Zafarbite vajíčka krajšie než s umelými farbivami. Všetko potrebné nájdete doma a zvládnete to ľavou zadnou

Veľká noc sa neúprosne blíži a pre mnohé rodiny nastáva čas na jedno z najobľúbenejších veľkonočných dobrodružstiev – farbenie vajíčok. Deti sa s nadšením púšťajú do tvorivého procesu, no zároveň treba myslieť aj na ich zdravie. Niektoré kupované farbivá môžu totiž obsahovať látky, ktoré negatívne vplývajú na pozornosť či vyvolávajú zvýšenú hyperaktivitu. Prečo preto neskúsiť niečo prirodzenejšie? Vôbec pritom netreba siahať hlboko do peňaženky. Často postačí prezrieť domácu špajzu alebo kuchynskú linku, prípadne nazbierať zopár byliniek. Vajíčkam dokážu dodať prekrásne odtiene, a to úplne bez chémie.

Prečo sa vyhnúť syntetickým farbivám?

V posledných rokoch sa čoraz viac diskutuje o ekológii a udržateľnom spôsobe života. Netýka sa to len recyklácie alebo šetrenia energiami, ale aj spôsobov, akými farbíme veľkonočné vajíčka. Možno ste to nevedeli, no niektoré potravinárske farbivá v predaji môžu u malých detí zhoršovať hyperaktivitu či ovplyvňovať ich koncentráciu. Vedci z University of Southampton skúmali vplyv rôznych látok, konkrétne zvýraznili riziko konzervačnej prísady benzoan sodný, ktorá sa nachádza aj v určitých druhoch farieb na vajcia. Testovanie sa uskutočnilo na deťoch vo veku troch rokov a takisto u skupiny vo veku osem až deväť rokov. U viacerých detí sa prejavovala väčšia impulzivita, nesústredenosť a celkovo zvýšená aktivita.

Tieto zistenia sa ukázali byť mimoriadne dôležité aj pre Centrum pre vedu vo verejnom záujme (organizácia zameraná na bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľov). Odhaduje sa, že až pol milióna amerických detí reaguje na niektoré potravinárske farbivá nežiadanými zmenami správania – od problémov s pozornosťou až po hyperaktívne výkyvy. Okrem toho môžu umelé farbivá spúšťať rôzne alergické reakcie, napríklad žihľavku, kýchanie, potenie či iné prejavy precitlivosti. Keď si však uvedomíme, že na vytvorenie zaujímavých odtieňov na vajciach môžeme použiť aj suroviny z prírody, umelé farby strácajú význam. Nasledujúce tipy vás presvedčia, že prírodné farbenie vôbec nie je zložité.

Ako pripraviť a použiť prírodné farbivá

Predtým než sa pustíte do samotného farbenia, rozhodnite sa, či vajíčka chcete farbiť za tepla alebo za studena. Obe metódy sú jednoduché, no výsledkom bývajú odlišné odtiene.

Farbenie za tepla

Pri teplej metóde dáte vajíčko spolu s prírodným farbivom do hrnca s vodou a necháte chvíľu povariť. Vďaka teplu sa pigment ľahšie dostane do škrupiny a farby bývajú sýtejšie. Ak teda túžite po intenzívnych, silných tónoch, rozhodne siahnite po tejto metóde. Farbenie za studena

Pri studenej metóde vajíčko vložíte do nádoby alebo pohára s vodou, do ktorej pridáte zvolenú prírodnú farbiacu zmes. Následne vajcia necháte dlhšie odpočívať – ideálne v chladničke, až kým nedosiahnete želaný odtieň. Táto technika vám poskytne jemnejšie, pastelové farby. Výhodou je aj to, že sa takto dajú ozdobiť nielen uvarené vajíčka natvrdo, ale napríklad i vyfúknuté kraslice.

Žltá ako symbol jari: kurkuma, cibuľové šupky či harmanček

Žltá farba je s prichádzajúcou jarou neoddeliteľne spätá, keďže evokuje slnečné lúče a teplo. Získať žlté sfarbenie na vajíčkach pritom vôbec nie je zložité, dokonca väčšinou využijete to, čo už máte doma:

Kurkuma – Ak chcete naozaj žiarivú žltú, toto korenie je jednou z najlepších možností. Pridajte 2–3 lyžice kurkumy do vody a vložte do nej vajíčka. Povarujte asi 10 minút, pričom dĺžka varenia závisí od toho, aký intenzívny odtieň chcete.

