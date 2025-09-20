Zabudnite na klasickú sušičku. Slováci objavili rýchlejší trik, ako usušiť huby – hotové sú už za pol hodiny

Hubárska sezóna je pre mnohých Slovákov najkrajším obdobím roka. Ranná rosa, vôňa lesa a napätie, či sa pod listami objaví košík plný dubákov či rýdzikov – to všetko má svoje čaro. No nadšenie rýchlo vystrieda praktická otázka: ako huby uskladniť, aby vydržali čo najdlhšie? Najbežnejším riešením je sušenie – buď pomocou elektrickej sušičky, rúry alebo tradične pri zdroji tepla, napríklad na povale či pri kachliach. Tieto spôsoby sú síce účinné, no všetky zaberajú dosť veľa času.
V posledných rokoch si však Slováci obľúbili jednu nečakanú alternatívu – sušenie húb v mikrovlnnej rúre. Tento trik šetrí hodiny práce a huby máte pripravené už do 30 minút. Samozrejme, ide skôr o riešenie pre menšie množstvá, no v mnohých domácnostiach si našlo pevnú tradíciu.
Prečo siahnuť po mikrovlnke?
Najväčšou výhodou tohto spôsobu je jednoznačne časová úspora. Zatiaľ čo v sušičke trvá proces niekoľko hodín a v rúre bežne dve až štyri hodiny, mikrovlnka zvládne prácu približne za pol hodiny. Je preto ideálnym riešením v situácii, keď prinesiete z lesa len pár kúskov a nechce sa vám kvôli nim zapínať sušička.
Na druhej strane, treba mať na pamäti, že mikrovlnná rúra nie je vhodná na spracovanie veľkých dávok húb. Pri väčšom objeme je rovnomerné vysušenie problematické, preto sa pri bohatých úlovkoch stále viac osvedčí klasická sušička alebo rúra.
Ktoré huby sa na sušenie hodia a ktorým sa radšej vyhnúť?
Nie každá huba je na sušenie ideálna.
- Výborné sú hríbovité huby – dubáky, kozáky či masliaky. Po vysušení si zachovajú svoju typickú arómu a chuť, vďaka čomu sa hodia na polievky aj omáčky.
- Sušiť možno aj bedle či rýdziky, ktoré majú plnú a aromatickú chuť.
- Nevhodné sú tzv. „babky“ (muchotrávka hnedá), pretože sú často napadnuté parazitmi. Sušením sa ich kvalita nezlepší, práve naopak – môžu sa rýchlo znehodnotiť.
Veľmi dôležité pravidlo: nikdy nesušte huby napadnuté plesňou. Červivosť síce jedovatá nie je a pri sušení červy zmiznú, no ak chcete mať zásobu naozaj kvalitnú a čistú, siahnite radšej po zdravých a pevných plodniciach.
Ako pripraviť huby pred sušením
Predtým než huby vložíte do mikrovlnky, venujte čas správnej príprave:
- Najprv ich očistite od zeminy, ihličia či lístia. Umývanie vodou sa neodporúča, lebo huby by nasiakli a sušenie by sa predĺžilo. Stačí použiť kuchynskú kefku alebo vlhkú handričku.
- Nakrájajte ich na plátky hrubé približne 5 mm. Príliš tenké sa môžu pri sušení rozpadnúť. Menšie kúsky stačí rozštvrtiť alebo rozpoltiť.
Postup sušenia v mikrovlnke krok za krokom
- Huby rozložte v jednej vrstve na tanier vhodný do mikrovlnky. Aby sa neprilepili, je praktické použiť papier na pečenie.
- Nastavte nízky výkon – približne 100 W – a zapnite rúru na 5 minút.
- Pokračujte ďalších 20 až 25 minút, no nie naraz – sušte v krátkych intervaloch (30 sekúnd). Po každom cykle mikrovlnku otvorte, aby sa uvoľnila para, a huby prípadne otočte.
- Hotové huby spoznáte podľa toho, že sú krehké, lámavé a úplne suché.
- Pred uskladnením ich nechajte vychladnúť. Najlepšie ich je uchovávať vo vzduchotesnej nádobe alebo v sklenenom pohári na tmavom a suchom mieste.
Výhody a nevýhody mikrovlnného sušenia
Výhody:
- neuveriteľne rýchly proces – huby máte usušené už za 30 minút,
- ideálne riešenie, ak nemáte sušičku,
- huby si zachovajú intenzívnu vôňu a chuť.
Nevýhody:
- nevhodné pre väčšie množstvá,
- hrozí riziko pripálenia, ak ich necháte v rúre bez kontroly,
- výsledok nemusí byť taký rovnomerný ako pri sušičke či rúre.
Rýchly trik pre netrpezlivých hubárov
Mikrovlnné sušenie je perfektným tipom pre každého, kto nechce čakať hodiny, kým sa úlovok usuší. Ak potrebujete rýchlo pripraviť menšiu dávku húb – napríklad na voňavý základ do omáčky alebo polievky – mikrovlnka vás nesklame. Na väčšie zásoby však stále platí, že najspoľahlivejšou voľbou ostáva sušička alebo klasická rúra.
Ak teda nechcete čakať celé hodiny, skúste tento jednoduchý trik. Do pol hodiny budete mať chutnú zásobu húb pripravenú na celú zimu.