Všetko o rozchodníku. Ako z neho spraviť stálu ozdobu vašej záhrady?

Niektorí záhradkári neustále skúšajú nové trendy a exotické rastliny, no iní dávajú prednosť druhom, ktoré dokážu na jednom mieste rásť celé roky. Presne do tejto druhej kategórie patrí rozchodník – odolný sukulent, ktorý nepotrebuje takmer žiadnu starostlivosť a pritom dokáže oživiť každú záhradu farbami aj zaujímavými tvarmi.
Začiatočníkom urobí radosť svojou nenáročnosťou a skúsení pestovatelia ho vedia dotiahnuť do takej krásy, že ich záhony obdivuje celé okolie. Rozchodník je skutočná trvácna ozdoba, ktorú by bola škoda prehliadať.
Slnečné lúče mu prospievajú
Ak chceme, aby sa rozchodníku na záhrade darilo, najlepšie je vysadiť ho tam, kde má dostatok svetla. Je to rastlina, ktorá zvláda aj priame slnko počas celého dňa – veď ide o sukulent zvyknutý na drsnejšie podmienky. V tieni síce prežije, no nedosiahne takú krásu ani vitalitu.
Pôda – čím chudobnejšia, tým lepšie
Na rozdiel od mnohých iných rastlín rozchodník nevyžaduje bohatú a výživnú zeminu. Najviac mu vyhovuje piesčitá či štrkovitá pôda, ktorá sa dobre odvodňuje. Ak by sme ho zasadili do príliš úrodnej hliny, začal by rásť príliš rýchlo a vytváral by slabé, lámavé stonky. To by mu ubralo na kráse. Výhodou je, že rozchodník vieme umiestniť aj na menej kvalitné miesta záhrady, kde by iné rastliny neprežili.
Bez zálievky vydrží celé týždne
Jednou z najväčších predností rozchodníku je jeho schopnosť odolávať suchu. Vďaka dužinatým listom si vie ukladať vodu na dlhší čas. To znamená, že aj keď odídete na dovolenku a niekoľko týždňov neprší, rastlina zostane svieža a životaschopná.
Minimálna starostlivosť, žiadne choroby
Rozchodník nepotrebuje pravidelné hnojenie ani špeciálnu údržbu. Bohato stačí, keď na jar odstránite suché stonky tesne nad zemou. Okrem toho je taký odolný, že škodcovia a choroby ho obchádzajú. Chemické postreky sú preto väčšinou úplne zbytočné.
Lákadlo pre včely a motýle
Rozchodník nie je iba ozdobou záhonu. Jeho kvety, ktoré sa objavujú na jeseň, sú zdrojom potravy pre včely, čmeliaky či motýle v období, keď už v prírode veľa iných kvetov nekvitne. Preto je aj ekologicky cennou rastlinou. Okrem toho sa výborne hodí na zelené strechy, čo je moderný trend v udržateľnom záhradníctve a architektúre.
Jednoduché množenie bez veľkých nákladov
Ak sa obávate, že zaplniť záhradu rozchodníkom bude drahé, nemusíte mať strach. Rozmnožuje sa veľmi ľahko. Stačí vykopať časť rastliny a zasadiť ju inde, alebo použiť odrezky zo stoniek. Tie nechajte krátko preschnúť a zapichnite do piesku. Po čase zakorenia a môžete ich presadiť na trvalé miesto.
Pre nováčikov aj skúsených pestovateľov
Rozchodník je rastlina, ktorá si nájde miesto u každého záhradkára. Začiatočníci ocenia jeho nenáročnosť a odolnosť, zatiaľ čo skúsení pestovatelia z neho dokážu vytvoriť pôsobivé kompozície. Ak ho ešte nemáte, určite sa poobzerajte po susedoch – možno sa s vami radi podelia o pár odrezkov.
Rozchodník je teda ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá krásnu, trvácnu a nenáročnú rastlinu. Ozdobí záhradu, priláka užitočný hmyz a vďaka svojej húževnatosti vydrží aj tam, kde by iné druhy rýchlo uhynuli.