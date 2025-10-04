Zateplite dom ešte pred zimou. Praktické kroky, ako znížiť únik tepla a ušetriť na energiách

Príchod jesene a prvé studené večery vždy pripomenú, aké dôležité je teplo domova. Slovenské domácnosti pritom každý rok zaplatia stovky eur navyše len preto, že časť draho vyrobeného tepla uniká von. A netýka sa to len rodinných domov – aj v bytoch dokážu drobné opatrenia citeľne zlepšiť tepelný komfort a znížiť účty za kúrenie.
Dobrou správou je, že nie všetky riešenia vyžadujú veľké investície. Mnohé kroky zvládnete svojpomocne, a práve jeseň je ideálnym obdobím, kedy sa na zimu pripraviť.
Kde na Slovensku uniká najviac tepla?
Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) patria medzi najväčšie zdroje tepelných strát:
- strecha a povala – až 25–30 % únikov
- okná a dvere – približne 20–25 %
- steny a fasáda – 20–30 %
- podlahy a pivnice – 10–15 %
Práve tieto čísla ukazujú, že aj malé úpravy dokážu priniesť citeľný rozdiel.
Začnite od stropu a podkrovia
Teplý vzduch stúpa nahor, preto je logické, že bez poriadnej izolácie uteká najmä cez strechu. Ak je podkrovie nezateplené, investícia do minerálnej vlny alebo fúkanej izolácie patrí medzi najefektívnejšie opatrenia. Náklady sa vrátia už po niekoľkých vykurovacích sezónach a rozdiel pocítite okamžite.
Okná a dvere – slabé miesta domácností
Na Slovensku je ešte stále množstvo starých domov a bytov so starými drevenými alebo jednoduchými sklami. Tie prepúšťajú niekoľkonásobne viac tepla než moderné okná s dvoj- či trojsklom.
Ak výmenu okien zatiaľ odkladáte, pomôže aspoň:
- utesnenie špár silikónom alebo tesniacou páskou
- prilepenie okennej fólie, ktorá vytvorí dodatočnú izolačnú vrstvu
- používanie hrubších závesov
Dvere vedúce do pivnice či na balkón sa tiež oplatí utesniť – cez tieto miesta uniká viac tepla, než si mnohí myslia.
Studené podlahy a pivnice
Mnohé slovenské rodinné domy majú pod obytnou časťou nevykurovaný suterén alebo pivnicu. Zateplenie stropu pivnice je lacnejšie než kompletná izolácia základov a môže výrazne zlepšiť tepelný komfort v izbách.
V novších domoch sa už pri výstavbe používajú izolačné vrstvy pod podlahou, ale staršie stavby často túto výhodu nemajú.
Malé triky, ktoré zlepšia komfort
Okrem veľkých zásahov existujú aj jednoduché riešenia, ktoré znížia pocit chladu:
- hrubšie závesy na oknách fungujú ako izolačná bariéra,
- koberce dokážu citeľne znížiť chlad od podlahy,
- radiátory nikdy nezakrývajte nábytkom ani závesmi, aby teplo voľne prúdilo do miestnosti,
- reflexné fólie za radiátormi pomáhajú odrážať teplo späť do izby.
Prečo sa oplatí začať hneď
Na Slovensku trvá vykurovacia sezóna priemerne 6 až 7 mesiacov, v horských oblastiach aj dlhšie. To znamená, že každá investícia do úspor sa oplatí viac než v krajinách s kratšími zimami.
Zateplenie domu alebo aspoň čiastočné úpravy (tesnenie okien, izolácia stropu pivnice, hrubšie závesy) dokážu znížiť spotrebu energií o 15–30 %. V prepočte na peniaze to môže byť niekoľko stoviek eur ročne.
Záver
Pripraviť dom na zimu sa oplatí ešte predtým, než prídu prvé mrazy. Každý krok, ktorý urobíte – od výmeny okien až po obyčajné utesnenie špár – má svoj význam.
Na Slovensku sú zimy dlhé a kúrenie patrí medzi najväčšie položky v rozpočte domácností. Preto je lepšie nenechať teplo utekať von. Čím skôr sa pustíte do zatepľovania, tým príjemnejšie, teplejšie a lacnejšie budú vaše zimné večery.