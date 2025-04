Zakalené poháre z umývačky. Domáci recept odstráni povlak okamžite

Určite sa vám už stalo, že ste z umývačky riadu vybrali poháre, ktoré namiesto lesklého povrchu zdobil podivný mliečny alebo matný povlak. Nie je to príjemný pohľad, najmä ak chcete pohostenie podávať v pekne lesklom skle. Prečo sa to stáva a existuje nejaký jednoduchý spôsob, ako takéto zakalené poháre vrátiť do pôvodného stavu? Pozrime sa na možné príčiny a riešenia, ktoré vás zbavia tohto nepríjemného problému rýchlo a bez zbytočných nákladov.