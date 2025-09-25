Záhrada pred zimou potrebuje vašu pomoc. Ak to zanedbáte, na jar vás čaká nepríjemné prekvapenie

Jeseň v záhrade má neopakovateľnú atmosféru. Koruny stromov sa sfarbujú do zlatých a červených odtieňov, vzduch je sviežejší a dni sa pomaly skracujú. Zatiaľ čo pre nás je to obdobie spomalenia a oddychu, pre rastliny znamená práve toto obdobie poslednú veľkú skúšku pred zimou. Ak im venujete pozornosť teraz, na jar vás odmenia zdravým rastom a krásnym vzhľadom.
Prečo je jesenná starostlivosť taká dôležitá?
Možno máte pocit, že keď sa ráno prejdete po záhrade a tráva pod nohami jemne praská pod prvou inovatkou, všetko sa už ukladá na spánok. Pravda je však iná – jeseň je rozhodujúcim obdobím, ktoré ovplyvní, ako sa vašej záhrade bude dariť v budúcej sezóne. Kto teraz zanedbá starostlivosť, môže sa na jar stretnúť s oslabenými rastlinami a väčším množstvom škodcov či chorôb. Naopak, záhrada, ktorej venujete pár hodín práce, bude pôsobiť sviežo a plná života.
Jesenný poriadok v záhonoch
Základným krokom je dôkladné upratanie toho, čo už doslúžilo. Odumreté stonky, zvyšky buriny či popadané a nahnité ovocie sú lákadlom pre plesne, huby a škodcov, ktorí by sa na jar mohli rýchlo rozšíriť. Preto je lepšie všetko odstrániť a záhony vyčistiť.
Po zbere a úprave pôdy sa oplatí pôdu jemne prekypriť a obohatiť o kompost alebo maštaľný hnoj. Takto si zem počas zimy odpočinie a zároveň načerpá živiny, ktoré rastliny využijú hneď, ako sa na jar prebudia.
Ako ochrániť rastliny pred mrazom
Nie všetky rastliny zvládajú nízke teploty bez pomoci. Ruže sa vám poďakujú, ak im prihrniete k päte vrstvu pôdy a prikryjete mulčom. Citlivejšie druhy ako oleandre, muškáty či fuksie je vhodné presunúť do svetlej, chladnej miestnosti, kde sa teplota drží nad nulou.
Kroviny a mladé stromčeky, ktoré zostávajú vonku, môžu byť zraniteľné nielen mrazom, ale aj suchým zimným vetrom. V takom prípade dobre poslúži netkaná textília alebo chvojina, ktoré vytvoria prirodzenú ochranu.
Odborníci radia, že pri zimovaní rastlín je ideálne nahrnúť k nim zeminu do výšky 20 až 30 centimetrov – práve to môže rozhodnúť o ich prežití počas najtuhších mrazov.
Voda a živiny – posledná dávka pred zimou
Na jeseň mnohí prestanú s pravidelnou zálievkou, no to je častá chyba. Stromy a kry totiž pred zimou potrebujú doplniť zásoby vody, aby korene cez mrazivé mesiace nevyschli. Preto im doprajte výdatnú zálievku ešte pred príchodom prvých silnejších mrazov.
Ak chcete rastlinám poskytnúť aj výživovú podporu, siahnite po hnojive s obsahom fosforu a draslíka. Tieto prvky posilňujú odolnosť a zvyšujú schopnosť rastlín lepšie zvládnuť chlad. Dusíkaté hnojivá sa na jeseň už nepoužívajú, pretože by podporili rast nových výhonkov, ktoré by mráz nevyhnutne poškodil.
Prečo sa oplatí pracovať práve teraz
Možno jesenné práce na záhrade nevyzerajú tak lákavo ako sadenie či zber úrody. No pravdou je, že práve teraz rozhodujete o budúcej sezóne. Čisté záhony, chránené rastliny a dobre pripravená pôda sa vám vráti na jar v podobe záhrady plnej energie, sviežej zelene a bohatých kvetov.
Ak doprajete trochu starostlivosti trvalkám, kríkom aj ovocným stromom, všetky vám to oplatia – hneď ako sa po zime opäť prebudia.