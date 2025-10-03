Vložte alobal do diaľkového ovládača: Nenápadný trik, ktorý Slováci objavili a výrobcovia vám ho nikdy nepovedia

Stalo sa vám už, že si večer pohodlne sadnete k televízoru, zapnete si obľúbený program a zrazu ovládač nereaguje? V tej chvíli si človek uvedomí, ako veľmi je na tomto malom zariadení závislý. Kedysi sa televízor dal ovládať priamo cez tlačidlá na prístroji, no dnes je to už skôr rarita. Bez funkčného ovládača sme prakticky bezmocní. A čo robiť, keď prestane fungovať práve vtedy, keď to najmenej potrebujete?
Bežný problém: Ovládač prestane reagovať
Najprv človek skontroluje batérie. Ak doma nemá nové, je to nepríjemná situácia. Horšie je, ak ovládač nefunguje ani po výmene batérií. Vtedy sa mnohí rozhodnú jednoducho kúpiť nový – buď originál, ktorý býva pomerne drahý, alebo lacnejšiu náhradu, pri ktorej sa riskuje nižšia kvalita či horšia kompatibilita.
Lenže málokto vie, že diaľkové ovládače sú technicky jednoduché zariadenia a vo väčšine prípadov sa úplne „nepokazia“. Problém býva omnoho banálnejší a vyriešiť sa dá aj doma, bez odborníka či veľkých nákladov.
Najčastejšia príčina: Znečistené kontakty
Ovládač denne používame celé roky, takže je logické, že sa časom opotrebúva. Guma, ktorá spája tlačidlá s plošnými spojmi, sa zanesie prachom, mastnotou z rúk či zvyškami jedla. V dôsledku toho tlačidlá reagujú slabo alebo vôbec.
Stačí ovládač opatrne otvoriť a vyčistiť vnútro – gumené časti a kontaktné plôšky. Najlepšie je použiť handričku navlhčenú v liehu alebo v jemnej mydlovej vode. Potom nechajte všetko poriadne vyschnúť. Na horšie dostupné miesta sa osvedčila vatová tyčinka.
Ak je problém iba v nánose špiny, ovládač po tejto údržbe začne fungovať ako nový.
Keď čistenie nepomôže
Niekedy sa však stane, že ani po dôkladnom vyčistení ovládač nefunguje. V takých prípadoch býva dôvodom opotrebovanie samotných kontaktných plôšok, ktoré už nedokážu dobre prenášať signál. Našťastie, aj na to existuje jednoduché riešenie – náhradné plôšky sa dajú kúpiť na internete za pár eur a výmena nie je zložitá.
Slovenský trik s alobalom
Okrem čistenia existuje ešte jeden jednoduchý „hack“, ktorý v poslednom čase zaujal mnohých Slovákov. Stačí kúsok alobalu, dierovačka a obojstranná lepiaca páska. Z kúsku alobalu si vystrihnete malé kolieska, ktoré prilepíte na opotrebované kontakty. Tým sa obnoví vodivosť a ovládač začne znovu fungovať.
Je to lacné, rýchle a funguje to aj v prípadoch, keď by ste už ovládač možno vyhodili. Výsledok je okamžitý a pritom bezpečný.
Ako na to?
- Rozoberte ovládač a vyberte gumenú časť s tlačidlami.
- Očistite kontaktné plôšky od nečistôt.
- Z alobalu pomocou dierovačky vyseknite malé kruhy.
- Na zadnú stranu kruhu dajte obojstrannú pásku.
- Koliesko z alobalu nalepte na pôvodný kontakt.
- Zložte ovládač a vyskúšajte jeho funkčnosť.
Celý postup je názorne ukázaný aj vo videu:
Záver
Výrobcovia vám o tomto triku nepovedia, pretože je pre nich výhodnejšie, ak si kúpite nový ovládač. No v skutočnosti stačí trochu šikovnosti a diaľkový ovládač môže slúžiť ďalšie roky. Niekedy teda naozaj netreba míňať peniaze, ale iba siahnuť po kúsku alobalu, ktorý máte doma určite každý.