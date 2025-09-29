Výrobcovia o tom mlčia. Jedno nenápadné tlačidlo dokáže pračku zbaviť vodného kameňa bez námahy

Práčka je spotrebič, ktorý používame niekoľkokrát do týždňa, no málokto myslí na to, že aj ona potrebuje pravidelnú starostlivosť. Vo vnútri sa časom hromadí vodný kameň, zvyšky pracieho prášku, aviváže či mastnota z oblečenia. Ak sa o ňu nestaráme, môže sa objaviť nepríjemný zápach a v dlhodobom horizonte sa skráti jej životnosť.
Majú moderné práčky samočistiaci program?
Áno, väčšina novších modelov od značiek ako Bosch, Samsung, LG či Whirlpool ponúka tzv. samočistiaci cyklus (niekedy označený ako „Drum Clean“, „Eco Drum Clean“, „Čistenie bubna“ alebo podobne).
- Tento program pracuje s horúcou vodou a intenzívnym otáčaním bubna.
- Jeho úlohou je odstrániť zvyšky prášku, nečistoty a obmedziť tvorbu baktérií či plesní.
- Niektoré práčky dokonca samy upozornia, kedy je čas na spustenie čistenia – buď rozsvietenou ikonou, alebo hláškou na displeji.
Návod na spustenie sa líši podľa modelu. Niekde je to samostatný program na otočnom voliči, inde sa aktivuje cez displej. V niektorých prípadoch je potrebné dlhšie podržať konkrétne tlačidlo. Vždy je preto dobré pozrieť si používateľskú príručku, kde je postup presne vysvetlený.
Čo robiť, ak vaša práčka túto funkciu nemá?
Staršie alebo základné modely samočistiaci program často neobsahujú. V takom prípade pomôžu tieto postupy:
- Raz za mesiac pustite prázdny cyklus na 90 °C. Vysoká teplota prepláchne vnútro bubna.
- Použite čistiaci prostriedok na práčky. V obchodoch je ich viac druhov – od odstraňovačov vodného kameňa až po antibakteriálne prípravky.
- Domáca alternatíva: do bubna nasypte asi 2 lyžice sódy bikarbóny a do priehradky na prášok nalejte 2–3 dcl octu. Tento mix pomáha proti vodnému kameňu aj zápachu.
- Nezabúdajte na tesnenia a zásuvku na prášok. Gumové časti a zásuvku je dobré raz za čas vybrať a umyť, pretože sa tam často hromadia zvyšky prášku a vlhkosť.
- Po praní nechajte dvierka otvorené. Vďaka tomu práčka vyschne a zabránite vzniku plesní.
Pravidelná údržba sa oplatí
Práčka, o ktorú sa staráte, vám vydrží podstatne dlhšie a prádlo z nej bude vždy svieže a čisté. Ak váš spotrebič má samočistiaci program, oplatí sa ho využívať aspoň raz za mesiac. Ak nie, pomôžu spomínané jednoduché postupy.
Žiadne zázračné tajné tlačidlo neexistuje – ide len o funkciu, ktorú výrobcovia ponúkajú a ktorá sa v návode niekedy spomína stručne. Pravda je taká, že najdôležitejšia je pravidelná starostlivosť – či už pomocou špeciálneho cyklu, alebo domácich spôsobov.