Zažltnuté plastové rámy okien čisté za pár minút. Tieto suroviny zmiešajte, nájdete ich aj doma

Zažltnuté plastové okenné rámy sa dajú vyčistiť rýchlejšie, než by ste čakali. Stačí použiť dve bežné suroviny, ktoré máte pravdepodobne vždy po ruke. Ak sa pustíte do umývania okien, nezabudnite zároveň venovať pozornosť aj rámom. Tie dokážu pri nesprávnej alebo nedostatočnej starostlivosti nielen zašpiniť, ale aj nepekne zožltnúť, čím môžu pokaziť celkový dojem z inak čistého okna. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, prečo sa oplatí umývať okná pravidelne, aké zásady dodržiavať pri čistení plastových rámov a najmä, ako sa zbaviť nepekných žltých škvŕn, ktoré môžu časom vzniknúť.

Prečo sa pustiť do umývania okien niekoľkokrát do roka?

Mnohí z nás siahajú po handričke na umývanie okien len zriedka – často až vtedy, keď už cez sklo takmer nevidno. Pritom je hneď niekoľko dôvodov, prečo to nerobiť iba pri veľkom jarnom či vianočnom upratovaní. Okrem toho, že čisté okná prepúšťajú viac svetla, a teda pozitívne pôsobia na náladu v domácnosti, pravidelné čistenie predlžuje životnosť rámov aj skla. Tiež sa vám bude jednoduchšie udržiavať bežná čistota, keď znečistenie nebudete nechávať usadiť príliš dlho.

Aj staré drevené okná mali svoje úskalia

Naše staré mamy by vedeli rozprávať o tom, ako náročne sa umývali okná v lakovaných drevených rámoch. Najmä keď boli dvojité: kým pri moderných oknách čistíte dve plochy skla, pri starých dvojitých oknách to boli štyri. Ošarpaný lak sa navyše mohol odlupovať, takže medzitým bolo potrebné rámy opravovať či znovu natierať. Dnes síce často bojujeme s inými typmi problémov, no plastové rámy tiež vyžadujú správnu starostlivosť.

Plastové okná: výhody a nevýhody

Plasty môžu mnohých ľudí odradiť. Niekto uprednostňuje prírodné drevo, iní zase oceňujú ľahšiu údržbu plastových rámov a ich dlhú životnosť. Sú však chvíle, kedy pri plastoch narážame na problémy, predovšetkým ak ich pravidelne nečistíme alebo ak sú vyrobené z menej kvalitných materiálov. Čím dlhšie ostanú rámy zanesené prachom či inými nečistotami, tým náročnejšie ich potom vyčistíme. A ďalšou kapitolou je postupné žltnutie bielych rámov, ktoré pozná nejeden majiteľ plastových okien.

Pripomíname tiež, že plastové okenné rámy nemusíte kupovať len v bielom prevedení. Dnešní výrobcovia ponúkajú širokú paletu farieb, od svetlých až po tmavé odtiene. Ak vám teda biela nevyhovuje, pokojne siahnite po hnedej či inej farbe. Platí však, že ak sa rámy znečistia alebo vyblednú, musíte voliť čistiace metódy vhodné pre daný typ a farbu plastu, aby ste ho nepoškodili.

Príprava na umývanie skiel a rámov: ako na to krok za krokom

Zvoľte si vhodnú pomôcku na umývanie

Na začiatku bohato postačí vedro s vodou, do ktorej pridáte pár kvapiek bežného saponátu, a mäkká handrička alebo utierka z mikrovlákna. Saponát nepoužívajte vo veľkom množstve, aby sa vám potom nevytvárali šmuhy na skle. Predchádzajte tvorbe škrabancov

Handričku namočte v saponátovej vode, dobre vyžmýkajte a jemnými ťahmi umyte sklá aj rámy. Ak by ste ich utreli nasucho, mohli by ste drobnými zrnkami prachu a nečistôt poškrabať povrch. Vlhký hadrík po plastovom ráme či skle ľahko kĺže, a tak sa minimalizuje riziko škrabancov. Vyhnite sa abrazívnym prípravkom

Hubky s drsným povrchom alebo drôtenky vedia urobiť na plastovom ráme ryhy. V nich sa bude ešte intenzívnejšie držať špina a výsledný efekt bude horší, než keby ste žiadne čistenie nerobili. Nepoužívajte ani prípravky s obsahom agresívnych chemikálií ako benzín, čpavok či rozpúšťadlá s obsahom alkoholu. Plast by sa mohol naleptať a poškodenie je v takom prípade nevratné. Pozor na parný čistič

Parné čističe sú skvelí pomocníci pri umývaní skla, avšak horúca para môže plastové časti poškodiť. Z tohto dôvodu sa radšej vyhnite priamemu pôsobeniu pary na rám.

