Zabudnite na citróny! Toto lacné ovocie z obchodu vás prekvapí chuťou aj vitamínmi

Už vás omrzeli tradičné marhuľové alebo slivkové džemy? Potom by ste mali spoznať machovku peruánsku (physalis), ktorú nájdete už aj v slovenských supermarketoch. Hoci na prvý pohľad pôsobí nenápadne, skrýva v sebe jedinečnú kombináciu sviežej chuti a dôležitých živín.
Ako vyzerá a chutí machovka?
Machovka je drobné oranžové ovocie schované v papierovom kalichu, ktorý pripomína malý lampášik. Po rozbalení vás prekvapí šťavnatý plod s chuťou, ktorá pripomína mix ananásu, marakuje a egreša. V Južnej Amerike ju pestovali už starí Inkovia a dnes si postupne nachádza miesto aj na európskych stoloch.
Dá sa jesť priamo, pridať do smoothie či koláčov, alebo ňou ozdobiť dezerty. Výborne sa hodí aj k syrom a dokonca do omáčok k mäsu či rybám.
Prečo je machovka zdravá?
Ovocie patrí medzi menej známe, no nutrične hodnotné druhy. Obsahuje viacero vitamínov a minerálov, ktoré podporujú zdravie:
- Vitamín C – posilňuje imunitu a chráni pred infekciami. (Machovka má približne 20–30 mg/100 g, teda menej než citrón, ktorý má okolo 40–50 mg/100 g, no stále ide o dobrý zdroj.)
- Vitamín A – prispieva k zdraviu pokožky a zraku.
- Železo a fosfor – dôležité pre krvotvorbu a pevné kosti.
- Antioxidanty (napr. rutín) – chránia bunky pred starnutím, posilňujú cievy a pôsobia protizápalovo.
- Vláknina – podporuje trávenie a zdravú črevnú mikroflóru.
Pravidelná konzumácia môže priaznivo ovplyvniť trávenie aj hladinu cholesterolu.
Pozor: nezrelé zelené plody obsahujú solanín, ktorý je jedovatý. Jesť sa smú iba plne zrelé oranžové bobule.
Rýchly džem z machovky – hotový do 30 minút
Chcete si machovku vychutnať inak než len čerstvú? Skúste jednoduchý domáci džem.
Ingrediencie:
- 250 g machovky
- 100 g cukru
- 1 lyžica citrónovej šťavy
- 2 lyžice vody
Postup:
- Bobule očistite od papierových obalov, umyte a prekrojte.
- Dajte ich do hrnca spolu s cukrom, vodou a citrónovou šťavou.
- Na miernom ohni varte približne 25 minút, kým zmes nezhustne.
- Podľa chuti ju môžete rozmixovať alebo ponechať kúsky ovocia.
- Horúci džem nalejte do pohárov, uzavrite a obráťte hore dnom.
Výsledkom je džem krásnej jantárovej farby s jemne karamelovou chuťou, ktorý sa skvelo hodí na palacinky, chlieb či k tvarohu.
Ako machovku využiť v kuchyni
- Čerstvú – do šalátov, smoothie alebo ako dekoráciu na zákusky.
- Sušenú – podobne ako hrozienka do pečiva či müsli.
- V kombinácii – so syrom, čokoládou alebo ako súčasť omáčok.
- Mrazenú – ak ju kúpite vo väčšom množstve, môžete ju uskladniť a použiť neskôr.
Dá sa vypestovať aj doma
Ak vám machovka zachutí, môžete si ju skúsiť dopestovať. Potrebuje slnečné miesto a výživnú pôdu. Semená sa vysievajú na jar, von na záhon sa sadia v máji. Rastlina dorastá do výšky približne jedného metra a na jeseň prináša úrodu drobných plodov, ktoré vyzerajú ako dekoratívne lampášiky – no na rozdiel od ozdôb si na nich môžete pochutnať.
Machovka síce neprekoná citrón v obsahu vitamínu C, no vďaka svojej originálnej chuti a zaujímavému zloženiu si zaslúži miesto vo vašom jedálničku. A ak raz ochutnáte domáci džem z tohto ovocia, možno zistíte, že marhuľová klasika má zrazu silnú konkurenciu.