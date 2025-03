Zabráňte šíreniu plesní jednoduchým trikom. Vsaďte na bežné domáce suroviny

Pleseň v interiéri dokáže znepríjemniť život prakticky komukoľvek. Stačí trochu vlhkosti, nedostatočné vetranie či chladné miesta v byte a v rohoch či pri oknách sa začne tvoriť nepekný tmavý povlak. Okrem estetického problému však plesne predstavujú aj riziko pre zdravie – alergikom a ľuďom s oslabenou imunitou vedia výrazne zhoršiť ich stav. Čo však robiť, ak nechcete hneď siahať po drahých chemikáliách? Existuje niekoľko lacných a rýchlo dostupných riešení, ktoré dokážu vlhkosť v miestnosti skrotiť skôr, než sa z nej stane nebezpečný nepriateľ.

Prečo sa plesne objavujú

Plesne majú rady chlad, vlhko a slabšie vetrané priestory. Typickou lokalitou ich výskytu je kúpeľňa, kde sa kumuluje para z horúcej vody, no rovnako sa objavujú v rohoch izieb, v blízkosti okien alebo dverí. Problém sa ešte viac zvýrazní vtedy, keď sa v domoch či bytoch vytvoria tzv. tepelné mosty – tie vznikajú pri nesprávnom zateplení stavby. Tepelné mosty vedú k prudkému ochladzovaniu stien, na ktorých vzdušná vlhkosť potom ľahko kondenzuje.

Z hľadiska zdravia je dlhodobá prítomnosť plesní mimoriadne riziková. U citlivých ľudí môže ich vdychovanie zhoršiť alergické príznaky, podporovať vznik mykotických ochorení na pokožke alebo dokonca spôsobiť problémy s dýchaním a celkovú únavu. Avšak aj úplne zdravému človeku môžu plesne časom vyvolať bolesti hlavy či znižovať odolnosť voči infekciám.

Jednoduchý a lacný spôsob, ako znížiť vlhkosť

Ak potrebujete rýchlo zasiahnuť proti zrážaniu vlhkosti (obzvlášť v okolí okien a parapetov), stačí vám obyčajná miska a niekoľko bežne dostupných materiálov: mačacie stelivo, jedlá sóda, a kuchynská soľ.

Tieto tri veci vás nebudú stáť takmer nič a dokážu absorbovať nadbytočnú vlhkosť zo vzduchu. Ich schopnosť vstrebať vodu je dôvod, prečo fungujú ako jednoduchý „pohlcovač vlhkosti“. Výhodou je, že ich viete pohodlne umiestniť na parapety, kde sa skondenzované kvapôčky často hromadia, alebo do rohov, kde je vlhkosť najväčšia. Napríklad do kúpeľne môžete umiestniť menšiu nádobku s jednou z týchto surovín. Takto si viete vytvoriť improvizovaný pohlcovač, ktorý funguje podobne ako tie z obchodu, len je lacnejší a ekologickejší.

Kľúč k úspechu? Pravidelná výmena

Výhodou takéhoto pohlcovača je predovšetkým jeho jednoduchosť – nemusíte nič montovať, ani kupovať špeciálne prístroje. Jedinou podmienkou je, aby ste nezabúdali vysúšacie materiály kontrolovať a v prípade, že sú už navlhnuté, ich vymenili za nové. Pri dlhšom zanedbaní by mohla byť soľ či ryža presiaknutá vodou a začala by sa kaziť, čím by sa ich účinnosť výrazne znižovala. V prípade mačacieho steliva to platí dvojnásobne, pretože ak zvlhne, môže šíriť nepríjemný zápach.

Boj s už vzniknutými plesňami

Ak už máte s plesňou reálny problém a tmavé mapy sa rozšírili po stenách, nestačí sa spoliehať iba na vysúšanie vzduchu. V tomto prípade treba steny ošetriť buď chemickým prostriedkom s chlórom, alebo zvoliť niektorú z ekologickejších alternatív, ktoré nájdete v obchodoch ako špeciálne protiplesňové prípravky. Menšie kolónie môžete skúsiť odstrániť aj zmesou vody a octu, no buďte pripravení na to, že ocot nie každému vonia a môže zanechať intenzívny zápach. Pri rozsiahlych napadnutiach pomáha iba dôkladné oškrabanie plesne, vysušenie a špeciálny hygienický náter, prípadne iné odborné zásahy, aby sa problém nevracal.

Dôležité sú podmienky v interiéri

Zbavovať sa plesní je jedna vec, no zabrániť ich opätovnému návratu je vec druhá. Podľa viacerých štúdií je kľúčové dodržiavať správnu teplotu a vlhkosť v obytných priestoroch:

Optimálna teplota: Pohybuje sa okolo 20 – 22 °C. Príliš studené prostredie dlhodobo podporuje tvorbu plesní, príliš teplé a nevetrané zase zvyšuje vlhkosť.

Pohybuje sa okolo 20 – 22 °C. Príliš studené prostredie dlhodobo podporuje tvorbu plesní, príliš teplé a nevetrané zase zvyšuje vlhkosť. Ideálna vlhkosť: Mala by sa udržiavať v rozmedzí 40 – 60 %. Ak je vlhkosť trvale vyššia, tvoria sa plesne rýchlejšie.

Mala by sa udržiavať v rozmedzí 40 – 60 %. Ak je vlhkosť trvale vyššia, tvoria sa plesne rýchlejšie. Pravidelné vetranie: Ak doma správne nekúrite alebo nevetráte, vlhkosť sa v miestnosti koncentruje a zvyšuje riziko vzniku plesní. Krátke, ale intenzívne vetranie niekoľkokrát denne je preto lepšie než pootvorené okno celé hodiny.

Aby ste dosiahli optimálne podmienky, oplatí sa investovať do vlhkomeru. Tento malý prístroj vám ukáže, či sa viete pohybovať v bezpečnom rozmedzí vlhkosti, alebo či potrebujete prijať nejaké opatrenia (napríklad častejšie vetranie či obmedzenie zdrojov pary, ako sušenie mokrého oblečenia v uzavretej miestnosti).

Mýty o upratovaní: jedlá sóda a ocot

Veľa ľudí verí, že spojenie jedlej sódy a octu je všemocný čistiaci zázrak. Pravdou je, že keď tieto dve látky zmiešate, dochádza k chemickej reakcii – vzniká pena, ktorá môže pomôcť pri odstraňovaní niektorých nečistôt. Počas reakcie sa však sóda a ocot navzájom neutralizujú, takže ich dlhodobá účinnosť je menšia, než sa na prvý pohľad zdá. Ak bojujete s plesňami, efektívnejšie je používať každú z týchto látok samostatne, alebo siahnuť po špeciálnych prípravkoch určených priamo proti plesniam.

Výkon a zdravie ruka v ruke

Zlá kvalita vzduchu, príliš vysoká vlhkosť či nepríjemný zápach z plesní dokážu človeka dostať do stavu, kedy sa nedokáže poriadne sústrediť. V chlade alebo v dusne navyše trpí aj naše telo – môžeme pociťovať únavu, úzkosť, alebo dokonca mať problémy so spánkom. Ak chcete optimalizovať svoj výkon, či už pri práci, učení alebo pri bežných denných povinnostiach, je dôležité mať doma prostredie, ktoré nie je zaťažené plesňami ani vysokou vlhkosťou.

Zhrnutie: ako na plesne bez zbytočných výdavkov

Sledujte vlhkosť: Základom je udržiavať vlhkosť na optimálnej úrovni (40 – 60 %) a vetrať.

Základom je udržiavať vlhkosť na optimálnej úrovni (40 – 60 %) a vetrať. Vyberte si lacné „pohlcovače“: Kuchynská soľ, ryža či stelivo pre mačky dokážu nasať prebytočnú vlhkosť.

Kuchynská soľ, ryža či stelivo pre mačky dokážu nasať prebytočnú vlhkosť. Myslite na pravidelnú výmenu: Absorbčná schopnosť týchto materiálov časom slabne, preto ich občas vymeňte.

Absorbčná schopnosť týchto materiálov časom slabne, preto ich občas vymeňte. Odstráňte existujúce plesne: Pri menších plochách poslúžia dezinfekčné roztoky s chlórom alebo ekologické prostriedky. Väčšie kolónie vyžadujú odborný zásah.

Pri menších plochách poslúžia dezinfekčné roztoky s chlórom alebo ekologické prostriedky. Väčšie kolónie vyžadujú odborný zásah. Udržiavajte teplo a suchý vzduch: Teplota 20 – 22 °C a dobré odvetrávanie pomôžu predísť kondenzácii vody.

Ak sa budete o prostredie doma starať, plesne nebudú mať šancu napáchať škodu na stenách ani na vašom zdraví. Vyskúšajte jednoduché a dostupné riešenia a užívajte si zdravší a čistejší vzduch bez zápachu a rizík, ktoré so sebou plesne prinášajú.