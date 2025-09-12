Záhradu ešte nezazimujte. Tieto rastliny môžete vysiať a zberať až do zimy

Keď sa začne blížiť jeseň, väčšina záhradkárov má pocit, že sezóna sa končí a v záhrade zostáva už len hrabať lístie, ukladať mulč či uskladniť poslednú úrodu. Pravda je však iná – aj v septembri a začiatkom októbra máte stále možnosť vypestovať si čerstvú zeleninu či bylinky. Niektoré druhy rastlín rastú veľmi rýchlo, a práve preto je ešte stále čas na výsev. Navyše, teplé počasie, ktoré zvyčajne pretrváva až do októbra, môže rast rastlín výrazne podporiť.
Čerstvá zelenina zo záhradky má svoju nezameniteľnú chuť a hodnotu. Konzumujeme ju v najvyššej kvalite – plnú vitamínov, minerálov a ďalších prospešných látok. Navyše tým šetríme peniaze a máme istotu, že vieme, odkiaľ jedlo pochádza. Dôvodov, prečo sa pustiť do jesenného výsevu, je teda hneď niekoľko. Poďme sa pozrieť, ktoré plodiny sa oplatí ešte zasiať.
Jesenný výsev: úroda ešte tento rok alebo až na jar
Na jeseň môžeme siať rastliny v troch kategóriách:
- Rýchlo rastúce druhy, ktoré stihneme zozbierať ešte pred príchodom zimy.
- Plodiny určené na jarnú úrodu, ktoré prezimujú a potešia nás už v prvej polovici novej sezóny.
- Zelené hnojenie – teda rastliny, ktoré sa neskôr zapracujú do pôdy a zlepšia jej štruktúru i výživovú hodnotu.
Rýchla zelenina na zber ešte túto jeseň
Klasikou medzi jesennými plodinami sú reďkovky. Ich výhodou je extrémne krátka vegetačná doba – už po štyroch týždňoch môžete zberať prvé kúsky. Stačí ich pravidelne zalievať, jemne prihnojovať a dávať pozor, aby predčasne nevyhnali kvety.
Veľmi obľúbený je aj poľníček – jeho krehké listy sú výborným základom do šalátov a nenáročná starostlivosť z neho robí ideálnu jesennú rastlinu. Podobne dobre rastie aj hlávkový šalát, ktorý znáša nižšie teploty a jeho zber sa dá predĺžiť až do zimy.
Zaujímavou voľbou je tiež mangold – ak ho vysadíte ešte v septembri, úrody sa dočkáte pred zimou. Rovnako rýchlo vyrastie rukola a niektoré odrody špenátu. Odroda Matador dozrieva už od októbra, Winterriesen dokonca od novembra a v priaznivých podmienkach vydrží až do jari. Dôležité je však stihnúť výsev najneskôr do konca septembra, inak sa rastlina nestihne zakoreniť a hrozí, že premrzne.
Čerstvé bylinky aj počas jesene
Okrem zeleniny môžete siať aj bylinky, ktoré nepotrebujú veľa tepla. Výborným kandidátom je kôpor či veľmi rýchlo rastúca žerucha, ktorú možno konzumovať už v naklíčenom stave. Jesenný výsev zvládnu aj pažítka a petržlen – stačí im poskytnúť dostatok vlahy a miesto na rast.
Rastliny na skorú jarnú úrodu
Niektoré plodiny vysiate na jeseň nezozbierate hneď, ale odmenia vás o to skôr na jar. Typickým príkladom je cesnak, ktorý sa sadí na jeseň a zbiera sa v lete. Rovnako aj cibuľa, ktorú môžete vyberať už začiatkom mája.
Zaujímavou trvalkou je rebarbora. Jeseň je jedným z najlepších termínov na jej vysadenie – druhý vhodný prichádza až na jar (marec alebo apríl). Rebarbora potrebuje slnečné miesto, kvalitnú pôdu obohatenú o humus a dostatok priestoru na rozrastanie. Dá sa pestovať aj v kvetináčoch, ktoré môžete umiestniť na parapet, čím ochránite mladé rastliny pred slimákmi.
Ako podporiť jesenné výsevy
Aby sa rastlinkám darilo, treba dodržať niekoľko zásad:
- Vždy si skontrolujte obal semien, či sú určené aj na jesenný výsev.
- Pôdu pripravte starostlivo – odstráňte burinu a zvyšky rastlín.
- Záhon prekyprite, aby bol vzdušný a semená ľahko klíčili.
- Najlepší čas na siatie je pred očakávanými dažďami.
- Klíčiace rastliny pravidelne zalievajte, aby nevyschli.
- Ak sa v noci očakávajú mrazy, ochráňte výsadbu netkanou textíliou.
Jeseň teda rozhodne neznamená, že záhrada musí odpočívať. Práve naopak – ak využijete ešte posledné teplejšie dni, môžete si dopestovať rýchlu zeleninu, čerstvé bylinky, pripraviť si pôdu na skorú jarnú úrodu a dokonca obohatiť pôdu zeleným hnojením. Jesenný výsev je jednoduchý spôsob, ako predĺžiť sezónu, ušetriť na nákupe zeleniny a mať na tanieri vlastnú čerstvú úrodu takmer po celý rok.