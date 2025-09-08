Veterinár radí. Ako ochrániť psov a mačky pred jesennými alergiami a parazitmi

Jeseň je pre mnohých ľudí najkrajším obdobím roka – príroda hýri farbami, vzduch je svieži a prechádzky v parkoch či lesoch majú svoje nezameniteľné čaro. Platí to aj pre našich domácich miláčikov. Psy si užívajú dlhšie vychádzky v prírode, zatiaľ čo mačky často vyhľadávajú teplé miesta v domácnosti, kde môžu nerušene oddychovať. Napriek tomu so sebou toto ročné obdobie prináša aj viaceré nástrahy.
Zmena počasia, vlhké prostredie a rozkladajúce sa lístie môžu vyvolať alergické reakcie. Navyše, mnohí majitelia si mylne myslia, že s koncom leta končí aj riziko parazitov. Opak je pravdou – blchy a kliešte sú aktívne až do prvých mrazov. Veterinári preto zdôrazňujú, že starostlivosť o zvieratá by sme na jeseň rozhodne nemali zanedbávať.
Jesenné alergie: ako ich spoznať u psov a mačiek
Zvieratá môžu rovnako ako ľudia trpieť sezónnymi alergiami. Psi si začínajú častejšie oblizovať labky, škrabú si uši alebo sa im na koži objaví začervenanie. U mačiek sa alergia môže prejaviť kýchaním, výtokom z očí či častým svrbením. Najčastejšími spúšťačmi sú plesne a prach, ktoré sa vo vlhkom prostredí rýchlo množia.
Pomôcť môže pravidelné kúpanie v jemnom hypoalergénnom šampóne, česanie srsti a udržiavanie domácnosti v čistote. Ak však problémy pretrvávajú, je nevyhnutná návšteva veterinára. Ten môže odporučiť antihistaminiká alebo špeciálne krmivo, ktoré zmierni prejavy alergie a posilní odolnosť organizmu.
Parazity na jeseň nezmiznú
„Domáci miláčikovia sú na jeseň náchylnejší na blchy a kliešte. Keď sa vonku ochladzuje, títo paraziti často hľadajú útočisko priamo na našich zvieratách alebo dokonca v našich domovoch,“ upozorňuje veterinárka.
Mnohí majitelia prestanú po lete používať antiparazitné prípravky, pretože sa domnievajú, že riziko už pominulo. Lenže realita je iná – vďaka miernejším jeseniam zostávajú kliešte a blchy aktívne ešte celé týždne, niekedy až do decembra. A práve september a október patria k mesiacom, keď je riziko prisatia kliešťa u psa veľmi vysoké. Preto je nutné pokračovať v aplikácii obojkov, pipiet alebo tabliet podľa odporúčaní veterinára.
Starostlivosť, ktorá sa oplatí
Jesenné obdobie je ideálne aj na dôkladnú kontrolu zdravotného stavu domáceho miláčika. Pelech by mal byť čistý, deky vypraté a prostredie suché. Strava by mala obsahovať dostatok vitamínov, minerálov a omega-3 mastných kyselín, ktoré podporujú imunitu a zdravú pokožku.
Počas prechádzok sa oplatí vyhýbať miestam, kde je nahromadené vlhké lístie – práve tam sa často darí plesniam a parazitom. A nezabúdajte ani na každodennú kontrolu srsti po návrate zvonku.
Záver
Jesenné prechádzky so psom či pohodové večery s mačkou môžu byť krásne a bezstarostné, ak venujete zvieratám trochu väčšiu pozornosť. Pravidelná prevencia proti parazitom, čisté domáce prostredie a kvalitná strava dokážu výrazne znížiť riziko alergií aj zdravotných komplikácií.
Ak budete dbať na rady veterinárov, vaše zvieratá prežijú jeseň v zdraví, dobrej kondícii a spokojnosti – a vy si s nimi môžete naplno užívať všetky krásy tohto ročného obdobia.