Veľká chyba: Prečo nenechávať nabíjačku v zásuvke

Bežný zlozvyk, ktorý môže byť nebezpečný
Máte vo zvyku nechávať nabíjačku na mobil alebo notebook neustále zapojenú v zásuvke?
Potom by ste mali spozornieť. Nie je to len o zbytočnej spotrebe energie – môže ísť aj o riziko požiaru. Preto je vždy bezpečnejšie nabíjačku po použití vytiahnuť.
Lacné nabíjačky predstavujú väčší problém
Ak používate originálny adaptér z autorizovaného obchodu, riziko je o niečo nižšie. No v prípade lacných, neoverených nabíjačiek, ktoré často pochádzajú z Číny, je obozretnosť ešte dôležitejšia.
Väčšina ľudí si neuvedomuje, že necháva nabíjačku v zásuvke celý deň, čo môže priniesť nepríjemné následky.
Spotreba energie aj keď nič nenabíjate
Hoci sa to môže zdať prekvapivé, nabíjačka odoberá elektrinu aj vtedy, keď k nej nie je pripojený žiadny prístroj.
Spotreba síce nie je veľká, no pri dnešných cenách energií sa aj malé straty časom prejavia.
Skracovanie životnosti nabíjačky
Keď je adaptér neustále pripojený k sieti, jeho životnosť sa prirodzene znižuje. Komponenty sa viac opotrebúvajú a zariadenie tak vydrží kratšie.
Ešte väčším argumentom je však bezpečnosť – čím staršia nabíjačka, tým vyššie riziko prehriatia či požiaru. A ak máte zapojených viac zariadení naraz, nebezpečenstvo sa len násobí.
Myslite na deti a domácich miláčikov
Ďalším faktorom sú deti a zvieratá. Malé deti radi ťahajú za káble a domáce zvieratá ich často okusujú.
Okrem úrazu hrozí aj skrat či vznietenie. Preto nabíjačku vždy odpojte, najmä ak odchádzate z domu alebo keď nemáte všetko pod dohľadom.
Dôležité pred dovolenkou či odchodom z domu
Pred dlhším odchodom – napríklad na dovolenku – by malo byť samozrejmosťou vytiahnuť zo zásuvky nielen nabíjačky, ale aj ďalšie spotrebiče ako práčku, sušičku či televízor.
Znížite tým riziko požiaru, ušetríte na energiách a pri búrke ochránite svoje zariadenia pred poškodením.
Záver: Nabíjačku nechávajte v zásuvke len počas nabíjania. Šetríte tým nielen peniaze a jej životnosť, ale predovšetkým chránite svoj domov a blízkych.