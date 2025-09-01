Zabudnite na zašednuté záclony. Takto im vrátite snehobielu krásu

Biele záclony majú schopnosť rozžiariť každú miestnosť a dodať jej ľahkosť aj sviežosť. Problém nastane, keď časom stratí látka svoju pôvodnú belosť a začne pôsobiť zašednuto. Prach, dym z cigariet či výpary z kuchyne sa postupne usádzajú na jemných vláknach a z belostnej textílie je razom sivastý kus látky. Dobrou správou je, že existuje viacero jednoduchých a overených spôsobov, ako záclony prať a udržať ich dlho čisté a žiarivo biele.
Prečo je dôležité prať záclony pravidelne
Záclony sú často to prvé, čo upúta náš zrak po vstupe do miestnosti. Ak pôsobia zašednuto alebo unavene, pokazia celkový dojem z interiéru – a to aj v prípade, že je zvyšok izby dokonale uprataný. Odporúča sa prať ich aspoň trikrát ročne – ideálne na jar, na jeseň a pred Vianocami. V domácnostiach pri rušnej ulici či s domácimi zvieratami sa však vyplatí záclony prať aj častejšie. Medzi tým ich môžete jemne vyklepať alebo povysávať od prachu.
Ako nastaviť program na práčke
Väčšina moderných záclon je vyrobená zo syntetických vlákien, ktoré znesú pranie v práčke. Najlepšie je zvoliť program na jemnú bielizeň s teplotou okolo 30 °C a nízkymi otáčkami. Veľkou chybou je naplniť bubon až po okraj – záclony potrebujú priestor, aby sa prali rovnomerne a nezostali pokrčené.
Príprava pred praním – dôležitý krok
Predtým než záclony vložíte do bubna, odstráňte všetky háčiky, cvočky či plastové úchyty. Mohli by totiž poškodiť nielen látku, ale aj samotnú práčku. Ak sú záclony veľmi zašednuté, odporúča sa ich pred praním namočiť na pár hodín do studenej vody s trochou pracieho prostriedku, jedlej sódy alebo soli – uvoľnia sa tak nečistoty, ktoré by samotné pranie nemuselo odstrániť.
Aký prací prostriedok použiť
Na pranie záclon sú vhodné tekuté prostriedky určené na jemnú bielizeň. Tekutý gél sa lepšie vypláchne a nezanechá na tkanine biele stopy, čo sa môže stať pri klasickom prášku. Ak chcete docieliť skutočne žiarivo bielu farbu, siahnite po špeciálnych bielidlách na záclony alebo do bubna pridajte trošku jedlej sódy či prášku do pečiva.
Sušenie a žehlenie záclon
Po vypraní záclony nežmýkajte pri vysokých otáčkach. Najlepšie je nechať ich odkvapkať a rovno zavesiť ešte vlhké na garnižu. Látka sa sama vyrovná a väčšinou nie je potrebné žehlenie. Ak by predsa len bolo potrebné, žehličku nastavte na nízku teplotu a záclony žehlite ešte mierne vlhké.
Ako postupovať pri špeciálnych typoch záclon
Niektoré typy záclon si vyžadujú osobitný prístup:
- Šnúrkové záclony treba pred praním zviazať do niekoľkých uzlov a vložiť do pracieho vrecka, aby sa nezamotali.
- Záclony s olovkom je bezpečnejšie prať ručne alebo na veľmi šetrnom programe bez žmýkania.
- Voálové záclony sa perú podobne ako klasické, no pri žehlení treba dávať veľký pozor – niektoré typy sa nesmú žehliť vôbec.
Ako vybieliť už zašednuté záclony
Ak záclony stratili belosť, pomôže odmočenie v rôznych domácich roztokoch:
- Jedlá sóda – pol kila sódy rozpustite v 10 litroch vody a nechajte záclony odmočiť niekoľko hodín. Potom ich vyperte klasicky.
- Prášok do pečiva – 4 až 5 sáčkov použite na odmočenie alebo 5 až 6 sáčkov priamo do bubna počas prania.
- Octová kúpeľ – 2,5 lyžice octu na liter vody, záclony nechajte odmočiť cez noc.
- Citrónová šťava alebo kuchynská soľ – tri lyžice soli na 10 litrov vody pôsobia ako jemné bielidlo.
- Jadrové mydlo s jelenom – klasika našich starých mám, jedna kocka na 10 litrov vody dokáže zázraky.
- Modrý atrament – pár kvapiek do posledného pláchania rozjasní záclony opticky, presne tak, ako to robievali kedysi naše babičky.
Tip na záver: Ak si chcete ušetriť prácu, pranie záclon si naplánujte vždy v spojení s väčším upratovaním – napríklad pri umývaní okien. Interiér tak dostane svieži nádych a záclony budú znova biele a ľahké ako nové.