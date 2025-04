Vypínať televízor zo zásuvky alebo len diaľkovým ovládačom? Mnohí pri tom robia rovnakú chybu

Televízor je dnes súčasťou takmer každej domácnosti. Zatiaľ čo niekto ho zapína len zriedka a vyberá si pár obľúbených programov, iní ho nechávajú bežať prakticky celý deň. Keď však príde chvíľa, že ho chcete vypnúť, vznikajú pochybnosti: Aký spôsob je vhodnejší, aby ste neplytvali elektrickou energiou a zároveň chránili samotné zariadenie pred poškodením? A ako sa na to pozerajú výrobcovia televízorov?

Diaľkový ovládač je pohodlný, ale…

Ruku na srdce, veľa ľudí uprednostní komfort a televízor vypína obyčajným stlačením gombíka na diaľkovom ovládači. Na druhej strane sa nájdu aj takí, ktorí veria, že prepnutie televízora len do tzv. pohotovostného (stand-by) režimu môže znižovať jeho životnosť alebo zvyšovať spotrebu energie. Iní zase tvrdia, že naopak škodí úplné odpojenie televízora „natvrdo“, teda vytiahnutím zo zásuvky či vypnutím fyzickým vypínačom, lebo ho to vystavuje napäťovým výkyvom pri zapínaní. Pravdou je, že v oboch prístupoch sa dá nájsť zrniečko pravdy a veľa závisí aj od konkrétneho typu a veku televízora.

Rozličné televízory, rozdielne rady od výrobcov

Výrobcovia televízorov sa pri téme vypínania neraz líšia v tom, čo odporúčajú. Ak sa pýtate, či je lepšie stlačiť sieťový vypínač na zariadení alebo diaľkový ovládač, odpoveď sa často mení podľa značky a modelu. Zástupcovia spoločnosti JVC naznačujú, že sieťový vypínač na televízore je ideálny najmä pri dlhšom nepoužívaní, napríklad keď odchádzate na dovolenku. Firma Philips upozorňuje, že ich staršie modely by sa mali vypínať dôslednejšie „na tvrdo“, zatiaľ čo pri nových už krátkodobé vypnutie nie je až také dôležité.

Koľko energie berie stand-by režim?

Pri rozhodovaní, či vypnúť televízor celkom, alebo ho nechať v pohotovostnom režime, je kľúčovým faktorom spotreba elektriny. V modernejších televízoroch je táto spotreba vo stand-by režime už veľmi nízka – väčšinou menej ako 1 W za hodinu. V praxi to znamená, že ročné náklady na energiu v pohotovostnom móde predstavujú len pár centov alebo korún.

Preto sa pri kratších prestávkach často oplatí nechať televízor vypnutý „len“ cez ovládač. Ak idete napríklad na pár minút vyvenčiť psa alebo si pripraviť občerstvenie a hneď sa chcete vrátiť k sledovaniu programu, stand-by je praktickejší aj z pohľadu pohodlia. Avšak pri dlhodobom nepoužívaní, napríklad ak ste preč niekoľko dní, sa oplatí siahnuť po dôkladnom odpojení – buď cez tlačidlo na zadnej strane televízora, alebo pomocou vypínača na predlžovacom kábli.

Nadbytočné diaľkové ovládače?

Možno vás prekvapí, koľko ovládačov sa v domácnosti dokáže nazbierať. Niekedy to nie je len ovládač k televízoru, ale aj k set-top boxu, DVD či Blu-ray prehrávaču, audio systému a pod. Skúste sa zamyslieť, či by vám nestačil jeden univerzálny ovládač. Možno by ste zistili, že niektoré z tých starých už ani nepotrebujete.

Dôležité pravidlo pri vypínaní „natvrdo“

Pokiaľ chcete televízor vypnúť úplne, teda nielen do stand-by, ale úplne odpojiť od siete, existuje jedna dôležitá zásada: najskôr ho uveďte do pohotovostného režimu diaľkovým ovládačom a až potom vypnite sieťový vypínač alebo vytiahnite zástrčku. Priamo „odstrihnúť“ zariadenie, keď beží, by mohlo spôsobiť narušenie niektorých častí alebo dokonca hardvérové poškodenie – hoci pri moderných modeloch je to skôr výnimočná situácia, stále to nie je odporúčané.

Prečo si smart televízory vyžadujú extra pozornosť

Ak vlastníte takzvanú smart TV, treba vedieť, že aj keď ju vypnete tlačidlom na prijímači, môže zostať v pohotovostnom stave, aby mohla prijímať aktualizácie softvéru. To znamená, že ak si želáte prístroj skutočne odpojiť od akejkoľvek spotreby, musíte ho vytiahnuť z elektrickej zásuvky, respektíve použiť predlžovací kábel s vypínačom, ktorý odpojí všetku elektrinu. Smart televízory totiž pravidelne sťahujú a inštalujú rôzne systémové či aplikačné aktualizácie, ktoré sú pre ich bezproblémový chod dôležité.

