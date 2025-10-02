Vyrobte si prútený veniec – jednoduchá dekorácia bez zbytočných výdavkov!

Dekorácie nemusia stáť veľa. Klasický prútený veniec zvládne vytvoriť každý – nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne náradie ani skúsenosti.
Stačí siahnuť po vetvičkách zo záhrady a v priebehu chvíľky máte základ, ktorý môžete použiť na jeseň, Vianoce alebo kedykoľvek počas roka. Veniec môže ostať úplne prírodný, alebo sa z neho stane výrazná ozdoba podľa vášho vkusu.
Aké prúty sa hodia najlepšie?
Na výrobu nie je potrebné zháňať nič výnimočné. Vhodné sú mladé, tenké a ohybné výhonky – ideálne z vŕby či svídy, no pokojne môžete použiť aj vinič, vistériu alebo liesku. Dôležité je, aby ešte neboli preschnuté.
Na rozdiel od košikárstva, kde sa prúty často namáčajú do vody, pri venci to nie je nutné. Najlepšie sa pracuje s čerstvo odstrihnutými vetvičkami, ktoré sa ľahko tvarujú a pri ohýbaní nepraskajú.
Čo budete potrebovať
Celý postup je prekvapivo jednoduchý. Vystačíte si s:
- záhradníckymi nožnicami,
- ohybnými prútikmi.
Nič viac nie je nevyhnutné. Ak však chcete vidieť postup priamo v praxi, pozrite si toto krátke video:
Vo videu uvidíte aj brečtanové šlahúne, ktoré dokážu veniec pekne zjemniť. Aj keď si mnohí myslia, že brečtan patrí len k jesennému zdobeniu, opak je pravdou – dekoratívne pôsobí aj na jar, keď mu dominuje svieža zeleň.
Tipy pri práci s brečtanom
- Pri kontakte so šlahúnmi môže citlivejším ľuďom podráždiť pokožku. Ak máte skúsenosť s alergiou alebo vyrážkou, použite ochranné rukavice.
- Najlepšie vyzerajú mladšie výhonky s drobnejšími listami. Veniec pôsobí vyvážene a uhladene, zatiaľ čo veľké listy by pôsobili rušivo.
Ako veniec ozdobiť
Základ z prútia je pekný aj sám o sebe, no ešte lepšie vynikne s dekoráciou. Môžete sa rozhodnúť pre prírodnú jednoduchosť alebo farebnejší, veselší štýl.
Na jeseň sa skvelo hodia:
- červené bobule jarabiny, dráča či cezmíny,
- šípky, žalude, bukvice a gaštany,
- šišky alebo pestré spadnuté listy.
Ak sa vám páčia výraznejšie ozdoby, pokojne doplňte veniec o stužky, malé dekorácie v tvare húb, vtáčikov či zvieratiek. Použiť môžete aj umelé kvety – dôležité je zachovať mieru, aby niektoré prvky pekne vynikli.
Výsledok: originálny veniec, ktorý nestál nič navyše, je ekologický a navyše ste si ho vyrobili sami.