Zabudnite na hosty. Brunera rozsvieti každý kút a slimáci sa jej oblúkom vyhnú

Ak vo svojej záhradke márne bojujete so slizniakmi a hľadáte atraktívnu, no nenáročnú rastlinu do tienistých kútov, vaša misia sa práve končí. Predstavujeme vám bruneru veľkolistú (Brunnera macrophylla) – odolnú krásku, ktorú slimáky obchádzajú veľkým oblúkom. Vďaka sviežim listom a nežným kvetom dodá šarm aj tým najtmavším zákutiam a zároveň nevyžaduje špeciálnu starostlivosť.

Prečo si bruneru zamilujete na prvý pohľad?

Kvitne už skoro na jar: Modré, niekedy až azúrovo sfarbené kvietky sa objavujú v apríli až máji, keď sa ostatné trvalky len prebúdzajú.

Na rozdiel od obľúbených host, ktoré sú pre slizniaky doslova švédskym stolom, brunera ostáva zväčša nedotknutá. Skvelý pôdopokryv: Husté srdcovité listy sa rozkladajú do šírky a spoľahlivo zakryjú nevzhľadnú zem alebo zaburinené miesta pod stromami.

Pôvod a botanické zaujímavosti

Vo voľnej prírode rastie Brunnera macrophylla najmä v dubových a ihličnatých lesoch Kaukazu a severného Turecka. Rodové meno pripomína švajčiarskeho botanika 19. storočia Samuela Brunnera, ktorý rastlinu vedecky opísal. V kultúre tvorí brunera husté trsy vysoké približne 40 – 60 cm a vďaka pomalému rastu si zachováva kompaktný tvar dlhé roky.

Obľúbené kultivary a ich čaro

‘Jack Frost’ – azda najznámejšia odroda s veľkými striebristými listami „prekreslenými“ zelenou žilnatinou. ‘Silver Wings’ – lesklé listy so širším podielom striebornej farby, v tieňoch pôsobia akoby svietili. ‘Variegata’ – zelené lístky lemované smotanovým okrajom; ideálna, ak chcete do tieňa vpustiť „prúžok svetla“. ‘Looking Glass’ – celoplošne strieborné listy, ktoré sa smerom k okraju len jemne zelenajú. ‘Hadspen Cream’ – delikátna kombinácia limetkovozelenej a smotanovej, vhodná do výsadieb v prírodnom štýle.

Každý kultivar síce kvitne v rovnako modrom tóne, no svojím listom dodáva kompozícii odlišný charakter. Ak máte priestor, pokojne skombinujte dve či tri odrody – vytvoríte tak nenápadnú, no dynamickú mozaiku.

Kam bruneru vysadiť ?

Pod koruny stromov: Vytvorí prirodzene pôsobiaci podrast, ktorý pripomína lesnú čistinku.

Tam, kde slnko svieti len krátko, kombinujte bruneru s hostami papraďami alebo bergéniami. Tieňová záhonová „koberec“: V hustejšej výsadbe (4 – 6 rastlín na m²) spoľahlivo zakryje prázdnu plochu.

Bez starostí s chorobami a škodcami

Brunnera patrí k najodolnejším záhradným trvalkám. Hubové choroby či hmyz sa jej takmer vyhýbajú, a ak neprehnojíte dusíkom, nemusíte riešiť ani problémy so slabými stonkami. Skutočným bonusom je však odolnosť voči slimákom – tí si radšej pochutia na hostiach.

Krátke zhrnutie pre zaneprázdnených záhradkárov

Sadíme do tieňa, kde iné kvety štrajkujú.

kde iné kvety štrajkujú. Kvety v apríli/​máji, listy atraktívne do prvých mrazov.

listy atraktívne do prvých mrazov. 4 – 6 sadeníc na štvorcový meter vytvorí dokonalý „koberec“.

vytvorí dokonalý „koberec“. Pôdu udržiavame vlhkú, no nie premočenú.

no nie premočenú. Raz mesačne prihnojujeme organikou a v lete nezabúdame polievať.

organikou a v lete nezabúdame polievať. Slimáky? Tie pôjdu radšej inde.

Prečo vymeniť hosty za brunery?

Hosty sú síce krásne, no pre slimáky predstavujú delikatesu. Ak nechcete každé ráno nachádzať obhryzené listy, brunera je spoľahlivá voľba. Poteší vás modrým jarným kvitnutím, celosezónne dekoratívnymi listami a minimálnymi nárokmi na opateru. Navyše vnesie závan divokej lesnej atmosféry do každej záhrady – od vidieckeho dvorčeka až po mestskú predzáhradku.

Doprajte si túto tieňomilnú stálicu a uvidíte, že aj tmavé zákutia môžu žiariť farbami – bez toho, aby ste každé ráno lovili slimáky do vedra.