Veniec zo šípok, ktorý zvládne vyrobiť aj dieťa. Jednoduchý, krásny a takmer zadarmo!

Jeseň je ako stvorená na tvorenie. Príroda ponúka množstvo pokladov, z ktorých sa dajú vyrobiť nádherné ozdoby – a šípky sú tým najlepším základom.
Rastú skoro všade, stačí sa počas prechádzky poobzerať okolo seba a nazbierať pár vetvičiek s červenými plodmi. Výrobu jednoduchého venčeka zvládne naozaj každý.
Príprava je základ úspechu
Predtým než sa pustíte do práce, pripravte si dostatok materiálu. Aby veniec pôsobil bohato, potrebujete väčšie množstvo šípok.
Tie môžete doplniť aj ďalšími prírodninami – vetvičkami listnatých stromov či ihličnanov, šiškami, bobuľkami, machom alebo inými rastlinkami, ktoré sa vám páčia.
Korpus – základ každého venca
Na výrobu budete potrebovať aj základ, tzv. korpus. Možností je viac než dosť – použiť môžete polystyrénový, slamenný, alebo si základ vytvoriť z tenkých vetvičiek, pedigu či drôtika.
Skvelou voľbou je aj kruhový rám na vyšívanie. Pripravte si tavnú pištoľ, špagát, záhradnícky drôt, nožnice alebo malý nožík.
Na jednoduchý návod, ako si vyrobiť venček zo šípok, sa pozrite vo videu:
Bohatý veniec s jalovcom a proso
Začnime s bohatým variantom na slamennom základe. Výhodou slamy je, že pôsobí prirodzene – netreba ju zakrývať ani baliť. Ak sem-tam vykukne, vôbec to neprekáža.
Na takýto veniec si pripravte dostatok dlhších vetvičiek so šípkami (aspoň 20 cm), aby sa s nimi lepšie pracovalo.
Vetvičky kombinujte s jalovcom a klasmi prosa. Zviažte menšiu kytičku z týchto rastlín a pripevnite ju drôtikom ku korpusu.
Každú ďalšiu kytičku pripevňujte tak, aby mierne prekryla tú predchádzajúcu. Pokračujte po celom obvode, kým sa kruh neuzavrie. Výsledkom bude krásny, plný veniec s jesenným šarmom.
Jemný venček na ráme na vyšívanie
Ak máte len menšie množstvo šípok, nevadí. Použite ako základ kruhový rám na vyšívanie a vetvičky pripevnite obyčajným povrázkom.
Kombinácia červených šípok a zeleného krušpánu (buksusu) pôsobí veľmi milo a sviežo. Malé kytičky postupne uväzujte po obvode rámu.
Ak vám materiál nevystačí na celý kruh, ozdobte len polovicu – výsledok bude aj tak pôsobivý. Nakoniec môžete pridať pár drobných šišiek ako ozdobu.
Brezový veniec na stôl
Veniec nemusí visieť – krásne vynikne aj položený na stole ako svietnik. Na tento typ použite brezové prútiky, ktoré zviažte do kruhu.
Potom ich dozdobte šípkami, kúskami brezovej kôry a malými listami. Prilepiť ich môžete tavnou pištoľou alebo pripevniť hrubšou niťou či špagátom.
Do stredu položte červenú sviečku a priestor okolo dolaďte v rovnakom jesennom duchu.
Vypichovaný veniec
Polystyrénový korpus má jednu veľkú výhodu – dá sa doň ľahko zapichovať. To sa pri práci so šípkami veľmi hodí.
Pripravte si plný košík červených plodov, doplňte ich o oranžové bobule jarabiny a biele kvietky gypsomilky (nevěstin závoj).
Všetko trpezlivo zapichujte do korpusu, kým sa celý nepokryje.
Výsledok bude nádherný – sýtofarebný jesenný veniec, ktorý okamžite rozžiari váš domov.
Tip na záver
Výroba vencov zo šípok je nielen krásna jesenná dekorácia, ale aj relax.
Do tvorenia môžete zapojiť aj deti – práve vďaka jednoduchosti a dostupnosti materiálu si to určite užijú.