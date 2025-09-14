Zabudnite na drahé vitamíny! Tento obyčajný nápoj zo supermarketu posilní telo aj trávenie

Jeseň a zima sú obdobia, keď sa viac obávame prechladnutí a hľadáme spôsoby, ako podporiť imunitu. Namiesto drahých tabletiek z lekárne však existuje jednoduchý a lacný prostriedok, ktorý bežne zoženiete v potravinách – kefír.
Čo je kefír a ako vzniká?
Kefír je tradičný kyslomliečny nápoj, ktorý vzniká fermentáciou mlieka pomocou tzv. kefírových zŕn. Tie obsahujú zmes baktérií mliečneho kvasenia a kvasiniek. Pri procese fermentácie sa laktóza (mliečny cukor) premieňa na kyselinu mliečnu a vzniká osviežujúci nápoj s jemne kyslastou chuťou.
Najčastejšie sa pripravuje z kravského mlieka, no použiť možno aj kozie alebo ovčie. Existujú aj rastlinné varianty (napr. z kokosovej vody), tie však nemajú úplne rovnaké vlastnosti ako klasický mliečny kefír.
Nutričné hodnoty kefíru
Jeden pohár (cca 240 ml) nízkotučného kefíru obsahuje približne:
- 9 g bielkovín
- 100 kalórií
- 2–3 g tuku (podľa druhu mlieka)
- okolo 12 g sacharidov
Okrem toho poskytuje významné množstvá:
- vápnika (cca 30–35 % dennej odporúčanej dávky)
- fosforu
- vitamínu B12 a riboflavínu (B2)
- menšie množstvá horčíka a vitamínu D
Prečo je kefír prospešný?
- Zdroj probiotík – kefír obsahuje viac druhov prospešných baktérií než jogurt. Medzi nimi aj Lactobacillus kefiri, ktorý sa v iných potravinách vyskytuje zriedkavo. Probiotiká prispievajú k rovnováhe črevnej mikroflóry, čo môže pozitívne ovplyvniť trávenie a celkové zdravie.
- Podpora trávenia – kefír má nižší obsah laktózy než mlieko. Mnohí ľudia s miernou intoleranciou laktózy ho preto znášajú lepšie. Pravidelná konzumácia môže uľahčiť trávenie a znížiť nadúvanie.
- Zdravie kostí – vďaka vysokému obsahu vápnika pomáha pri prevencii osteoporózy. Plnotučný kefír obsahuje aj vitamín K2, ktorý podporuje správne ukladanie vápnika v kostiach a zuboch.
- Možný vplyv na imunitu – probiotiká môžu prispieť k lepšej obranyschopnosti organizmu, no účinky sa môžu líšiť u jednotlivcov.
- Protizápalové účinky – niektoré výskumy naznačujú, že kefír môže pomôcť zmierňovať zápaly v tele, čo by mohlo mať pozitívny vplyv aj na alergie či dýchacie ťažkosti. Tieto účinky však zatiaľ nie sú úplne jednoznačne potvrdené.
Ako kefír konzumovať?
Najlepšie je piť kefír čistý, bez pridaného cukru či ochucovadiel. Vtedy si zachováva najviac svojich prirodzených vlastností. Hodí sa ako raňajkový nápoj, desiata alebo ľahká večera.
Neexistuje univerzálne odporúčané množstvo – niektorým ľuďom stačí jeden pohár denne, iní si doprajú viac. Najdôležitejšie je pravidelné zaradenie do jedálnička.
Kefír je cenovo dostupný, bežne dostupný a zároveň výživný nápoj, ktorý má množstvo overených zdravotných benefitov. Podporuje trávenie, prispieva k zdraviu kostí a je bohatým zdrojom probiotík. Nie je to zázračný liek, ale ako súčasť vyváženej stravy môže výrazne prospieť vášmu organizmu – a to bez toho, aby ste museli utrácať za drahé doplnky stravy.