domácej lekárničke aj v kuchyni. Vďaka protizápalovým účinkom pomáha pri kašli, drobných poraneniach a v podobe semien aj pri problémoch s trávením. Aj keď ho často prehliadame ako obyčajnú burinu, v skutočnosti ide o hodnotnú liečivú rastlinu, ktorú využíva ľudová aj moderná fytoterapia.