Vyväzovanie paradajok na špagát. Jednoduchý trik, ktorý zabezpečí silné rastliny a obrovskú úrodu

Správna starostlivosť o paradajky nekončí len pri zalievaní a hnojení. Jedným z najčastejšie prehliadaných, no pritom nesmierne dôležitých krokov, je včasné a šetrné vyväzovanie rastlín. Ak túžite po zdravých a pevných paradajkách, ktoré budú rodiť krásne a chutné plody, podporte ich rast pevnou oporou a jemným prichytením.

Prečo je vyväzovanie také dôležité?

Keď sa povie pestovanie paradajok, väčšina záhradkárov si predstaví slnečné dni, pravidelnú zálievku a červenajúce sa plody ako odmenu za svoju snahu. No čo často uniká pozornosti, je fakt, že rastlina nesie pomerne ťažké plody, ktoré môžu stonku stiahnuť k zemi. Výsledkom môže byť jej ohnutie, zlomenie alebo kontakt listov a plodov so zemou – a to je priamou pozvánkou pre hnilobu, plesne a škodcov. Vyväzovanie preto nie je len kozmetickou úpravou, ale ochranou samotného zdravia rastliny.

Kedy začať s vyväzovaním?

S vyväzovaním by ste mali začať už vo fáze, keď paradajková rastlina dorastie do výšky približne 30 cm. V niektorých prípadoch to môže byť aj skôr – závisí od odrody a podmienok v záhrade alebo v skleníku. Akonáhle si všimnete, že rastlina začína rásť do výšky alebo sa objavujú prvé kvety, nečakajte. Práve včasný zásah predchádza mnohým problémom. Rastlina nebude ležať na zemi, a tým sa zníži pravdepodobnosť šírenia plesňových ochorení alebo napadnutia škodcami.

Aký materiál použiť na vyväzovanie?

Pri viazaní paradajok je veľmi dôležité použiť vhodný materiál, ktorý rastlinu neporaní. Najvhodnejšie sú mäkké, elastické materiály, ktoré sa prispôsobia rastu – napríklad pásiky zo starého trička, siloniek, alebo špeciálne textilné záhradnícke pásky. Skvelou alternatívou je aj jutový špagát alebo prírodný povrázok.

Pozor! Vyvarujte sa tuhým, nepružným materiálom, ako je rybársky vlasec – ten môže rastlinu dokonca prerezať. A nikdy špagát neťahajte príliš tesne. Rastlina potrebuje dostatok priestoru, aby mohla ďalej bez obmedzenia rásť.

Postup vyväzovania krok za krokom

Najprv pripravte oporu. Vedľa každej paradajkovej sadenice zapichnite pevnú oporu – môže to byť drevený alebo kovový kolík, prípadne bambusová tyč. Rastlinu priviažte v oblasti pod prvým rozvetvením. Práve tam býva stonka najpevnejšia. Pokračujte po celej výške. Rastlinu vyväzujte postupne, približne každých 20 až 30 centimetrov. Pri bujne rastúcich odrodách môžete vyväzovať aj jednotlivé výhony zvlášť. Pri viacerých rastlinách využite „stake and weave“ techniku. Medzi opory vkladajte povrázok cikcak štýlom – ako tkanina na stave. Táto metóda vytvára stabilnú oporu pre celý rad rastlín naraz.

Výhody správne vyväzovaných paradajok

Keď sú paradajky správne vyväzované, prináša to celý rad výhod:

Zdravšie rastliny – vzduch cirkuluje medzi listami, čím sa znižuje riziko plesní.

– vzduch cirkuluje medzi listami, čím sa znižuje riziko plesní. Rýchlejšie dozrievanie plodov – slnečné lúče sa dostanú všade.

– slnečné lúče sa dostanú všade. Jednoduchšia zber – plody sú prístupnejšie a neznečisťujú sa od pôdy.

– plody sú prístupnejšie a neznečisťujú sa od pôdy. Vyššia úroda – zdravá rastlina produkuje viac plodov, ktoré sú väčšie a chutnejšie.

– zdravá rastlina produkuje viac plodov, ktoré sú väčšie a chutnejšie. Prevencia pred zlomením – ťažké strapce plodov neťahajú stonku k zemi.