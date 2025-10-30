Vietnamská phở bò. Zdravie v miske, ktorú jete lyžicou aj paličkami

Jeseň prichádza s chladom, dažďom a sychravými ránami, keď sa človeku nechce ani nos vystrčiť spod deky. Práve v takých chvíľach padne vhod teplé jedlo, ktoré nielen zasýti, ale aj príjemne prehreje celé telo. Mnohé gazdinky siahajú po osvedčených receptoch na polievky – tie sú ideálnym spôsobom, ako zahnať jesenný chlad. Jednou z najobľúbenejších na svete je ikonická vietnamská phở bò, ktorú vám prinášame ako druhý diel nášho seriálu o teplých polievkach.
Vietnamský poklad v miske
Polievka phở bò patrí medzi najznámejšie a zároveň najzdravšie pokrmy vietnamskej kuchyne. Jej základom je silný hovädzí vývar, do ktorého sa pridávajú ploché ryžové rezance, tenké plátky mäsa, čerstvé bylinky, limetka, chilli, rybia omáčka a často aj mungo klíčky. Na prvý pohľad jednoduchá kombinácia, no chuťovo dokonale vyvážená – sladká, slaná, kyslá aj pikantná zároveň.
Už samotná vôňa tejto polievky dokáže prebudiť chuťové poháriky a navodiť pocit domova, hoci jej pôvod siaha na druhý koniec sveta. A ak ste ju ešte nikdy neskúsili, je najvyšší čas to napraviť – príprava vôbec nie je taká zložitá, ako by sa mohlo zdať.
Krátky pohľad do histórie phở bò
Táto výnimočná polievka vznikla na severe Vietnamu, v provincii Nam Định, kde sa začiatkom 20. storočia predávala ako rýchle a výživné jedlo pre robotníkov. Bola lacná, sýta a poskytovala dostatok energie na celý deň.
Postupom času sa však z obyčajného pouličného jedla stal symbol vietnamskej kultúry a pohostinnosti. Dnes sa phở varí po celom svete – od Hanoja po Paríž – a každá oblasť či rodina má svoj vlastný spôsob, ako ju dochutiť a ozvláštniť.
Klasikou ostáva verzia phở bò z hovädzieho mäsa, no existujú aj ďalšie varianty:
- phở gà – s kuracím mäsom
- phở chay – vegetariánska, často s tofu a mungo klíčkami
- phở nấm – s hubami
- alebo dokonca rybia verzia, ktorá má špecifickú, ale mimoriadne zaujímavú chuť
Liečivý vývar, ktorý postaví na nohy
Vo Vietname sa phở tradične podáva na raňajky, pretože zasýti na celé dopoludnie. U nás si ju však mnohí obľúbili ako ideálne jedlo po prebdenej noci alebo ako domáci liek na prechladnutie. Nie je to žiadna náhoda – vývar je totiž mimoriadne výživný a plný látok, ktoré posilňujú imunitu.
Základom je dlho varený hovädzí vývar. Tradične sa pripravuje z morkových kostí, hovädzích chvostov a kýty. Všetko sa varí niekoľko hodín – pokojne aj celú noc – aby vývar získal svoju charakteristickú silu a hĺbku chuti.
Do vývaru sa pridáva škorica, badián, klinčeky, zázvor, cibuľa a samozrejme rybia omáčka. Pred podávaním sa jedlo dochutí šťavou z čerstvej limetky, ktorá dodá sviežosť a ľahkosť.
Ako si pripraviť phở bò doma
Keď máte hotový vývar, uvarte si ryžové rezance phở – tie ploché, ktoré nesú rovnaké meno ako samotná polievka. Vložte ich do hlbokej misky, zalejte horúcim vývarom, pridajte na tenké plátky nakrájané mäso, posypte jarnou cibuľkou, koriandrom, prípadne mungo klíčkami a kúskom čerstvej chilli papričky.
Každý si potom môže polievku prispôsobiť podľa svojej chuti – niekto pridá viac byliniek, iný viac limetky alebo chilli.
Vo Vietname sa phở je nielen lyžicou, ale aj paličkami, ktorými sa naberajú rezance a bylinky. Kto to skúsi, zažije nielen chuťovú, ale aj kultúrnu skúsenosť.
Miska zdravia a energie
Phở bò nie je len chutné jedlo – je to balzam pre telo aj dušu. Posilní organizmus, rozohreje v chladnom počasí, pomáha pri nachladnutí a zároveň poteší zmysly. Nie je divu, že sa táto „polievka“ stala jedným z najznámejších symbolov Vietnamu.
Ak teda hľadáte recept, ktorý vás zasýti, prehreje a prinesie kúsok exotiky do bežného dňa, skúste phở bò. A keď budete sedieť nad miskou voňavého vývaru s rezancami, spomeňte si na vietnamské ulice, kde sa táto polievka predáva od skorého rána – s úsmevom a slovami:
„Chúc ngon miệng!“ – dobrú chuť!