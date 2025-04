Zabudnite na fádne hriadky. Tu sú najštýlovejšie bylinkové záhradky, ktoré vás očaria na prvý pohľad

Aj keď väčšina byliniek nemá nápadné, mohutné kvety, dokážu osloviť rôznymi odtieňmi zelene a drobnými kvetmi, ktoré môžu pri premyslenej výsadbe vytvoriť doslova umelecké dielo. Vhodné rozmiestnenie a dizajn bylinkovej záhradky tak môžu ozvláštniť celú vašu záhradu a poskytnúť vám radosť nielen pri zbere čerstvých rastlín na varenie, ale aj pri pohľade na starostlivo udržiavané záhony.

Kde bylinky pestovať?

Často sa hovorí, že bylinky by mali byť čo najbližšie pri kuchyni, aby gazdinka nemusela za nimi ďaleko chodiť. V praxi to však nemusí byť vždy možné. Najmä ak záhrada neposkytuje dostatok svetla alebo vhodný priestor pri dome. Všeobecne platí, že väčšina byliniek preferuje slnečné a pred vetrom chránené miesta, no nájdu sa aj také, ktorým sa bude dariť v polotieni či v tieni. Všetko závisí od konkrétnych druhov a samozrejme od toho, aké chute a vône máte najradšej.

Ideálne je vysádzať bylinky v blízkosti vonkajšej kuchyne či terasy, kde v letných mesiacoch trávite najviac času. Budete tak mať po ruke čerstvú vňať do nátierok, šalátov či grilovaných jedál, a zároveň sa môžete kochať jemnou arómou, ktorá bude rozvoniavať okolo vás. Navyše, pohľad na upravenú záhradku plnú voňavých rastlín pôsobí na oči upokojujúco a esteticky.

Bylinková záhradka ako ozdoba

Ak máte dostatok miesta, môže byť vaša bylinková záhrada naozaj neobmedzenou kreatívnou plochou. Obľúbené je napríklad rozdelenie pozemku na menšie štvorcové či obdĺžnikové hriadky, medzi ktorými vedú úzke chodníčky. Takáto pravidelná štruktúra vynikne najmä vtedy, ak jej doprajete pevné ohraničenie.

Drevené a prútené ohrady : Nízky plôtik z drevených kolíkov alebo lieskových či vŕbových prútov pôsobí príjemne vidiecky a neformálne.

: Nízky plôtik z drevených kolíkov alebo lieskových či vŕbových prútov pôsobí príjemne vidiecky a neformálne. Tehlové múriky : Nízka stena z režných (neomietnutých) tehál vytvorí nádych anglického vidieka.

: Nízka stena z režných (neomietnutých) tehál vytvorí nádych anglického vidieka. Štrk a levanduľa : Zakrivené štrkové záhony s obrubou z levanduľového plôtika prinesú do záhrady atmosféru francúzskej Provence.

: Zakrivené štrkové záhony s obrubou z levanduľového plôtika prinesú do záhrady atmosféru francúzskej Provence. Klasické kláštorné záhony: Pravouhlé bylinkové hriadky ohraničené nízkymi živými plotmi z krušpánu či iných vždyzelených rastlín sa postarajú o elegantný, takmer historický nádych.

Bylinková špirála – nadčasová klasika

Bylinková špirála sa zrodila v 70. rokoch minulého storočia a doteraz je veľmi obľúbenou formou záhradnej architektúry. Postaviť si ju môžete zo starých tehál či z lokálne dostupného kameňa ukladaného nasucho do tvaru špirály. Na malej ploche tak vytvoríte pestrú paletu stanovíšť, od suchých (pre stredomorské bylinky typu rozmarín či tymian) až po vlhké pri spodnej časti špirály, ktorá sa hodí napríklad na mätu alebo medovku.

Ktoré bylinky sa oplatí pestovať?