Čaro stand-by režimu a rýchle zapnutie

Mnoho ľudí si obľúbilo stand-by režim práve preto, že televízor sa pri opätovnom zapnutí rozbehne v priebehu pár sekúnd. Najmä pri starších zariadeniach môže úplné zapnutie trvať dlhšie, keďže systém potrebuje prejsť všetkými úvodnými procesmi. Mladšie, výkonnejšie televízory sú však už navrhnuté tak, aby aj z úplného vypnutia nabehli pomerne rýchlo.

U starších modelov – napríklad klasických CRT televízorov alebo prvých generácií LCD – sa však stávalo, že aj stand-by režim spotreboval pomerne značné množstvo energie, čím mohla za rok narásť celková spotreba. Ak teda doma ešte stále používate postarší televízor, stojí za to zvážiť, či ho po každom sledovaní radšej nevypnúť „na tvrdo“. Pri súčasných energeticky úsporných modeloch už takéto rozhodnutie nemusí byť až také potrebné, lebo úsporné obvody a režimy dokážu spotrebu v pohotovostnom stave významne znížiť.

Čo robiť pred odchodom na dovolenku

Pri dlhšej neprítomnosti, napríklad ak odchádzate na dovolenku alebo pracovnú cestu, sa často odporúča televízor vypnúť úplne. Prečo? Jednak šetríte energiu, a zároveň v prípade búrky či iného prepätia v sieti znižujete riziko poškodenia. Základné pravidlo však zostáva rovnaké: vždy uviesť prístroj najprv do stand-by, až potom ho „odstrihnúť“ od elektriny.

Chráňte TV pri búrkach a výkyvoch napätia

Počas búrok môže byť v elektrickej sieti nestabilné napätie, čo predstavuje riziko pre všetky citlivé elektronické zariadenia. Ak navyše nemáte prepäťovú ochranu (napr. v podobe špeciálnych zásuviek alebo záložných zdrojov), je múdre vytiahnuť zo siete nielen televízor, ale aj ďalšie drahšie prístroje, ako sú počítače, herné konzoly či domáce kiná. Elektrická špička spôsobená bleskom dokáže v extrémnych prípadoch zničiť vnútorné súčiastky a oprava sa môže výrazne predražiť.

Video na túto tému si môžete pozrieť napr. tu:

Niekoľko odporúčaní na záver

Krátke pauzy: Ak na chvíľu opúšťate miestnosť a plánujete sa rýchlo vrátiť, vyplať sa ponechať televízor v stand-by režime. Spotreba je minimálna a vy ušetríte čas pri opätovnom spustení. Dlhšie nečinné obdobie: Ak viete, že niekoľko dní či týždňov televízor nezapnete, je najlepšie vypnúť ho úplne, či už pomocou sieťového vypínača, alebo vytiahnutím zástrčky. Ušetríte tak ešte o čosi viac energie a znížite riziko poškodenia pri prípadných výkyvoch napätia. Správny postup vypínania: Vždy televízor najprv prepnite do pohotovostného režimu a až následne ho vypnite z elektriny. Vyhnete sa tak prípadnému „šoku“ zo zmeny napätia. Smart televízory: Tieto modely ostávajú čiastočne aktívne, aby mohli sťahovať aktualizácie či vykonávať ďalšie úlohy. Ak im chcete skutočne prerušiť prívod energie, musíte ich odpojiť zo siete, najlepšie cez vypínač na predlžovacom kábli alebo priamo vytiahnutím šnúry zo zásuvky. Ochrana počas búrok: Pri prudkých búrkach a rizikách výkyvov napätia je rozumné odpojiť televízor aj iné citlivé zariadenia zo siete, ak nemáte zabezpečenú prepäťovú ochranu.

Moderné televízory sa dnes navrhujú tak, aby časté zapínanie a vypínanie, prípadne dlhšie fungovanie v pohotovostnom režime, nepredstavovalo výrazné riziko ani pre samotný prístroj, ani pre vašu peňaženku. Rozumné používanie stand-by módu môže uľahčiť každodenný život a znížiť zbytočný stres zo zložitého zapínania.

Zároveň nie je potrebné obávať sa vysokých účtov za elektrinu, pretože stand-by režim je pri moderných televízoroch spravidla veľmi úsporný. Avšak ak cestujete na dlhší čas alebo prichádza búrka, vždy je lepšie myslieť na úplné vypnutie a ochranu pred nežiaducimi vplyvmi. Stačí sa držať vyššie spomínaných rád a vaša televízia vám bude slúžiť bez problémov dlhé roky.