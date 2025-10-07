Zabudnite na špáry aj drhnutie. Takto dnes vyzerá moderný obklad do kuchyne

Už vás nebaví tráviť čas čistením špár medzi dlaždicami, kde sa neustále usádza mastnota a prach? Moderné kuchyne už dávno nespoliehajú len na klasické keramické obklady. Dnešné trendy ponúkajú elegantnejšie, praktickejšie a jednoduchšie riešenia, ktoré dokážu zmeniť vzhľad kuchyne doslova za pár hodín – a to bez búrania či veľkej rekonštrukcie.
Klasické obklady ustupujú – prichádzajú nové materiály
Keramické obklady patria k stáliciam, no ich údržba je čoraz väčším problémom. Špáry sa časom zanášajú nečistotami, menia farbu a ich čistenie je náročné aj pre tých najtrpezlivejších. Preto sa čoraz viac ľudí obracia k moderným alternatívam, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale sú aj praktické a odolné.
Medzi najobľúbenejšie patria sklenené obklady, PVC panely a laminátové dosky. Tieto materiály dokážu dokonale napodobniť vzhľad dreva, kameňa či betónu, sú odolné voči vlhkosti aj teplu a navyše sa ľahko inštalujú. Často sa montujú priamo na pôvodný povrch, takže sa vyhnete zdĺhavému odstráneniu starých obkladov.
Sklenený obklad: Luxus a jednoduchosť v jednom
Sklo patrí medzi najštýlovejšie riešenia, aké si môžete do kuchyne dopriať. Vyrába sa z tvrdeného (kaleného) skla, ktoré bez problémov odolá teplu, pare aj mastnote. Jeho veľkou výhodou je úplná absencia špár, vďaka čomu sa čistí extrémne jednoducho – väčšinou stačí vlhká handrička.
Pod sklo si môžete nechať umiestniť akýkoľvek motív, farbu či fotografiu, takže výsledok dokonale ladí so zvyškom interiéru. Sklenený obklad pôsobí čisto, elegantne a opticky priestor zväčšuje. Ideálny je do moderných kuchýň, kde sa cení lesklý povrch a precízne línie.
Montáž by však mal vykonávať odborník, aby sklo presne sedelo a neprasklo pri inštalácii.
Laminát: Praktický, cenovo dostupný a dizajnovo variabilný
Ďalšou obľúbenou voľbou je laminátový obklad, ktorý si našiel cestu zo stolárskych dielní priamo na kuchynské steny. Laminátové dosky sú ľahké, odolné, lacné a ich údržba je minimálna. Vďaka širokej ponuke vzorov si môžete vybrať imitáciu dreva, betónu či mramoru – podľa štýlu kuchyne.
Inštalácia je jednoduchá: dosky sa dajú nalepiť alebo priskrutkovať na hladký povrch, takže ich zvládne aj šikovný domáci majster.
PVC obklady: Rýchle riešenie pre okamžitú premenu
Ak túžite po rýchlej a lacnej zmene, siahnite po PVC paneloch. Predávajú sa v rolkách alebo jednotlivých pásoch a montáž je jednoduchá – zvládnete ju aj bez remeselníka. PVC je vodoodolný, ľahký a nenáročný na čistenie.
Vďaka moderným technológiám potlače dnes tieto panely vyzerajú prekvapivo realisticky – dokážu imitovať dlaždice, kameň aj drevo. Ide o ideálne riešenie pre tých, ktorí chcú rýchlu obnovu kuchyne bez veľkých nákladov.
Pri lepení však nezabudnite použiť kvalitné lepidlo a pripraviť rovný podklad, aby sa panely časom neodlepovali.
Drevo, farby a tapety: Originálne riešenia pre útulný vzhľad
Niektorí ľudia dávajú prednosť teplu a prirodzenosti dreva. Drevené obklady alebo imitácie dreva pôsobia moderne, no zároveň útulne – obzvlášť v kombinácii so svetlými pracovnými doskami.
Ak sa vám nechce inštalovať žiadne dosky, môžete siahnuť po omyvateľných farbách alebo vinylových tapetách určených priamo do kuchyne. Tieto materiály odolávajú vlhkosti aj mastnote a ich výhodou je jednoduchá obnova – ak sa stena zašpiní, jednoducho ju znova pretriete.
Farby a tapety sa hodia najmä na miesta, ktoré nie sú priamo vystavené pôsobeniu tepla alebo vody (napríklad bočné steny kuchyne).
Na čo nezabudnúť pri výbere nového obkladu?
- Materiál musí byť odolný voči teplu, vlhkosti a mastnote.
- Ak máte plynový sporák, siahnite po skle alebo kameni.
- Povrch by mal byť hladký, bez špár a ľahko umývateľný.
- Používajte kvalitné lepidlá a tmely a nezabúdajte na dôkladné utesnenie rohov, aby sa za obklad nedostala voda.
- Nový obklad by mal ladíť s farbou kuchynskej linky, pracovnou doskou aj podlahou.
Moderné kuchyne už nepotrebujú klasické dlaždice a úmorné čistenie špár. Vďaka novým materiálom si môžete dopriať štýlový vzhľad, jednoduchú údržbu a rýchlu montáž bez búrania. Či už zvolíte sklo, laminát alebo PVC, výsledkom bude čistý, elegantný a praktický priestor, v ktorom bude radosť variť.