V zásade platí, že by ste sa mali zamerať na tie druhy, ktoré reálne využijete. Či už ide o petržlen, pažítku, bazalku, alebo iné obľúbené koreniny, nemá zmysel pestovať bylinky, ktoré vám len zaberajú miesto a napokon ich ani nevyužijete. Ak však máte dostatok priestoru, pokojne experimentujte – bylinky s rôznym vzrastom a farbou listov dokážu vytvoriť nečakané estetické kombinácie.

Napríklad:

Tymián (Thymus) je dostupný v množstve odrôd a okrem klasickej zelenej existujú aj panašované formy s bielymi či žltkastými okrajmi listov.

je dostupný v množstve odrôd a okrem klasickej zelenej existujú aj panašované formy s bielymi či žltkastými okrajmi listov. Mäta (Mentha) sa môže odlišovať nielen farbou a veľkosťou listov, ale aj vôňou – zaujímavá je napríklad ananásová mäta (Mentha suaveolens ‚Variegata‘), ktorá má bielo lemované listy.

sa môže odlišovať nielen farbou a veľkosťou listov, ale aj vôňou – zaujímavá je napríklad ananásová mäta (Mentha suaveolens ‚Variegata‘), ktorá má bielo lemované listy. Levanduľa (Lavandula) miluje slnko a hodí sa ako nízky aromatický živý plot. Aj keď je u nás bežne rozšírená, dnes už má konkurenciu v podobe iných farebných a odolných byliniek, ako napríklad šalvia rôznych druhov.

miluje slnko a hodí sa ako nízky aromatický živý plot. Aj keď je u nás bežne rozšírená, dnes už má konkurenciu v podobe iných farebných a odolných byliniek, ako napríklad šalvia rôznych druhov. Fenykl (Foeniculum vulgare) či kôpor (Anethum graveolens) môžu záhon spestriť vďaka svojmu vyššiemu vzrastu. Len dávajte pozor na to, že fenykl sa vie veľmi rýchlo samovoľne rozširovať a môže ovládnuť hriadku.

Ako bylinky kombinovať?

Bylinky sa dajú výborne miešať s okrasnými kvetmi i so zeleninou. Ak do výsadby pridáte napríklad nechtíky, získate veselé farebné oživenie medzi zelenými rastlinami. Krásne efektne pôsobí aj kombinácia rôznorodých listov, ako je strieborná farba „kari“ bylinky (Helichrysum italicum) vedľa klasicky zelenej petržlenu. Pomôže to vytvoriť nielen pastvu pre oči, ale aj funkčnú záhradku s jedlými prvkami.

Ak chcete mať výsadbu pod kontrolou, po odkvitnutí niektorých invazívnejších druhov byliniek (napr. spomínaný fenykl) nezabudnite odstrániť kvetné stonky so semenami. Inak sa môže stať, že sa vaša starostlivo navrhnutá záhradka sama „premodeluje“ podľa diktátu prírody. Ani to však nemusí byť negatívne – niektorí záhradkári práve na takýchto spontánnych zmenách stavajú neformálnu krásu svojich bylinkových hriadok a rok čo rok majú v záhrade iné usporiadanie.

Na čo nezabudnúť?

Základom úspechu je vhodne prispôsobená pôda (bylinky väčšinou milujú priepustnú zem) a dostatok slnečných lúčov. Pri zalievaní buďte opatrní – viaceré stredomorské bylinky (rozmarín, šalvia, tymian) nesmú stáť vo vode, inak začnú hniť. Pri plánovaní záhrady preto myslite aj na drenáž a polievanie prispôsobte konkrétnym druhom rastlín.

Dizajnovo premyslená bylinková záhradka dokáže skombinovať úžitok s krásou, a to či už ide o malé hriadky popri dome, bylinkovú špirálu uprostred dvora, alebo pestré záhony plné rôznorodých tvarov a farieb. Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek štýl, vždy platí, že bylinky prinesú do vašej záhrady nenapodobiteľnú vôňu, špeciálnu atmosféru a jedinečnú možnosť experimentovať vo varení aj v starostlivosti o vaše okolie.