– Ak chcete naozaj žiarivú žltú, toto korenie je jednou z najlepších možností. Pridajte 2–3 lyžice kurkumy do vody a vložte do nej vajíčka. Povarujte asi 10 minút, pričom dĺžka varenia závisí od toho, aký intenzívny odtieň chcete. Cibuľové šupky – Mnoho domácností ich používa už roky. Prirodzene dokážu vytvoriť žltkastý tón s jemným hnedým nádychom. Výsledná farba opäť závisí od toho, koľko šupiek použijete a ako dlho vajcia varíte.

– Mnoho domácností ich používa už roky. Prirodzene dokážu vytvoriť žltkastý tón s jemným hnedým nádychom. Výsledná farba opäť závisí od toho, koľko šupiek použijete a ako dlho vajcia varíte. Harmanček – Ak máte doma harmančekový čaj, stačí zaliať pár vrecúšok horúcou vodou a vo vývare povariť vajíčka. Získate tak príjemný, decentný žltý nádych.

Farby z prírody: od červenej až po čiernu

Možno sa pýtate, či existujú aj ďalšie odtiene, ktoré dokážu konkurovať výrazným syntetickým farbám. Príroda nám ponúka širokú paletu prírodných pigmentov, s ktorými experimentovali už naše staré mamy:

Červená : môžete použiť napríklad dubovú kôru, plody bazy alebo odvar z olšových šišiek.

: môžete použiť napríklad dubovú kôru, plody bazy alebo odvar z olšových šišiek. Ružová : nastrúhaná červená repa (alebo 100 % šťava z repy) je tým najjednoduchším riešením.

: nastrúhaná červená repa (alebo 100 % šťava z repy) je tým najjednoduchším riešením. Zelená : siahnite po špenáte, mladej žihľave, čerstvej tráve, žite, prípadne po odvare z imelových listov či brezy.

: siahnite po špenáte, mladej žihľave, čerstvej tráve, žite, prípadne po odvare z imelových listov či brezy. Fialová : tmavé lupienky slezu, trnky alebo bazové plody dokážu vajíčka jemne zafarbiť do fialova.

: tmavé lupienky slezu, trnky alebo bazové plody dokážu vajíčka jemne zafarbiť do fialova. Modrá : vynikajúce sú trnky, čučoriedky alebo červená kapusta – práve kapusta často prekvapí tým, ako intenzívny modrý odtieň vie vytvoriť.

: vynikajúce sú trnky, čučoriedky alebo červená kapusta – práve kapusta často prekvapí tým, ako intenzívny modrý odtieň vie vytvoriť. Hnedá : osvedčená klasika je vývar z orechových škrupín (najmä vlašské), jedľového ihličia, silného čierneho čaju alebo mletej kávy.

: osvedčená klasika je vývar z orechových škrupín (najmä vlašské), jedľového ihličia, silného čierneho čaju alebo mletej kávy. Svetlejšia červená : skúste maliny či brusnice, ktoré pridajú jemný ovocný tón.

: skúste maliny či brusnice, ktoré pridajú jemný ovocný tón. Čierna : ak túžite po naozaj tmavom odtieni, použite dlhšie varenú olšovú kôru, olšové šišky, prípadne dubovú kôru či orechové škrupiny.

: ak túžite po naozaj tmavom odtieni, použite dlhšie varenú olšovú kôru, olšové šišky, prípadne dubovú kôru či orechové škrupiny. Oranžová: šťava z mrkvy, tekvice či červenej papriky sa postará o teplý oranžový nádych.

Ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky

Prírodné farbivá sa vyznačujú jemnejšími či prirodzenejšími tónmi, no aj tak si môžete pomôcť viacerými trikmi, aby farba na vajíčkach lepšie držala:

Použite biele vajíčka

Hoci sa aj hnedé škrupiny dajú zafarbiť, biele vajcia dosiahnu krajšie a intenzívnejšie odtiene. Ak vám teda záleží na zreteľnom výsledku, vyberte si tie so svetlou škrupinou. Vajíčka pred farbením odmastite

Vezmite handričku namočenú v octe a jemne ňou utrite celý povrch škrupiny. Mastnota (ktorá môže na vajciach prirodzene zostať) tak nebude znižovať priľnavosť farbiva. Ako uvariť prírodný vývar

Surovinu na farbenie (napr. kôru, bylinky, ovocie) vložte do vody a priveďte do varu. Potom znížte plameň a nechajte odvar prebublávať minimálne 15 minút. Pokojne ho môžete variť aj hodinu, najmä ak túžite po silnejšom a výraznejšom odtieni.

Keď vývar odstavíte, sceďte ho cez sitko alebo plátno a nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Pridajte doň lyžicu octu, ktorý pomôže so stabilizáciou farby. Samotné farbenie

Natvrdo uvarené vajíčka (prípadne vyfúknuté) vložte do pripraveného nálevu a nechajte ich „kúpať“ – pokojne aj niekoľko hodín, v závislosti od toho, akú intenzitu farby chcete dosiahnuť. Pre naozaj sýte odtiene ich môžete nechať vo farbive cez noc v chladničke. Len pri červenej repe si dávajte pozor, pretože pri dlhšom máčaní namiesto krásnej ružovo-červenej môžete dostať skôr sivastý až hnedý tón.

Čo s prebytkom vajec?

Po veľkonočných sviatkoch sa mnohí ocitnú v situácii, že majú vajíčok viac, než dokážu spotrebovať. Ak nechcete jesť len klasické vajíčkové nátierky alebo praženicu, môžete vyskúšať aj iné kreatívne spôsoby, ako vajcia spotrebovať:

Nakladané vajcia – vo svete obľúbená metóda, pri ktorej vajcia ponoríte do octového nálevu s koreninami alebo bylinkami. Takto vydržia dlhšie a navyše získajú nezameniteľnú chuť.

– vo svete obľúbená metóda, pri ktorej vajcia ponoríte do octového nálevu s koreninami alebo bylinkami. Takto vydržia dlhšie a navyše získajú nezameniteľnú chuť. Plnené vajcia – uvarené žĺtky rozmiešajte s maslom, bylinkami, prípadne smotanovým syrom a zmesou naplňte bielka. Ide o rýchle a veľmi efektné občerstvenie.

– uvarené žĺtky rozmiešajte s maslom, bylinkami, prípadne smotanovým syrom a zmesou naplňte bielka. Ide o rýchle a veľmi efektné občerstvenie. Vajíčkový šalát – uvarené vajíčka môžete skombinovať s rôznou zeleninou, uhorkou, cibuľou, jogurtom alebo majonézou. Pridajte horčicu či bylinky a máte chutnú pomazánku aj na chlebíčky.

Zhrnutie: Bez chémie, no s krásnym efektom

Farbenie veľkonočných vajíčok prírodnými farbivami je nielen šetrné k životnému prostrediu, ale navyše bezpečné aj pre vaše deti. Aj keď farby nemusia byť také krikľavé ako pri syntetických farbivách, výsledné odtiene bývajú oveľa jemnejšie, prirodzenejšie a niekedy dokonca prekvapia. Vôňa byliniek či ovocia navyše dodá celému procesu ďalší príjemný rozmer. Stačí si vybrať, či chcete žiarivú žltú z kurkumy, zemitú hnedú z kávy či orechových škrupín, alebo pastelovo zelenú z mladých listov žihľavy.

Vďaka týmto radám dokážete vajíčka pripraviť tak, aby sa páčili vašim deťom i hosťom, a zároveň sa nemusíte obávať nepríjemných chemikálií. Stačí trochu trpezlivosti a experimentovania – a vytvoríte si vlastnú kolekciu jedinečných kraslíc, ktoré môžu skrášliť veľkonočný stôl či potešiť šibačov. Navyše budete mať dobrý pocit, že ste pre zdravie vašej rodiny a pre prírodu spravili aspoň malé pozitívne gesto.