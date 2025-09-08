Záhradné rastliny, ktoré nemusíte každý rok prenášať. Ktoré druhy pokojne prezimujú vonku?

S príchodom prvých mrazov nastáva pre mnohých pestovateľov každoročná dilema – preniesť kvety z terás a balkónov do tepla, alebo ich ponechať vonku? Mnohí siahnu po prvej možnosti a rastliny sa ocitnú v interiéri, pivnici či na chodbe. Pravda je však taká, že nie všetky druhy tento presun potrebujú. Niektorým dokonca pobyt vonku počas zimy prospieva viac než uzavretý priestor pri radiátore.
Prečo je zbytočné niektoré rastliny sťahovať dovnútra?
Nie každá kvetina reaguje na chlad rovnako. Niektoré sú na mráz veľmi citlivé, iné naopak patria medzi skutočných odolávačov. Pre tieto druhy je prirodzené prečkať zimu vonku, a ak im poskytnete primeranú ochranu – napríklad pred silným vetrom či nadmerným premokrením – zvládnu ju bez ujmy. Navyše, prenášanie do tepla im môže spôsobiť šok zo zmeny prostredia, riziko napadnutia škodcami či dokonca rýchlejšie vysýchanie.
Ktoré rastliny zvládnu mráz a chladné mesiace
- Vresy a vresovce – patria medzi najobľúbenejšie zimné rastliny. Dokážu kvitnúť aj počas chladných mesiacov a svojimi drobnými kvetmi v bielych, ružových či fialových odtieňoch rozžiaria aj pochmúrne dni. Vyžadujú však dobre priepustnú pôdu a ochranu pred dlhodobým premokrením. Vo vnútorných priestoroch zvyknú rýchlo odumierať, preto im je vonku lepšie.
- Čemerica (známa ako vianočná ruža) – táto krásna rastlina dokáže prekvapiť kvetmi aj v období, keď teploty klesnú pod nulu. Rovnako ako snežienky či talovíny patrí medzi druhy, ktoré na pohľad pôsobia krehko, no v skutočnosti sú nesmierne odolné. Presun do tepla je pre ne skôr nevýhodou a môže byť pre rastlinu fatálny.
- Okrasné trávy – ozdobnice, kostravy či perovec dokážu pôsobiť pôvabne aj pokryté námrazou.
- Dreviny a kríky v nádobách – buxus, jalovec či zakrpatené ihličnany sa mrazu nemusia obávať. Ak rastú v črepníku, postačí, ak ho umiestnite na závetrie a nádoba bude obalená jutou alebo textíliou, ktorá ochráni korene pred premrznutím.
Prečo je pre rastliny prirodzenejšie zostať vonku
Mnohé druhy vonkajších rastlín počas zimy vstupujú do obdobia vegetačného pokoja. Tento odpočinok pri nižších teplotách potrebujú, aby načerpali silu a na jar mohli znovu naplno rásť a kvitnúť. Ak ich premiestnite do interiéru, kde je suchý vzduch, vyššia teplota a menej svetla, začnú chradnúť – vyťahujú sa, opadávajú im listy a môžu trpieť hnilobou koreňov.
Ďalším problémom je výskyt škodcov. V uzavretých priestoroch bez prirodzených nepriateľov sa ľahko premnožia roztoče či vošky. Vonku je rovnováha v ekosystéme prirodzená a zdravá rastlina si so zimou poradí väčšinou bez ťažkostí.
Menej práce, viac radosti
Ak ponecháte odolné rastliny vonku, ušetríte si každoročné sťahovanie, zalievanie a starostlivosť v interiéri. Zimná záhrada či balkón budú pôsobiť živšie a farebnejšie a vy si môžete vychutnať prírodnú krásu počas celého roka. Na jar sa vám silné a zdravé rastliny odmenia bohatým rastom a nádhernými kvetmi.
Takto si zachováte nielen pohodlnejšiu starostlivosť o svoje rastliny, ale aj prirodzenejšiu a odolnejšiu záhradu, ktorá bude prosperovať bez zbytočných zásahov.