Vysnívaná dovolenka sa zmenila na horor. 241 nakazených cestujúcich

Plavba snov na exkluzívnej zaoceánskej lodi Queen Mary 2 sa pre stovky dovolenkárov skončila žalúdočnými ťažkosťami, vracaním a nepríjemnými hnačkami. Za všetko môže nebezpečný norovírus.

Mala to byť luxusná štvortýždňová dovolenka ako z katalógu – pokojné more, krásne pláže Karibiku, špičková gastronómia a špičkové služby. Realita posledných dní však pripomínala skôr katastrofický film než vytúžený odpočinok. Počas spiatočnej cesty z Karibiku na palube lode Queen Mary 2 prepukla epidémia nepríjemného norovírusu, ktorý je známy aj ako črevná chrípka. Loď bola nútená okamžite zaviesť mimoriadne prísne hygienické opatrenia a viac než dve stovky pasažierov skončili v nútenej izolácii vo svojich kajutách.

Črevná chrípka na palube prestížnej lode

Loď Queen Mary 2 dorazila do britského prístavu Southampton 6. apríla po dlhšej plavbe, ktorá viedla z Veľkej Británie cez New York až do Karibiku a naspäť. Z celkového počtu 2 538 cestujúcich sa nakazilo až 224 ľudí a vírus sa rozšíril aj medzi členmi posádky, kde ochorelo ďalších 17 osôb.

Norovírus, ktorý túto zdravotnú katastrofu zapríčinil, je mimoriadne infekčný vírus, spôsobujúci silné bolesti žalúdka, vracanie a nezvládnuteľné hnačky. Prenáša sa tzv. fekálno-orálnou cestou, čo znamená, že vírusové častice vylúčené stolicou nakazených ľudí môžu kontaminovať potraviny, vodu či rôzne povrchy. Ľahko tak dôjde k prenosu, napríklad pri nedostatočne dôkladnom umytí rúk.

Ako vysvetľuje známy odborník na infekčné ochorenia: „Tento vírus je extrémne nákazlivý. Stačí naozaj veľmi malý počet vírusových častíc na to, aby ste sa nakazili. Na povrchoch môže vydržať dokonca niekoľko dní až týždeň. Stačí sa kontaminovaného povrchu dotknúť a následne sa dotknúť úst – a nákaza je na svete.“

Zaoceánske lode sú rajom pre vírusy

Plavby zaoceánskymi loďami sú obľúbené, no zároveň predstavujú ideálne prostredie na šírenie podobných vírusových ochorení. Na relatívne malom priestore sú ľudia neustále v tesnom kontakte, spoločné sú stravovacie priestory, bazény, wellness zóny či spoločenské miestnosti. Preto aj drobné porušenie hygienických pravidiel môže viesť k rýchlej epidémii.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) iba za minulý rok evidovalo 16 podobných rozsiahlych epidémií na výletných lodiach, čo predstavuje najvyššie číslo za posledných desať rokov. Podľa hovorcu CDC môže byť tento nárast spojený aj s tým, že počas pandémie COVID-19 sa cestovanie výrazne obmedzilo. V predchádzajúcich rokoch (2006–2019) bol pritom zaznamenaný významný pokles takýchto prípadov. Zatiaľ nie je jasné, či ide o nový negatívny trend alebo len o prechodný jav spôsobený obnovením turistických plavieb.

Luxus zo „zlatej éry“ poznačený chorobou

Queen Mary 2 je ikonou luxusného cestovania na mori a zároveň jedinou zaoceánskou loďou, ktorá pravidelne spája Európu s Amerikou v štýle niekdajších honosných parníkov. Na jej 14 palubách nájdete všetko, na čo si len spomeniete – od piatich bazénov, cez pätnásť barov a reštaurácií, až po divadlo, planetárium, luxusné wellness centrá, obrovskú knižnicu s viac než 8 500 titulmi, 3D kino či dokonca vlastné kasíno.

Avšak idylická atmosféra sa 18. marca definitívne narušila, keď na palube zaznamenali prvého nakazeného norovírusom. Spoločnosť okamžite prijala prísne opatrenia – luxusné priestory začala pravidelne dezinfikovať, cestujúci museli absolvovať nepríjemné zdravotné kontroly vrátane odberov vzoriek stolice a vyše dvesto z nich bolo izolovaných vo svojich kajutách, čo výrazne narušilo dovolenkovú atmosféru.

Dr. Schaffner upozorňuje, že „napriek všetkým týmto opatreniam je mimoriadne náročné zastaviť šírenie vírusu v takomto prostredí, pretože norovírus sa dokáže veľmi rýchlo prenášať a jeho infekčnosť je extrémne vysoká.“

Ako sa chrániť pred norovírusom?

Na norovírus zatiaľ neexistuje žiaden účinný liek ani vakcína. Jediným efektívnym spôsobom, ako sa chrániť, je dôsledná hygiena rúk – ich pravidelné umývanie teplou vodou a mydlom, používanie dezinfekčných prostriedkov a maximálna opatrnosť pri manipulácii s potravinami a predmetmi spoločného používania.

Sen o dokonalej dovolenke sa tak pre stovky cestujúcich zmenil na boj o zdravie. Zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnú.