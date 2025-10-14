Zasaďte ich teraz a na Vianoce bude váš domov rozvoniavať. Hyacinty sa stanú perlou sviatočnej výzdoby

Hyacinty patria k najobľúbenejším zimným kvetom, ktoré dokážu prevoňať celý dom. Ich jemná, ale intenzívna aróma sa dokonale hodí k vianočnej atmosfére a pôsobí sviežo aj uprostred zimy. Ak ich chcete mať rozkvitnuté práve počas Vianoc, s pestovaním musíte začať už v októbri. Ide o techniku nazývanú rýchlenie hyacintov, ktorá spočíva v simulácii prirodzeného zimného obdobia, aby rastlina začala kvitnúť v požadovanom čase.
Pozrite si, ako to vyzerá v praxi
Ak si chcete celý proces pozrieť na vlastné oči, odporúčame časozberné video, ktoré krok za krokom ukazuje, ako z malej cibule vyrastie nádherný vianočný hyacint:
Prečo začať už na jeseň?
Hyacinty (latinsky Hyacinthus orientalis) sú jarné cibuľoviny, ktoré v prírode kvitnú až v marci či apríli. Aby dokázali rozkvitnúť počas zimy, musia prejsť obdobím chladu. Tento proces trvá 10 až 12 týždňov a napodobňuje zimu, ktorú by v záhrade prežili zakopané v zemi. Po tomto období ich môžete premiestniť do tepla, kde začnú rásť a kvitnúť približne za tri až štyri týždne.
Ak teda chcete, aby váš hyacint rozkvitol v období Vianoc, začnite s jeho rýchlením v polovici októbra.
Čo budete potrebovať?
- zdravé a pevné cibule hyacintov (určené na rýchlenie – bývajú takto označené)
- priepustný substrát alebo špeciálnu vázu na pestovanie vo vode
- črepník s odtokovými otvormi
- chladné a tmavé miesto (napr. pivnica, garáž alebo chladnička)
Postup pestovania v substráte
- Príprava pôdy:
Použite ľahký, dobre priepustný substrát – napríklad zmes záhradnej zeminy, piesku a rašeliny.
- Sadenie cibule:
Cibulku vložte do črepníka tak, aby jej asi tretina zostala nad povrchom pôdy.
- Zalievanie:
Pôdu jemne navlhčite, ale nikdy ju neprelievajte – hyacinty veľmi citlivo reagujú na prebytočnú vodu, ktorá spôsobuje hnilobu.
- Fáza chladu:
Kvetináč vložte na tmavé miesto s teplotou okolo 5 °C, napríklad do pivnice alebo do spodnej priehradky chladničky.
Takto ho nechajte približne 10 až 12 týždňov. Počas tejto doby sa vytvoria korene a výhonky dlhé asi 3–5 cm.
Pestovanie vo váze – elegantná alternatíva
Ak chcete mať celý proces na očiach, použite špeciálnu hyacintovú vázu. Tá má tvar, ktorý drží cibuľku nad vodou, pričom korene rastú smerom nadol.
- Do spodnej časti nalejte vodu tak, aby sa nedotýkala cibule – medzi dnom cibule a hladinou nechajte asi 1 cm medzeru.
- Vázu umiestnite na chladné, tmavé miesto (okolo 5 °C).
- Vodu pravidelne dopĺňajte, aby korienky mali stále dostatok vlhkosti.
Po 10–12 týždňoch uvidíte, že sa korene rozrástli a začína sa formovať výhonok – vtedy je čas posunúť rastlinu ďalej.
Presun do tepla a svetla
Keď má hyacint dostatočne vyvinuté korene a malý výhonok, preneste ho do miestnosti s teplotou okolo 10–12 °C a rozptýleným svetlom.
Po týždni až dvoch ho presuňte do teplejšej miestnosti (okolo 18–20 °C), kde dostane viac svetla. Vtedy začne intenzívne rásť a rozkvitne približne do troch týždňov.
Takto načasujete kvitnutie presne na Vianoce alebo Nový rok.
Starostlivosť počas kvitnutia
- Hyacint potrebuje svetlo, ale nie priame slnko.
- Teplota by nemala presiahnuť 22 °C – v chladnejšej miestnosti vydrží kvitnúť dlhšie.
- Po odkvitnutí môžete cibuľu uchovať – nechajte ju vyschnúť, odstráňte zvyšky listov a skladujte ju na suchom mieste. Na jar ju môžete vysadiť do záhrady, hoci v interiéri už znovu nekvitne rovnako bohato.
Prečo sa oplatí pestovať hyacinty doma
Okrem krásneho vzhľadu prinášajú hyacinty aj prirodzený aromaterapeutický účinok – ich vôňa pôsobí upokojujúco, zmierňuje stres a navodzuje sviatočnú atmosféru. Navyše, pozorovať, ako z malej cibuľky vyrastie nádherný kvet, je zážitok, ktorý sa nevyrovná kúpe hotovej rastliny v obchode.
A aj keď sa vám prvýkrát nepodarí dokonale načasovať rozkvet, nič sa nedeje – váš hyacint vám môže rozvoniavať aj v januári či februári, keď to vonku najviac chýba.
Ak chcete mať istotu, že všetko robíte správne, vyhľadajte odrody určené na rýchlenie, napríklad ‘Delft Blue’, ‘Carnegie’ či ‘Pink Pearl’. Sú vyšľachtené tak, aby kvitli spoľahlivo aj pri pestovaní v interiéri.