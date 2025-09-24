Zabudnite na citróny! Toto lacné ovocie z obchodu vás prekvapí chuťou aj vitamínmi

machovka
machovka Foto: depositphotos.com

Už vás omrzeli tradičné marhuľové alebo slivkové džemy? Potom by ste mali spoznať machovku peruánsku (physalis), ktorú nájdete už aj v slovenských supermarketoch. Hoci na prvý pohľad pôsobí nenápadne, skrýva v sebe jedinečnú kombináciu sviežej chuti a dôležitých živín.

Ako vyzerá a chutí machovka?

Machovka je drobné oranžové ovocie schované v papierovom kalichu, ktorý pripomína malý lampášik. Po rozbalení vás prekvapí šťavnatý plod s chuťou, ktorá pripomína mix ananásu, marakuje a egreša. V Južnej Amerike ju pestovali už starí Inkovia a dnes si postupne nachádza miesto aj na európskych stoloch.

Dá sa jesť priamo, pridať do smoothie či koláčov, alebo ňou ozdobiť dezerty. Výborne sa hodí aj k syrom a dokonca do omáčok k mäsu či rybám.

Prečo je machovka zdravá?

Ovocie patrí medzi menej známe, no nutrične hodnotné druhy. Obsahuje viacero vitamínov a minerálov, ktoré podporujú zdravie:

  • Vitamín C – posilňuje imunitu a chráni pred infekciami. (Machovka má približne 20–30 mg/100 g, teda menej než citrón, ktorý má okolo 40–50 mg/100 g, no stále ide o dobrý zdroj.)
  • Vitamín A – prispieva k zdraviu pokožky a zraku.
  • Železo a fosfor – dôležité pre krvotvorbu a pevné kosti.
  • Antioxidanty (napr. rutín) – chránia bunky pred starnutím, posilňujú cievy a pôsobia protizápalovo.
  • Vláknina – podporuje trávenie a zdravú črevnú mikroflóru.

Pravidelná konzumácia môže priaznivo ovplyvniť trávenie aj hladinu cholesterolu.

Pozor: nezrelé zelené plody obsahujú solanín, ktorý je jedovatý. Jesť sa smú iba plne zrelé oranžové bobule.

Rýchly džem z machovky – hotový do 30 minút

Chcete si machovku vychutnať inak než len čerstvú? Skúste jednoduchý domáci džem.

Ingrediencie:

  • 250 g machovky
  • 100 g cukru
  • 1 lyžica citrónovej šťavy
  • 2 lyžice vody

Postup:

  1. Bobule očistite od papierových obalov, umyte a prekrojte.
  2. Dajte ich do hrnca spolu s cukrom, vodou a citrónovou šťavou.
  3. Na miernom ohni varte približne 25 minút, kým zmes nezhustne.
  4. Podľa chuti ju môžete rozmixovať alebo ponechať kúsky ovocia.
  5. Horúci džem nalejte do pohárov, uzavrite a obráťte hore dnom.

Výsledkom je džem krásnej jantárovej farby s jemne karamelovou chuťou, ktorý sa skvelo hodí na palacinky, chlieb či k tvarohu.

Ako machovku využiť v kuchyni

  • Čerstvú – do šalátov, smoothie alebo ako dekoráciu na zákusky.
  • Sušenú – podobne ako hrozienka do pečiva či müsli.
  • V kombinácii – so syrom, čokoládou alebo ako súčasť omáčok.
  • Mrazenú – ak ju kúpite vo väčšom množstve, môžete ju uskladniť a použiť neskôr.

Dá sa vypestovať aj doma

Ak vám machovka zachutí, môžete si ju skúsiť dopestovať. Potrebuje slnečné miesto a výživnú pôdu. Semená sa vysievajú na jar, von na záhon sa sadia v máji. Rastlina dorastá do výšky približne jedného metra a na jeseň prináša úrodu drobných plodov, ktoré vyzerajú ako dekoratívne lampášiky – no na rozdiel od ozdôb si na nich môžete pochutnať.

 Machovka síce neprekoná citrón v obsahu vitamínu C, no vďaka svojej originálnej chuti a zaujímavému zloženiu si zaslúži miesto vo vašom jedálničku. A ak raz ochutnáte domáci džem z tohto ovocia, možno zistíte, že marhuľová klasika má zrazu silnú konkurenciu.

