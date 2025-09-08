Zabudnite na predraženú kombuchu. Tento staroslovanský nápoj je lacnejší a pritom zdravší. Prinášame recept

Kombucha sa v posledných rokoch stala hitom medzi ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o zdravý životný štýl. Nájdeme ju vo fitnes baroch, v špecializovaných obchodoch aj v supermarketoch, no jej cena nie je práve najnižšia. Vedeli ste však, že naši predkovia poznali nápoj, ktorý má podobné účinky, stojí zlomok ceny a pripraviť si ho dokážete aj doma?
Reč je o chlebovom kvase, tradičnom nápoji, ktorý bol bežnou súčasťou stravy starých Slovanov. Hoci sa naň v modernej dobe takmer zabudlo, dnes sa opäť dostáva do popredia a získava popularitu ako lacná a zdravá alternatíva ku kombuche.
Staroslovanský elixír zdravia
Chlebový kvas osviežuje, hasí smäd a vďaka obsahu probiotík podporuje zdravé trávenie aj imunitu. Je to nápoj, ktorý pili roľníci, remeselníci i šľachta – počas sviatkov aj v úplne obyčajné dni. Dodnes je veľmi rozšírený na Ukrajine, v Bielorusku, Rusku, pobaltských krajinách a dokonca aj vo Fínsku.
Farba kvasu býva svetlohnedá až béžová, chuť je jemne kyselkavá a mierne pripomína pivo. Keďže pri jeho výrobe prebieha fermentácia, je prirodzene jemne perlivý. Treba však spomenúť, že nie je vhodný pre deti – obsahuje malé množstvo alkoholu. Čerstvý kvas má do 1 %, no ak dlhšie stojí, môže dosiahnuť aj okolo 2,5 %.
Prečo zaradiť kvas do svojho jedálnička?
Tento tradičný nápoj ponúka pre telo viac než len osvieženie:
- vitamíny skupiny B – podobne ako pivo, aj kvas je bohatý na tieto dôležité živiny, ktoré podporujú nervový systém a metabolizmus
- prirodzené probiotiká – pomáhajú udržiavať zdravú črevnú mikroflóru, čím prospievajú tráveniu
- podpora imunity a detoxikácie – enzýmy a organické kyseliny pomáhajú telu zbavovať sa škodlivín
- stála energia bez prudkých výkyvov cukru – kvas nezaťažuje organizmus nárazovými dávkami glukózy ako sladké limonády
- prírodná alternatíva bez chémie – všetko, čo potrebujete, sú bežné suroviny a trochu času
Ako si pripraviť chlebový kvas doma?
Výroba kvasu je veľmi jednoduchá a nepotrebujete na ňu nič špeciálne. Stačí starší chlieb, voda, trochu cukru a buď kvások, alebo kúsok droždia. Výslednú chuť si môžete prispôsobiť – pridať bylinky, škoricu, klinčeky či dokonca sušené ovocie alebo hrozienka.
Suroviny:
- 200 g ražného kváskového chleba (ideálne domáceho)
- 2 litre vody
- 2 polievkové lyžice cukru
- 1 polievková lyžica kvásku alebo malý kúsok droždia (ak použijete kváskový chlieb, nemusíte pridávať)
Postup:
- Chlieb nakrájajte na kocky a nechajte ho mierne vyschnúť.
- Potom ho nasucho opečte na panvici alebo v hriankovači, kým nezíska zlatistú farbu.
- Vložte kúsky do väčšej nádoby, pridajte cukor, kvások či droždie a zalejte vlažnou vodou.
- Zakryte a nechajte kvasiť pri izbovej teplote 2–3 dni.
- Následne sceďte a dajte ešte na 1–2 dni dozrieť do chladničky.
Výsledkom je osviežujúci, jemne perlivý nápoj, ktorý sa dá piť samotný alebo použiť ako základ na letné osviežujúce drinky.
Ako často piť kvas?
Keďže ide o fermentovaný nápoj, platia podobné odporúčania ako pri kombuche či kefíre. Ak s ním začínate, úplne stačí 1 pohár denne. Všímajte si, ako naň reaguje vaše trávenie – niekto si musí zvyknúť pomalšie.
Skúsenejší milovníci kvasu si môžu dopriať aj 2–3 poháre denne. Treba však pamätať, že aj keď ide o nealkoholický nápoj, malé množstvo alkoholu obsahuje.
Návrat k tradíciám
Chlebový kvas je krásnym príkladom toho, ako sa staré recepty môžu stať súčasťou moderného zdravého životného štýlu. Naši predkovia ho pili bežne a nedali naň dopustiť. Dnes, v čase, keď hľadáme prirodzené spôsoby, ako podporiť imunitu a trávenie, je jeho návrat viac než vítaný.
A čo je najlepšie – nepotrebujete drahé fľaše z obchodu. Za pár centov si viete pripraviť nápoj, ktorý vás osvieži, posilní a navyše v sebe nesie kus tradície.