Keď máte sklá a rámy predumyté, skontrolujte, či niekde nezostali tvrdohlavé škvrny. Tie odstráňte radšej jemnými krúživými ťahmi mokrou handričkou. Až potom môžete pristúpiť k lešteniu skiel – niekto používa staré noviny, iný stierače na okná, alebo špeciálne utierky, ktoré nezanechávajú stopy a nešúchajú povrch.

Čo robiť, keď plastové rámy žltnú?

Žltnutie bielych plastov je pomerne bežný jav, ktorému sa úplne zabrániť nedá, pretože významnú úlohu tu zohráva slnečné žiarenie. V prípade, že ide o kvalitné plastové rámy, zostávajú pekné a biele pomerne dlho. Avšak rôzne vonkajšie vplyvy – napríklad usadzovanie peľu – môžu proces žltnutia urýchliť. Preto sa oplatí práve počas peľovej sezóny čistiť rám okien aj medzi bežným cyklom umývania. Vo vnútri bytu zasa prispieva k žltnutiu fajčenie v miestnosti či zanedbané pranie záclon.

Na toto nezabudnite pri jarnom upratovaní

Ak ste už spozorovali, že plasty žltnú, existuje spôsob, ako ich „vybieliť“:

Roztok octu s vodou

Vezmite si vedro alebo menšiu nádobu a zmiešajte jeden diel svetlého octu s dvoma dielmi teplej vody. Pomocou handričky naneste roztok na celý plastový rám a nechajte pôsobiť zhruba 10 minút. Potom rámy zotrite dočista a pre istotu opláchnite čistou vodou, aby na nich nezostal octový film. Pasta z jedlej sódy

Druhou možnosťou je pastovitá zmes vyrobená z jedlej sódy a teplej vody. Vytvorte hustejšiu kašičku, naneste ju na rám a nechajte pôsobiť približne 15 minút. Následne ju dôkladne zmyte teplou vodou. Ak sú plastové rámy extrémne zažltnuté, budete možno musieť proces zopakovať alebo siahnuť po špeciálnych čističoch určených na plast. V takom prípade si vždy pozorne prečítajte návod výrobcu, aby ste plochu náhodou nepoškodili.

Pozor! Tieto metódy (ocot a sóda) fungujú výhradne na bielych plastových rámoch. Ak ste si zvolili farebné plastové okná, ocot alebo sódu nepoužívajte – mohli by spôsobiť nerovnomerné vyblednutie či zmenu odtieňa. Rovnako nie sú tieto rady vhodné pre drevené rámy. V prípade dreva musíte siahať po iných, špeciálne určených prípravkoch.

Nezabudnite na pravidelnú starostlivosť

Ako pri všetkom, aj pri plastových okenných rámoch je dôležitá prevencia. Čím častejšie ich pri bežnom upratovaní očistíte, tým menej práce si nechávate do budúcna. Žlté sfarbenie totiž neprichádza náhle, ale je výsledkom dlhodobého pôsobenia slnka, nečistôt a ďalších vonkajších vplyvov. Pravidelným umývaním rámov, častejším praním záclon a najmä vyhýbaním sa fajčeniu v interiéri dokážete oddialiť alebo úplne eliminovať nepekné zažltnutie.

Ak budete dodržiavať spomínané zásady, vaše plastové okná budú vyzerať sviežo a čisto, či už ide o snehobielu alebo tmavohnedú farbu rámov. Nezabudnite sa pri veľkom jarnom upratovaní pozrieť aj na ďalšie detaily v domácnosti, ktoré si tiež zaslúžia pozornosť, ako napríklad parapety, kľučky či žalúzie. Čisté okná totiž dokážu urobiť s celkovou atmosférou interiéru hotové zázraky.