Záhradníci varujú. Čas hortenzií sa končí! Prečo by ste ich už nemali sadiť?

Tiež máte pocit, že hortenzie vo vašej záhrade už dávno nie sú tým, čím bývali? Nie ste sami. Pestovatelia upozorňujú, že podmienky pre tieto atraktívne, no citlivé dreviny sa v našich končinách stále viac zhoršujú. Mnohí odborníci preto odporúčajú hľadať vhodné náhrady – rastliny, ktoré sú rovnako krásne, ale výrazne menej náročné na starostlivosť.

Krása, ktorá si pýta svoju daň

Netreba pochybovať o tom, že hortenzie patria medzi jedny z najkrajších kvitnúcich kríkov. Obrovské guľovité súkvetia, ktoré sa pýšia odtieňmi modrej, ružovej, bielej či zelenej farby, sa stali symbolom elegancie a romantiky. Avšak ich pestovanie často pripomína boj s veternými mlynmi. Možno ste aj vy dostali hortenziu ako darček a následne sledovali, ako táto nádhera postupne chradne.

Nie je to náhoda. Hortenzie sú síce nádherné, ale ich úspešný rast vyžaduje ideálne podmienky: rovnomernú vlhkosť, mierne teploty a ochranu pred prudkým slnkom. A práve toto im súčasná klíma prestáva poskytovať.

Problém menom klimatická zmena

Odborníci zdôrazňujú, že hlavnou príčinou úpadku hortenzií sú čoraz extrémnejšie prejavy počasia. Výrazné výkyvy teplôt, letné horúčavy, striedané s prudkými dažďami a dlhotrvajúcimi obdobiami sucha, vytvárajú stresujúce prostredie. Ak si stále kladiete otázku, či klimatické zmeny spôsobujú ľudia alebo príroda, odpoveď je v konečnom dôsledku nepodstatná – faktom zostáva, že podmienky pre pestovanie hortenzií sú čoraz komplikovanejšie.

Neprospievajú ani prírode

Ďalším mínusom, ktorý hortenzie majú, je ich nízka atraktivita pre hmyz a opelovače. V dnešnej dobe je pritom dôležité pestovať rastliny, ktoré prispievajú k biodiverzite a prilákajú opeľovače, pretože tie sú pre zdravie našich záhrad a ekosystémov nepostrádateľné.

Existujú odolnejšie druhy?

Ak sa nechcete vzdať svojich milovaných hortenzií, skúste vyhľadať modernejšie odrody, ktoré zvládnu aj drsnejšie podmienky. Záhradníčka upozorňuje, že dokonca aj v severnejších a na pohľad chladnejších oblastiach, majú hortenzie problém s letnými horúčavami. Vyberajte preto nové, odolnejšie kultivary, ktoré sú vyšľachtené práve pre takéto extrémnejšie prostredie.

Ak napriek tomu potrebujete poradiť, ako zlepšiť kvitnutie hortenzií vo svojej záhrade, môžete nájsť užitočné tipy na YouTube kanáli Dany Leone, odborníčky na záhradnú architektúru:

https://www.youtube.com/watch?v=sWJLzVuiMSM&t=

Náhrady za hortenzie: krásne a menej náročné alternatívy

Ak ste rozhodnutí, že radšej vsadíte na istotu, existuje hneď niekoľko krásnych alternatív, ktoré zvládajú aj zhoršujúce sa podmienky omnoho lepšie.

Kalina obyčajná – kráska s červenými plodmi

Jednou z výborných alternatív je kalina obyčajná (Viburnum opulus). Táto nádherná drevina je odolná voči mrazu a zvládne aj nepriaznivé klimatické podmienky. Kalina vytvára veľké biele kvety v guľovitých súkvetiach, ktoré pripomínajú hortenzie. Okrem kvitnutia má ďalšiu výhodu: nápadné červené bobule, ktoré vydržia na rastline celú jeseň aj zimu, čím prilákajú množstvo vtáctva.

Tavolníky – odolné krásky do každej záhrady

Tavolníky sú na Slovensku veľmi populárne a právom. Sú nenáročné, dobre sa im darí v rôznych podmienkach a často ich môžete vidieť aj vo verejnej zeleni miest a obcí. Sú vhodné na tvarovanie a každoročne vás potešia bohatými súkvetiami v bielych, ružových či fialových odtieňoch. Kvety tavolníka zdobia záhrady od mája až do júla.

Komula Davidova – magnet pre motýle

Ak chcete niečo výnimočné, čo pritiahne do vašej záhrady množstvo motýľov a užitočného hmyzu, skúste komulu Davidovu (Buddleja davidii), známa aj ako motýlí ker. Je to nenáročný ker, ktorý bohato kvitne od júla až do septembra. Jeho dlhé, vzpriamené kvetenstvo v odtieňoch bielej, ružovej až fialovej nielen nádherne vyzerá, ale vytvára aj hotový raj pre motýle.

Dráče – farebná dekorácia s ostrým charakterom

Nemali by ste opomínať ani dráče. Tieto pichľavé kry sú nádherné nielen v čase kvitnutia, ale aj kvôli rôznofarebným listom a atraktívnym plodom. Ich lístky môžu byť fialové, červené, zelené až žlté a na jeseň sa menia na výraznú dekoráciu záhrady. Dráče sa výborne hodia ako solitéry aj na živé ploty, a ak im prepáčite ich ostré tŕne, získate pôsobivý a farebný doplnok záhradného priestoru.