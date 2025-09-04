Vysaďte kosatce, práve teraz je ten správny čas! Vyberte si z pestrej palety farieb a druhov

Kosatce patria medzi najobľúbenejšie a najspoľahlivejšie trvalky, ktoré dokážu rozžiariť každú záhradu. Existujú v desiatkach rôznych druhov, pričom každý má svoje špecifické požiadavky na pôdu aj starostlivosť. Nájdeme medzi nimi drobné odrody vhodné do skaliek, ale aj majestátne vysoké bradaté kosatce, ktoré počas mája vytvárajú v predzáhradkách hotovú kvetinovú prehliadku.
Ak plánujete sadiť, práve teraz je ten najvhodnejší čas.
Aké druhy kosatcov si môžete vybrať?
Pri kosatcoch nie je dôležitá len farba alebo výška rastliny. Zásadným rozdielom je to, či preferujú suchšie stanovište, alebo naopak potrebujú viac vlahy. Každý druh má svoj rytmus kvitnutia a iné nároky na pestovanie. A zaujímavosťou je, že medzi nimi nájdeme nielen druhy s oddenkami, ale aj kosatec, ktorý patrí medzi cibuľoviny.
Bradaté kosatce (Iris germanica, Iris × barbata)
Najznámejšie a azda aj najefektnejšie zo všetkých. Dorastajú do väčšej výšky, pýšia sa veľkými kvetmi a kvitnú od polovice mája do začiatku júna. Milujú slnečné stanoviská a dobre priepustnú pôdu. Prebytočná voda im neprospieva – v ťažkej, podmáčanej zemi ich korene rýchlo hnijú.
Kosatec sibírsky (Iris sibirica)
Jemnejší, elegantný druh, ktorý začína kvitnúť až v júni a pokračuje počas júla, teda o niečo neskôr než bradaté kosatce. Vyhovuje mu vlhkejšia pôda, darí sa mu aj pri jazierkach či na trvalo čerstvých miestach. Veľkou výhodou je, že je odolnejší voči chorobám.
Kosatec žltý (Iris pseudacorus)
Typický vodný druh. Dorastá do výšky, má výrazné žlté kvety a kvitne v júni. Najlepšie sa mu darí na brehoch rybníkov, potokov či v prirodzene vlhkých zákutiach záhrady.
Kosatec nízky (Iris pumila)
Kompaktná odroda, ktorá dorastá približne do 20 cm. Patrí medzi najskoršie kvitnúce kosatce – objavuje sa už v apríli. Svojou drobnou veľkosťou sa ideálne hodí do skaliek alebo suchších kamenistých záhonov.
Kosatec sieťkovaný (Iris reticulata)
Zaujímavosťou je, že ide o cibuľovinu. Kvitne veľmi skoro, niekedy už vo februári alebo marci, keď je záhrada ešte bez farieb. Hodí sa na skalky alebo k cestičkám, kde prinesie prvý nádych jari.
Ako správne vysádzať kosatce?
Najvhodnejší čas na výsadbu aj delenie kosatcov je od júla do septembra. Rastliny tak stihnú dobre zakoreniť, no už nie sú vystavené extrémnym horúčavám.
- Bradaté kosatce sa sadia plytko – podzemok by mal zostať čiastočne nad povrchom pôdy, aby naň dopadalo slnko a nezahníval. Vejár listov má byť vzpriamený a korene nesmú byť prehnuté.
- Sibírske a žlté kosatce potrebujú viac vlhka, preto znesú aj hlbšiu výsadbu. Vodné druhy možno dokonca sadiť priamo na breh alebo do plytkej vody.
Dôležité sú aj rozostupy – bradaté kosatce sadíme približne 30 až 40 cm od seba, sibírske ešte viac, až okolo 50 cm, keďže vytvárajú mohutné trsy. Pri príliš nahustených výsadbách sa rastliny navzájom utláčajú a kvitnutie slabne.
Množenie a delenie kosatcov
Kosatce sa najčastejšie rozmnožujú delením podzemkov.
- Bradaté kosatce je vhodné rozdeliť každé tri až štyri roky. Trs sa nareže na menšie časti, každá by mala mať kúsok podzemku u a vejárovitý list. Listy sa odporúča skrátiť na polovicu, aby rastlina nestrácala príliš veľa vody.
- Sibírske kosatce tvoria husté trsy, ktoré sa rozdeľujú ostrým rýľom. Najlepšie je vysádzať mladšie okraje a staré vnútorné časti odstrániť.
- Vodné kosatce sa delia podobne – oddeľujú sa časti podzemku.
Čerstvo oddelené kúsky je dobré nechať deň či dva preschnúť, aby sa znížilo riziko hniloby.
Po výsadbe nezabudnite rastliny zaliať a počas prvých týždňov udržiavať pôdu mierne vlhkú. Keď sa zakorenia, už si vystačia samy. Vyžadujú len dostatok svetla a priestor na rast.
Kosatce sú nielen krásne, ale aj nenáročné trvalky, ktoré vám budú robiť radosť dlhé roky. Ich kvety v detailoch pripomínajú exotické orchidey a pôsobia ako šperk v záhone. Navyše, ak si zvolíte viac druhov s rôznym obdobím kvitnutia, môžete mať v záhrade kosatce od prvých jarných dní až do začiatku leta.