Výrobcovia vám zatajili geniálne spôsoby, ako využiť kuchynský ponorný mixér. Vďaka nim ušetríte dlhé hodiny pri varení

Ponorný mixér patrí medzi najpraktickejších a najuniverzálnejších kuchynských pomocníkov, akých si môžete dopriať. Je malý, ľahko sa skladuje, nestojí veľa a jeho použitie zvládne aj úplný začiatočník. Ak vám v kuchyni stojí ponorný mixér, na ktorý sa väčšinu času len práši, nasledujúce tipy vás možno prekvapia a inšpirujú, aby ste ho zapojili do varenia oveľa častejšie. Pozrime sa na trinásť najlepších možností, ako z neho vyťažiť maximum.

1. Vytvorte si hustú pyré polievku

Najčastejšie sa ponorný mixér spája s prípravou krémových polievok. Stačí niekoľko sekúnd v horúcej polievke a zemiaky, tekvica, paradajky či hrach sa rýchlo premenia na hladké pyré. Na zriedenie pridajte trochu smotany či mlieka a máte luxusný, hustý krém ako z reštaurácie.

2. Domáca paradajková omáčka

Rovnako ako v prípade pyré polievky, aj pri paradajkovej omáčke vám ponorný mixér ušetrí množstvo času. Uvarené paradajky (napríklad aj z plechovky) spojte s cesnakom, cibuľou a bylinkami podľa chuti. Podľa toho, či preferujete hladkú konzistenciu alebo skôr omáčku s jemnými kúskami, upravte dĺžku mixovania a rýchlosť. Výsledkom je famózna omáčka, ktorá posunie vaše cestoviny na úplne novú úroveň.

3. Rýchla mexická salsa

Salsa je v podstate mexická verzia paradajkovej omáčky, pričom jej chuť charakterizujú odlišné koreniny a prísady. Zmiešajte paradajky, cibuľu, jalapeños, koriander, limetovú šťavu, soľ a olivový olej. Následne zvoľte rýchlosť podľa toho, či preferujete jemnejšiu, hladkú konzistenciu, alebo chcete nechať v omáčke aj malé kúsky zeleniny.

4. Miešanie cesta bez námahy

Zabudnite na vidličky či metličky, ktoré vám dokážu dať poriadne zabrať, hlavne ak miešate hustejšie cestá. Vezmite si ponorný mixér a vyskúšajte ho na prípravu cesta na palacinky, lievance či vafle. Budete prekvapení, ako rýchlo sa všetko spojí do hladkej hmoty, bez zbytočnej námahy a boľavých zápästí.

5. Vlastná domáca majonéza

Pripraviť si domácu majonézu môže znieť komplikovane, no s ponorným mixérom je to hračka. Potrebujete žĺtky, citrónovú šťavu, trochu soli a prípadne horčicu. Všetko dajte do užšej, vyššej nádoby, začnite pomaly mixovať a postupne, po malých dávkach, prilievajte olej. Keď sa spojí so zvyškom surovín, konzistencia začne hustnúť a máte vynikajúcu domácu majonézu pripravenú na použitie.

6. Bleskový šalátový dresing

Podobne ako pri majonéze ide aj pri šalátovom dresingu o spojenie surovín, ktoré spolu na prvý pohľad „nechcú“ spolupracovať – obvykle octu alebo citrónovej šťavy a oleja. Ponorný mixér celý proces neskutočne zjednoduší, pretože nemusíte olej pridávať po kvapkách. Všetko môžete rozmixovať naraz a výsledkom je dokonale spojený, krémový dresing.

7. Domáce pesto za pár minút

Príprava pesta môže byť bez mixéra prácna, no keď zapojíte ponorný mixér, všetko ide ľahko a rýchlo. Vezmite čerstvú bazalku, cesnak, soľ, píniové oriešky, tvrdý syr (typicky parmezán) a olivový olej. Všetko spolu premiešajte pomocou mixéra a výsledkom bude fantastické pesto, ktoré využijete do cestovín či na ochutenie pečiva.

