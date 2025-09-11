Záhradkári, pozor! Prečo by ste mali listy žihľavy nechať rásť aj v septembri

Žihľava je rastlina, ktorú má väčšina ľudí spojenú s nepríjemným pálením. Pri dotyku dokáže poriadne potrápiť, preto sa jej mnohí vyhýbajú alebo ju bez váhania považujú za burinu a vytrhávajú zo záhrady. Pravda je však iná – žihľava je mimoriadne cenná liečivka, ktorá si zaslúži svoje miesto v každej záhrade. Ak ju máte, určite ju neničte, práve naopak – jej listy sa v tomto období oplatí pozbierať a využiť.
Žihľava – burina alebo liečivý poklad?
Žihľava obyčajná rastie hojne a dokáže byť skutočne odolná a konkurencieschopná voči iným rastlinám. Práve preto ju záhradkári často likvidujú. No pritom ide o rastlinu s dlhoročnou tradíciou v ľudovom liečiteľstve. Obsahuje množstvo cenných látok – vitamíny, minerály, antioxidanty – a jej účinky na zdravie sú podložené generáciami skúseností.
Ak vám žihľava na pozemku nezavadzia a neohrozuje pestované kvety či zeleninu, určite je lepšie ponechať jej časť na záhrade. Nie je dôvod sa jej zbavovať, pretože môže byť užitočná nielen pre človeka, ale aj pre samotnú pôdu a ekosystém.
Detoxikácia a podpora organizmu
Najviac je žihľava známa pre svoje detoxikačné účinky. Čaj zo žihľavových listov sa tradične využíva pri jarných a jesenných očistách tela. Pomáha prečisťovať krv, podporuje činnosť pečene a obličiek a urýchľuje vylučovanie toxických látok z tela.
Okrem toho je výborným zdrojom železa, ktoré je kľúčové pri tvorbe červených krviniek a prevencii anémie. Pravidelné pitie žihľavového čaju dokáže pozitívne ovplyvniť aj hladinu cukru v krvi, prospieva cievam a srdcu a zlepšuje celkové prekrvenie organizmu.
Žihľava má taktiež močopudné účinky, vďaka čomu podporuje močové cesty a môže pomôcť pri zápaloch či obličkových ťažkostiach.
Starostlivosť o pokožku a vlasy
Žihľava nie je prospešná len zvnútra, ale aj zvonka. Je ideálna pre citlivú pokožku so sklonom k ekzémom alebo vyrážkam. Z listov si môžete pripraviť odvar a použiť ho na kúpeľ. Stačí asi 50 gramov sušenej alebo čerstvej žihľavy zaliať litrom vriacej vody a nechať lúhovať niekoľko hodín. Takto pripravený odvar môžete pridať do vane alebo použiť na obklady. Pokožka sa upokojí, prestane svrbieť a získa jemnosť.
Rovnako priaznivo pôsobí žihľava na vlasy. Posilňuje vlasové korienky, podporuje rast a dodáva vlasom prirodzený lesk a pevnosť. Oplachovanie vlasov vychladnutým odvarom zo žihľavy je starý a osvedčený recept našich starých mám.
Ako správne zbierať listy žihľavy
Pri zbere žihľavy treba myslieť na to, že čerstvé listy pália. Preto si vždy nasaďte ochranné rukavice. Budete potrebovať aj nožnice a košík alebo plátenú tašku. Môžete ostrihať celú vňať alebo zbierať iba mladé listy z vrchnej časti rastliny, ktoré sú najjemnejšie a najbohatšie na účinné látky.
Dôležité je však nenechať záhon úplne prázdny – vždy ponechajte niekoľko rastlín, aby mohli ďalej rásť a vytvárať nové listy aj semená. Takto budete mať zdroj žihľavy aj v ďalších sezónach.
Prečo sa oplatí ponechať žihľavu v záhrade
- Liečivé účinky – podporuje krvotvorbu, detoxikuje a posilňuje celý organizmus.
- Domáci kozmetický prostriedok – upokojuje pokožku a zlepšuje kvalitu vlasov.
- Ekologický prínos – žihľava je prirodzeným útočiskom pre množstvo užitočného hmyzu.
Ak teda uvidíte v záhrade zelené porasty žihľavy, nesiahajte hneď po motyke. Namiesto toho si z nej urobte čaj, odvar na vlasy či liečivý kúpeľ. Tento „pichľavý plevel“ je v skutočnosti darom prírody, ktorý môže byť vašim spojencom v starostlivosti o zdravie.