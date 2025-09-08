Zabudnutá zlatá baňa pri slovenských hraniciach odhalila svoje tajomstvá

Telkibánya
Telkibánya Foto: www.shutterstock.com

Len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc, v severnom Maďarsku, sa nachádza obec Telkibánya v župe Borsod-Abaúj-Zemplén. Už od stredoveku bola významným centrom ťažby zlata a striebra, pričom prvé zmienky o banskej činnosti pochádzajú zo 13. storočia. V roku 1341 bola Telkibánya povýšená na banské mesto (bányaváros) s príslušnými privilégiami.

Archeologické nálezy

V oblasti sa našli zvyšky starých banských šácht, drevených výstuží a baníckych nástrojov, ktoré dokumentujú spôsob ťažby v stredoveku a ranom novoveku. Objavené boli aj mince a keramika. Niektoré z nich mohli byť uložené úmyselne, čo naznačuje, že baňa mohla mať popri hospodárskom význame aj symbolický rozmer.

Pozrite si krátke video z oblasti Telkibánya:
Navštívte s nami oblasť Telkibánya

Turistika a múzeum

Ťažba v Telkibányi postupne zanikla v 18. storočí. Dnes je obec známa predovšetkým medzi turistami, geológmi a zberateľmi minerálov.

  • Nachádza sa tu Múzeum baníctva a mineralógie, kde sú vystavené modely šácht, nástroje a ďalšie predmety spojené s banským životom.
  • Okolie ponúka turistické trasy, najznámejšia je „Aranyásók útja“ (Cesta zlatokopov), ktorá vedie cez pohoria Gyepü, Kánya-hegy a Fehér-hegy a umožňuje návštevníkom spoznať staré bane a štôlne, napríklad Teréz-táró a Mária-táró.

Banícka tradícia v regióne

Telkibánya nebola jediným centrom ťažby drahých kovov v Karpatskom regióne. Významnú úlohu zohrávali aj mestá na Slovensku, ako:

  • Banská Štiavnica – jedno z najväčších stredovekých centier ťažby zlata a striebra v Európe, dnes zapísané na zozname UNESCO.
  • Kremnica – známa ťažbou zlata a fungujúcou mincovňou, ktorá nepretržite vyrába mince už od 14. storočia.
  • Špania Dolina – významná obec pri Banskej Bystrici, kde sa ťažila meď a striebro už od praveku.
  • Ľubietová – banské mesto založené v 14. storočí, dnes dôležité mineralogické nálezisko.

Telkibánya je dnes historickou lokalitou s významnou banskohistorickou tradíciou. Hoci sa tu zlato a striebro už dlhé storočia neťažia, obec zostáva dôležitým miestom pre výskum dejín baníctva a atraktívnym cieľom pre turistov, ktorí sa zaujímajú o históriu a geológiu.

