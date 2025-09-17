Zabudnite na slivkový koláč, jesenným hitom je torta Bertolina. Jej vôňa prevonia celý dom

Jeseň sa u mnohých z nás spája s pečením koláčov zo sezónneho ovocia. V slovenských domácnostiach často vedie klasický slivkový koláč, no čo keby ste tento rok skúsili niečo nové a pritom stále tradične jesenné? Objavte čaro talianskej torty Bertolina, ktorá pochádza z oblasti Lombardie. Tento dezert spája šťavnaté kúsky ovocia s korením ako škorica či muškátový oriešok a počas pečenia naplní celú kuchyňu neodolateľnou arómou.
Čo je torta Bertolina?
Torta Bertolina je typický jesenný múčnik zo severného Talianska, ktorý vznikol z potreby spracovať úrodu ovocia. Do cesta sa pridávajú kúsky jabĺk, hrušiek alebo hrozna. Pri pečení ovocie pustí šťavu, ktorá sa krásne spojí s jemne koreneným cestom. Výsledkom je dezert, ktorý nie je presladený, ale má plnú chuť a príjemne hutnú konzistenciu. Každý kúsok sa rozplýva na jazyku a prináša pocit domácej pohody.
Video návod
Pozrite si postup krok za krokom (kanál Ritina kuchyňa)
Recept na tortu Bertolina
Ingrediencie:
- 300 g hladkej múky
- 150 g kryštálového cukru
- 100 g masla
- 2 vajcia
- 1 prášok do pečiva
- 2–3 jablká alebo hrušky (očistené a nakrájané na kocky)
- 1 lyžica citrónovej šťavy
- 1 čajová lyžička škorice
- štipka muškátového orieška
- práškový cukor na posypanie
Postup:
- Rúru predhrejte na 180 °C a tortovú formu vymastite maslom.
- V miske vyšľahajte maslo s cukrom do nadýchanej peny. Postupne pridajte vajcia a dobre premiešajte.
- Prisypte múku zmiešanú s práškom do pečiva, škoricou a muškátovým orieškom.
- Nakoniec pridajte kúsky ovocia, pokvapkajte ich citrónovou šťavou a jemne premiešajte, aby sa rozložili rovnomerne v ceste.
- Cesto vlejte do pripravenej formy a pečte približne 40–45 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu a špajdľa zapichnutá do stredu nevyjde čistá.
- Nechajte tortu vychladnúť, posypte ju práškovým cukrom a podávajte.
Prečo si ju zamilujete?
Torta Bertolina je kombináciou jednoduchosti a bohatej chute. Nie je to ťažký dezert, takže sa hodí aj po nedeľnom obede či k popoludňajšej káve. Vďaka ovociu je vláčna a škorica s muškátovým orieškom jej dodávajú typicky jesenný charakter. Zároveň ide o dezert, ktorý sa dá pripraviť rýchlo a nepotrebujete žiadne špeciálne suroviny – všetko nájdete doma alebo v najbližších potravinách.
Ak chcete rodinu či priateľov prekvapiť niečím menej známym, no pritom overeným tradičným receptom, určite siahnite po torte Bertolina. Jej vôňa vám domov prinesie atmosféru jesene a prvý kúsok vás presvedčí, že tento taliansky dezert sa môže pokojne stať novou jesennou klasikou aj na Slovensku.