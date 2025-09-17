„Zaručené“ triky z internetu? Vaše okuliare môžu skôr zničiť než vyčistiť

Okuliare patria medzi najdôležitejšie pomôcky pre ľudí so zrakovou vadou. Ich cena často nie je nízka, preto sa oplatí venovať im každodennú starostlivosť, aby vám vydržali čo najdlhšie. Na internete možno naraziť na rôzne „zaručené“ triky, ako sklá rýchlo vyčistiť alebo dokonca odstrániť škrabance. Odborníci však varujú – väčšina týchto metód môže okuliare nezvratne poškodiť.
Nebezpečné „triky“, ktorým sa radšej vyhnite
Často sa odporúča používať zubnú pastu, jedlú sódu, ocot, alkohol či dokonca vosk na auto. Tieto látky však pôsobia ako abrazívum – teda materiál, ktorý obrusuje povrch šošoviek. To síce môže spôsobiť, že drobné škrabance budú menej viditeľné, ale zároveň sa odstráni aj špeciálna ochranná vrstva (antireflexná alebo tvrdená).
Dôsledky môžu byť vážne:
- zhoršené nočné videnie
- oslnenie pri šoférovaní
- rýchlejšie opotrebovanie šošoviek
- vyššie riziko ďalších škrabancov
Preto platí jednoduché pravidlo: žiadne domáce pasty, prášky ani vosky na okuliare nepatria.
Ako teda okuliare čistiť správne
Odborníci odporúčajú držať sa jednoduchých a bezpečných postupov:
- Používajte čistiaci sprej na okuliare – kúpite ho v každej optike. Je špeciálne vyvinutý tak, aby nepoškodil povrch šošoviek.
- Jemné mydlo a vlažná voda – ak nemáte sprej, stačí kvapka neagresívneho mydla. Okuliare opláchnite vlažnou vodou a vysušte mikrovláknovou handričkou.
- Mikrovláknová utierka – nikdy nepoužívajte papierové vreckovky, servítky či oblečenie, pretože môžu sklá poškrabať.
- Pravidelnosť – okuliare čistite denne, ideálne ráno, aby ste ich počas dňa nemastili dotykmi prstov.
Prevencia pred poškodením
Okrem čistenia je dôležité aj to, ako s okuliarmi zaobchádzate:
- Vždy ich odkladajte do puzdra. Ochránite ich pred prachom, nárazmi aj predtým, aby sa poškrabali vo vrecku či kabelke.
- Nevystavujte ich vysokým teplotám. Sklá sa môžu zdeformovať, najmä ak majú špeciálne vrstvy. Auto zaparkované na priamom slnku je pre okuliare veľmi nebezpečné.
- Chyťte ich za nosník, nie za nožičky. Tak znížite riziko, že sa rám vykrúti alebo uvoľní.
- Vyhnite sa kontaktu s chemikáliami. Čistiace prostriedky na domácnosť či kozmetika (napríklad lak na vlasy) môžu povrch skiel poškodiť.
Kedy zájsť do optiky
Ak sú okuliare poškrabané alebo sa vám zdá, že zle sedia, návštevu optiky neodkladajte. Odborníci vám ich môžu:
- odborne vyčistiť ultrazvukom
- dotiahnuť skrutky a upraviť rám
- poradiť s výmenou šošoviek, ak sú škrabance príliš hlboké
Len odborný zásah dokáže zabezpečiť, že okuliare budú opäť plniť svoju funkciu bez rizika poškodenia zraku.
Internet je plný rád, ktoré pôsobia lákavo, ale v prípade okuliarov môžu urobiť viac škody než úžitku. Zubná pasta či jedlá sóda škrabanec nezmažú – len zničia ochrannú vrstvu. Ak chcete, aby vám okuliare slúžili dlhé roky, stavte na jednoduchú a šetrnú starostlivosť: čistenie špeciálnymi prostriedkami, odkladanie do puzdra a občasnú návštevu optiky. To je jediná cesta, ako si zachovať ostrý a pohodlný pohľad bez zbytočných opráv a výdavkov.