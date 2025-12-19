Vynikajúca pivná štrúdľa. Všetci už zabudli, prečo do nej pridávali pivo. Je to skvelý trik

Štrúdľa patrí medzi najobľúbenejšie dezerty stredoeurópskej kuchyne a existuje množstvo jeho obmien. Jednou z menej známych, no veľmi praktických verzií je jablková štrúdľa s pivom v ceste. Nejde o žiadnu raritu ani výstrelok – pivo sa v kuchyni používa dlhodobo, najmä na zlepšenie štruktúry cesta. V tomto recepte má presne túto funkciu.
Pridaním piva do cesta dosiahneme, že je jemnejšie, pružnejšie a po upečení krehkejšie. Alkohol sa počas pečenia takmer úplne odparí a výsledný dezert nemá výraznú pivnú chuť. Zostáva len nenápadná chuťová hĺbka, ktorá dobre ladí so sladkými jablkami a škoricou.
Suroviny na jeden jablkovú pivnú štrúdľu
Cesto:
- 300 g hladkej múky
- 125 ml svetlého piva
- 100 g masla
- štipka soli
Náplň a dokončenie:
- približne 400 g jabĺk
- kryštálový cukor podľa chuti
- mletá škorica
- strúhanka
- rozpustené maslo
- 1 vajce na potretie
Voliteľné prísady:
- hrozienka
- nasekané orechy
Prečo má zmysel pridať pivo do cesta
Pivo obsahuje oxid uhličitý a zvyšky kvasiniek, ktoré pomáhajú uvoľniť štruktúru cesta. Výsledkom je cesto, ktoré sa lepšie vaľká, menej sa trhá a po upečení nie je tuhé. Tento efekt je porovnateľný s použitím minerálky alebo octu v iných typoch ciest.
Dôležité je použiť svetlé pivo, ideálne bez výraznej horkosti. Tmavé alebo silno chmelené pivá by mohli chuť dezertu zbytočne ovplyvniť.
Postup prípravy krok za krokom
Do misy nasypeme múku, pridáme soľ, zmäknuté maslo a pivo. Všetko spolu spracujeme na hladké, mierne pružné cesto. Ak je príliš lepivé, môžeme jemne podsypať múkou, no netreba to preháňať. Hotové cesto necháme aspoň 20 minút odpočívať, aby sa s ním dalo dobre pracovať.
Medzitým si pripravíme jablkovú náplň. Jablká očistíme, zbavíme jadrovníkov a nastrúhame nahrubo. Prebytočnú šťavu dôkladne vytlačíme – tento krok je dôležitý, aby štrúdľa počas pečenia nezvlhla.
Cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske na čo najtenší plát. Okraje jemne zahneme dovnútra, vnútornú plochu potrieme rozpusteným maslom a posypeme strúhankou. Tá slúži na viazanie vlhkosti z jabĺk.
Na strúhanku rovnomerne rozložíme jablká, posypeme ich cukrom a škoricou. Podľa chuti môžeme pridať hrozienka alebo orechy. Náplň môžeme zľahka pokvapkať rozpusteným maslom, čo zlepší chuť aj výslednú konzistenciu.
Pečenie
Štrúdľu opatrne zrolujeme, konce dobre uzavrieme a prenesieme na plech s papierom na pečenie. Povrch potrieme rozšľahaným vajcom.
Pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C približne 30 minút, kým nezíska zlatistú farbu. Po upečení ho necháme krátko vychladnúť a pred podávaním posypeme práškovým cukrom.
Ako štrúdľu podávať
Jablková pivná štrúdľa chutí výborne samotná, no dobre sa kombinuje aj so:
- šľahačkou
- vanilkovým krémom
- kopčekom vanilkovej zmrzliny
Pivná štrúdľa nie je historickou raritou ani zabudnutým receptom z minulých storočí. Ide o praktickú kuchynskú úpravu, ktorá má jasné opodstatnenie v správaní cesta pri pečení. Ak hľadáte spôsob, ako pripraviť jemnú a krehkú jablkovú štrúdľu bez zložitých postupov, použitie piva je jednoduchý a funkčný trik, ktorý stojí za vyskúšanie.