Virálne video odhaľuje: Osviežovač na toaletu väčšina ľudí používa úplne nesprávne

Internet opäť raz ukázal, že aj tie najobyčajnejšie veci v našich domácnostiach môžeme robiť roky zle – bez toho, aby sme si to uvedomovali. Nedávno sa na sociálnych sieťach objavilo video, ktoré sa stalo virálnym a vyvolalo medzi používateľmi búrlivú diskusiu. Týka sa detailu, ktorý síce pôsobí zanedbateľne, no má čo do činenia s každodennou hygienou – správnym umiestnením osviežovača na toaletu.
Mnohí diváci ostali prekvapení, pretože sa ukázalo, že väčšina z nás túto drobnú pomôcku používa celý život úplne nesprávne. Tak ako to teda je správne? A prečo na tom vlastne záleží?
Ako správne zavesiť osviežovač na toaletu: dve možnosti, no len jedna je ideálna
Keď sa nad tým zamyslíme, väčšina ľudí vešia osviežovač automaticky cez okraj toalety tak, aby plastový háčik zostal viditeľný zvonka. Je to rýchle, jednoduché a zdanlivo logické riešenie. No práve v tom spočíva chyba.
Podľa videa, ktoré sa stalo hitom na YouTube (kanál simple & fast), existuje elegantnejší a praktickejší spôsob: pásik osviežovača treba vsunúť priamo pod okraj misy, nie cez neho.
Výsledok?
Plastová časť nie je viditeľná, takže toaleta pôsobí upravenejšie a estetickejšie. Navyše sa sedadlo pri zatváraní lepšie prispôsobí okraju a nič mu neprekáža.
Ak si tento trik chcete pozrieť v praxi, nájdete ho vo videu tu:
Nie je to jediný omyl: aj toaletný papier má svoje „správne“ umiestnenie
Zdanlivo banálna téma, no aj tu sa názory často bijú. Jedni tvrdia, že voľný koniec toaletného papiera má smerovať od steny, iní naopak, že pri stene. A hoci ide o večnú dilemu, tentoraz existuje vedecká odpoveď.
Výskum z University of Colorado ukázal, že hygienickejšia je prvá možnosť – teda, keď voľný koniec papiera smeruje do priestoru. Dôvod je jednoduchý: ak visí papier bližšie k stene, je väčšia šanca, že sa pri odvíjaní dotknete steny alebo držiaka rukou, ktorá nemusí byť úplne čistá. Takto sa na papier môžu preniesť baktérie, ktoré si následne prenesiete aj na ruky.
Ak teda chcete udržiavať svoju kúpeľňu v čo najlepšej možnej čistote, majte na pamäti jednoduché pravidlo:
Osviežovač pod okraj, toaletný papier smerom von.
Zatvárajte veko – malý detail, veľký rozdiel
Pri téme hygieny toalety sa nedá obísť ešte jedna, no veľmi dôležitá zásada – zatváranie veka pri splachovaní. Mnohí to považujú za zbytočnosť, no ide o zásadný krok pre udržanie čistoty.
Počas splachovania sa totiž do vzduchu uvoľňuje jemný aerosól – drobné mikroskopické kvapôčky vody, ktoré môžu obsahovať baktérie či vírusy z povrchu misy. Tieto častice sa vznášajú vo vzduchu niekoľko minút a dokážu sa usadiť na zubných kefkách, uterákoch či dokonca na mydle. Práve preto odborníci odporúčajú vždy pred spláchnutím zatvoriť veko – ide o jednoduchý, no účinný spôsob, ako ochrániť seba aj svoju rodinu pred zbytočnou kontamináciou.
Tri zlaté pravidlá pre čistú, hygienickú a estetickú toaletu
Ak si chcete udržať kúpeľňu nielen sviežu, ale aj vizuálne príjemnú, zapamätajte si tieto jednoduché zásady:
- Osviežovač umiestnite pod okraj misy – bude nenápadný a efektívny.
- Toaletný papier zaveste s voľným koncom smerom do priestoru – je to hygienickejšie.
- Veko toalety zatvárajte pri každom splachovaní – chránite tak zdravie aj čistotu.
Tieto malé úpravy v každodenných návykoch vás nič nestoja, no môžu mať prekvapivo veľký vplyv na hygienu celej domácnosti. A čo je najlepšie – toaleta bude pôsobiť čistejšie, modernejšie a upravenejšie. Možno sa to zdá ako drobnosť, ale práve z takýchto detailov sa skladá pocit poriadku.
Prečo to teda neskúsiť už dnes?