8. Vyskúšajte hummus

Máte radi rôzne nátierky a dipy? Výborne, s ponorným mixérom si môžete pripraviť aj vlastný hummus. Vezmite uvarenú cícer (alebo cícer z konzervy), tahini, cesnak, citrónovú šťavu, štipku soli a trochu olivového oleja. Všetko preložte do vyššej nádoby, začnite na nižších otáčkach a postupne ich zvyšujte. Za chvíľu máte hotovú pomazánku, ktorá sa skvelo hodí k chlebu, zelenine alebo do sendvičov.

9. Miešané vajíčka za sekundu

Najmä ak plánujete pripraviť väčšie množstvo miešaných vajec, ponorný mixér je vaším spojencom. Tradičné miešanie metličkou môže byť zdĺhavé, zatiaľ čo ponorný mixér vajcia rýchlo spojí a vy len nalejete zmes na panvicu.

10. Lahodné mliečne koktaily a smoothies

Okrem slaných receptov si môžete dopriať aj sladké potešenie v podobe mliečnych koktailov či sviežich smoothie. Do vysokej nádoby dajte obľúbené ovocie, mlieko (alebo jogurt, prípadne rastlinné náhrady) a prípadné dochucovadlá ako med či kakao. Ponorný mixér všetko rýchlo rozmixuje, no dbajte na to, aby bola nádoba dostatočne vysoká, pretože tekutiny môžu vystreknúť.

Tip: Ak nechcete mať kuchyňu celú od mlieka či ovocnej šťavy, priložte mixér tesne ku dnu nádoby a posúvajte ho postupne nahor, aby ste prúd tekutiny udržali pod kontrolou.

11. Šľahačka bez zdĺhavého šľahania

Šľahačkovú smotanu môžete vyšľahať aj ponorným mixérom, ale začnite radšej s nižšou rýchlosťou, aby ste z nej nevyrobili maslo. Skvelá pomôcka: ak predtým nástavec mixéra na pár minút vložíte do mrazničky, zachladíte ho a šľahačka bude hotová ešte rýchlejšie a získa nadýchanejšiu konzistenciu.

12. Ovsené mlieko jednoducho a lacno

Mnohých prekvapí, že s ponorným mixérom si zvládnete vyrobiť aj vlastné ovsené mlieko. Večer nasypte ovsené vločky, pridajte vodu, trošku škorice a vanilky, premiešajte a nádobu uzavrite. Nechajte ju cez noc v chladničke, aby vločky zmäkli a nasiakli arómy. Ráno všetko rozmixujte, postupujte od nižšej rýchlosti po vyššiu a mixujte aspoň minútu. Hotové mlieko môžete precediť cez jemné sitko alebo plátenú utierku, aby bolo ešte hladšie.

13. Domáca pena do kávy

Kto miluje cappuccino, ale doma nemá profesionálny kávovar s parnou tryskou, môže si napeniť mlieko ponorným mixérom. Zohrejte mlieko v dostatočne vysokom hrnci a potom ponorte mixér až ku dnu. Postupným ťahom nahor vytvoríte nadýchanú penu. Rovnako môžete napeniť aj svoje domáce ovsené mlieko či iné rastlinné alternatívy.

Záver:

Ponorný mixér je často prehliadaným pomocníkom, hoci jeho univerzálnosť je v kuchyni na nezaplatenie. Od prípravy tradičných krémových polievok až po tvorbu domácich nátierok, omáčok, dezertov či rastlinného mlieka – toto šikovné zariadenie dokáže nahradiť viacero iných kuchynských nástrojov. Pokiaľ ste ho doteraz nevyužívali naplno, skúste zaradiť aspoň niekoľko spomenutých trikov do svojej kuchynskej rutiny. Zistíte, že si šikovný ponorný mixér rýchlo obľúbite, ušetríte čas i námahu a zároveň vykúzlite množstvo vynikajúcich domácich dobrôt.