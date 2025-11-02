Vyskúšali sme množstvo receptov. Toto je najjemnejšia a najvláčnejšia bábovka, akú si môžete predstaviť

S príchodom jesene sa mnohí vracajú k pečeniu domácich koláčov. Niet sa čo čudovať – vôňa čerstvo upečenej bábovky dokáže vytvoriť príjemnú, útulnú atmosféru, ktorá pripomenie detstvo a nedeľné popoludnie u babičky. Bábovka je jednoducho dezert, ktorý nikdy nevyjde z módy – je nenáročná, chutná a vďaka drobným obmenám sa dá pripraviť vždy trochu inak.
Video: Tehotný kuchár– tvarohová bábovka pani Colombovej
Pozri si veľmi podobnú prípravu krok za krokom:
Tento recept patrí medzi overené klasiky – používa tvaroh, ktorý dodá cestu vláčnosť, jemnú chuť a pomáha tomu, aby koláč nebol suchý ani po niekoľkých hodinách od upečenia. Krupica namiesto múky zabezpečí jemnejšiu štruktúru a citrónová kôra zase sviežosť. Výsledkom je nadýchaná bábovka, ktorá poteší každého, kto má rád jednoduché, poctivé pečenie.
Čaro domácej bábovky
Receptov na bábovku existuje nespočetne veľa a každá rodina má ten svoj obľúbený. Niekto ju pečie s orieškami, iný pridáva hrozienka alebo pár kvapiek rumu. Tvarohová verzia sa však teší veľkej obľube preto, že spája jemnosť a sviežosť – a pritom nie je ťažká ani mastná.
Nie je teda potrebné hľadať „najlepšiu na svete“. Stačí recept, ktorý funguje, chutí a zvládne ho aj začiatočník.
Overený recept na tvarohovú bábovku
Suroviny:
- 100 g masla
- 5 vajec
- 180 g kryštálového cukru
- 500 g plnotučného tvarohu
- kôra z 1 chemicky neošetreného citróna
- ½ lyžičky vanilkového extraktu
- 200 g detskej krupice
- ¼ lyžičky soli
- ½ lyžičky prášku do pečiva
- tuk a hrubá múka na vymastenie a vysypanie formy
Postup:
- Maslo a žĺtky vyšľahajte s cukrom do svetlej peny. Tento krok pomáha získať nadýchané cesto.
- Pridajte tvaroh, citrónovú kôru, vanilkový extrakt, krupicu, soľ a prášok do pečiva. Všetko premiešajte, kým sa suroviny spoja.
- Z bielkov vyšľahajte tuhý sneh a zľahka ho zapracujte do cesta. Vďaka tomu bude bábovka nadýchaná.
- Cesto vlejte do vymastenej a vysypanej formy – ak máte silikónovú, nemusíte ju vysypávať.
- Pečte pri 170 °C približne 50 minút. Správne prepečenie overíte zapichnutím špajdle – ak vyjde suchá, bábovka je hotová.
- Po upečení nechajte bábovku chvíľu vo forme, až potom ju vyklopte.
Tipy pre dokonalý výsledok:
- Používajte plnotučný tvaroh, nie odtučnený – ten býva suchší a cesto by stratilo vláčnosť.
- Ak chcete jemne aromatickú verziu, pridajte čajovú lyžičku rumu alebo trochu vanilkového cukru.
- Bábovku môžete dochutiť hrozienkami, orechmi alebo kúskami čokolády – tvarohové cesto to zvládne bez problémov.
- Najlepšie chutí mierne vychladnutá, ale zostáva mäkká aj na druhý deň, ak ju uchováte prikrytú alebo v dóze.
Prečo sa oplatí piecť s tvarohom
Tvaroh je cenná surovina – obsahuje bielkoviny, vápnik a zároveň udržuje cesto vlhké. Preto sa často používa aj v iných dezertoch, ako sú tvarohové koláče či mafiny. V bábovke zabezpečí, že koláč nebude suchý ani po dlhšom čase.
Tento recept nevyhlasuje súťaž o „najlepšiu bábovku sveta“. Je to jednoducho overený a spoľahlivý spôsob, ako upiecť chutnú, vláčnu a sviežu bábovku, ktorá sa podarí takmer každému. A čo je najlepšie – jej vôňa okamžite premení váš domov na miesto, kde sa cítite dobre.