Vzácna exotika, ktorú si môžete dopestovať aj doma - korenie cenné ako zlato, no takmer nik ho nepestuje

Bylinky a rôzne aromatické rastliny pestuje u nás takmer každý. Bazalka na parapete, mäta na balkóne či petržlen v záhrade patria medzi úplne bežné rastlinky, ktoré využívame pri varení. Ale čo keby ste skúsili niečo naozaj netradičné – korenie, ktoré je v Ázii cenené ako zlato, no u nás ho pestuje len málokto? Hovoríme o sečuánskom korení, ktoré môže priniesť do vašej kuchyne novú, nepoznanú chuť a pritom ho zvládnete dopestovať aj doma.
Čo je sečuánske korenie a čím sa líši od klasického?
Ako už napovedá jeho názov, pôvod má v čínskej provincii S’-čuan. Hoci sa mu hovorí „korenie“, botanicky nejde o príbuzného čierneho alebo bieleho korenia, ktoré poznáme z obchodov. Sečuánske korenie má totiž úplne iné vlastnosti – neštípe ako klasické korenie, ale vyvoláva na jazyku jemné brnenie a pocit akoby znecitlivenia.
V Číne má táto korenina dlhú tradíciu. Používa sa nielen pri príprave mäsa, ale dokonca aj na ochutenie zeleného čaju. V ázijskej kuchyni patrí medzi základné suroviny, ktoré jedlu dodajú typický „sečuánsky podpis“ – pikantný, no nie pálivý.
Ako vyzerá a kde sa dá pestovať?
Sečuánske korenie pochádza zo stromu Zanthoxylum piperitum, známeho aj ako žltodrev korenistý. V Ázii môže dorásť až do troch metrov, ale pri pestovaní v Európe sa často udržiava v menšej podobe, dokonca aj ako bonsaj. Vďaka tomu sa dá pestovať v interiéri, napríklad v obývačke, na terase či zimnej záhrade.
Pre úspešný rast potrebuje:
- dostatok slnka – ideálne je umiestniť ho na južné okno alebo na slnečný balkón,
- primeranú zálievku – neznesie premokrenie, ale ani úplné vyschnutie,
- vlhší vzduch – občasné postrekovanie listov rozprašovačom mu veľmi prospieva.
Starostlivosť počas roka
Počas jari a leta, keď rastlina aktívne rastie, je vhodné ju pravidelne prihnojovať – ideálne fosforečným hnojivom dvakrát do mesiaca. Dôležitý je aj rez:
- na jar odstráňte suché a poškodené vetvy,
- po odkvitnutí (väčšinou začiatkom jesene) môžete rastline upraviť tvar a veľkosť.
Ak sa rozhodnete vypestovať si ju zo semienok, je nutné ich najskôr „premrznúť“. To znamená, že sa uložia na asi dva mesiace do chladničky. Tento proces im pomôže prebudiť sa a po výseve lepšie klíčiť.
Ako získať plody?
V prírode sa o opelenie postarajú včely, no doma to budete musieť spraviť vy. Stačí vám jemný štetec – peľ prenesiete z jedného kvetu na druhý.
Výsledkom vašej snahy budú červené bobuľky, ktoré dozrievajú na jeseň. Zo zrelých plodov sa využívajú najmä vonkajšie šupky. Tie sa sušia a potom melú na prášok alebo používajú celé pri varení. Semienka vo vnútri sa zvyčajne nejedávajú – sú horké, ale môžete ich odložiť a zasadiť pre nové rastliny.
Ako pestovať a využiť sečuánske korenie si môžete pozrieť aj vo videu:
Využitie v kuchyni
Prvá úroda je zážitok sama o sebe. Sečuánske korenie sa skvele hodí do:
- pečeného alebo duseného mäsa,
- omáčok, ktoré získajú exotický podtón,
- čerstvých šalátov, kde prekvapí svojím jemným brnením na jazyku.
Nebojte sa experimentovať – sečuánske korenie dokáže aj obyčajnému jedlu dodať úplne nový rozmer.
Prečo je také drahé?
Možno vás prekvapí, že práve táto korenina patrí medzi najdrahšie na svete. Dôvodov je viac:
- zber je ručný a pomerne riskantný, pretože strom má ostré tŕne,
- využíva sa iba šupka plodov, čo znižuje množstvo použiteľnej úrody,
- spracovanie je časovo náročné.
Aj preto má sečuánske korenie cenu porovnateľnú s drahšími koreninami, ako je napríklad vanilka alebo šafran.
Kúsok exotiky u vás doma
Pestovanie sečuánskeho korenia nie je len o kulinárskom dobrodružstve. Je to aj spôsob, ako si do domácnosti priniesť originálnu rastlinu, ktorá poteší nielen chuťové poháriky, ale aj oči. A ak sa vám podarí dopestovať vlastnú úrodu, budete mať doma cenný poklad, ktorý sa u nás stále považuje za raritu.