Vyskúšajte tento jednoduchý trik s fialkami hneď po kúpe a tešte sa z bohatých kvetov až do prvých mrazov

Jar je tu, priatelia. Príroda sa prebúdza, stromy rozkvitajú a aj nám ľuďom sa už žiada tráviť viac času pod holým nebom, namiesto toho, aby sme sa utiekali pod teplú perinu. Záhrady i parapety ožívajú farbami, no rovnako ako každý rok, aj tento raz nás môže zaskočiť rozmarné počasie. V nedeľu si vychutnávame osviežujúci aperol spritz na terase reštaurácie len v tričku, ale v pondelok sa už motáme mestom v zimných kabátoch a rukaviciach, lebo teplomer nečakane spadol tesne nad bod mrazu. Takéto výkyvy, prirodzene, najviac ohrozujú rastliny, ktoré sme už stihli vysadiť alebo priniesť domov.

Jednou z obľúbených jarných kvetín sú fialky, ktoré poznáme aj pod názvom fialky záhradné. Na pohľad sú to krehké a nežné kvety, no v skutočnosti dokážu prežiť aj nižšie teploty. Aby však v apríli dobre znášali chvíľkové ochladenia a udržali si svoju pestrofarebnú krásu, oplatí sa poznať zopár trikov, ako ich otužovať.

Otužovanie pomáha nielen nám, ale aj rastlinám

Azda každý vie, že otužovanie ľudského organizmu je prospešné pre zdravie – no rovnaký princíp funguje aj pri niektorých rastlinách. Fialky sú typickým príkladom toho, ako správne a postupné „privyknutie“ na chlad môže rastlinu posilniť.

Ako na to? Ak máte fialky nasadené v črepníkoch alebo kvetináčoch, vždy, keď sa vonku ochladí, presuňte ich radšej dovnútra. Počas dňa, keď je teplejšie a slnečné lúče naberajú na intenzite, im doprajte pobyt vonku – či už na parapete, balkóne alebo poličke na terase. Ak sú fialky zasadené rovno do záhonu, zíde sa vám krycia fólia, netkaná textília alebo aj čečina, ktorou ich v prípade chladných nocí prikryjete.

Chcete vedieť, ako presne pestovať fialky?

Postupné otužovanie aspoň týždeň

Aby ste dosiahli, že fialky skutočne zosilnejú, dajte im trochu času. Minimálne týždeň ich otužujte postupným presúvaním do chladnejšieho prostredia alebo pravidelným prikrývaním. Sledujte predpovede počasia – akonáhle vaša obľúbená meteorologická aplikácia či internetová stránka naznačí, že sa teploty v noci môžu pohybovať okolo nuly, je najvyšší čas začať s ochranným režimom.

Počas otužovania sa fialky prispôsobia miernemu chladu, a keď sa tak stane, odmenia vás silnými kvetmi v žiarivých farbách. Aj keď sú tie kvety jemné, ak majú dostatočne silné korene a aklimatizujú sa, budete sa z ich krásy tešiť až do príchodu prvých jesenných mrazov.

Fialky sú od prírody pomerne odolné

V kvetinárstve či v záhradníckych obchodoch sa často dozviete, že fialky patria medzi mrazuvzdorné rastliny. Podľa odborníkov znesú mráz v pôde až do -25 °C, hoci to sa týka najmä ich koreňov. Samotné kvety bývajú citlivejšie: zvládnu približne -5 °C, no akonáhle sa teploty začnú blížiť k nule, mali by sme im pomôcť, aby sa ľahko nezničili. Ochrana v podobe presunu do interiéru, prípadne prikrytie čečinou, netkanou textíliou či inou vhodnou pokrývkou, je preto namieste.

Trochu z histórie: pôvod fialiek

Možno ste nevedeli, že dnešné záhradné fialky vznikli krížením rôznych druhov fialiek. Tento experiment sa podaril v Anglicku koncom 19. storočia, kde sa následne tieto pestré kvietky rýchlo rozšírili do parkov a záhrad. Ich popularita sa rozvinula do celého sveta.

Vďaka svojej pestrosti a pomerne dlhej dobe kvitnutia si fialky získali obľubu aj medzi profesionálnymi záhradníkmi mestských častí. Napríklad v parku na Karlovom námestí v Prahe 2 ich každoročne vysadia nespočetné množstvo a starostlivo sa o ne starajú, aby potešili okoloidúcich farebnými kombináciami.

Prečo sa do toho pustiť hneď po kúpe?

Ak si fialky kúpite v čase, keď počasie balansuje medzi teplejšími a chladnejšími dňami (najmä na jar či na sklonku leta), je dôležité začať s otužovaním ihneď. Týmto spôsobom zabezpečíte, že rastliny nebudú v šoku, keď sa teplota náhle prudko zmení. Navyše si tak predĺžite obdobie, počas ktorého vám budú fialky robiť radosť v podobe farebného a bohatého kvetu.

Vďaka týmto jednoduchým zásadám – pravidelnému otužovaniu, dôslednej kontrole počasia a včasnému prikrývaniu – zvládnu vaše fialky aj premenlivú jarnú klímu. A verte, že ak sa o ne takto postaráte hneď po ich kúpe, budú sa vám za to odvďačovať sviežimi kvetmi až do príchodu prvých mrazivých dní.