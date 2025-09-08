Vedci skúmali, ako psy sledujú televíziu. Výsledky vás prekvapia

Mnohí majitelia si všimli, že ich pes občas upiera pohľad na televízor. Na rozdiel od ľudí to však u psov nie je o príbehu či zápletke. Vedci skúmali, ako štvornohí spoločníci reagujú na obraz a zvuky z obrazovky, a výsledky sú zaujímavé.
Ako psy vidia televíziu?
Psí zrak sa od ľudského líši. Namiesto plného farebného spektra vnímajú hlavne odtiene modrej a žltej, zatiaľ čo červenú a zelenú rozoznávajú horšie. Majú citlivý zrak na pohyb, takže si rýchlo všimnú, keď sa niečo na obrazovke hýbe. Moderné televízory s vysokou frekvenciou obnovovania obrazu sú pre psy čitateľnejšie – staré televízory blikajúce 50 Hz im mohli pripadať rušivé.
Reagujú najmä na zvuky a pohyb
Psy nezaujíma samotný dej filmu, ale konkrétne podnety. Najčastejšie reagujú na:
- štekanie iných psov
- mňaukanie mačiek
- vtáčí spev alebo šuchot trávy
- rýchly pohyb zvierat či ľudí
Mnohé psy pri týchto zvukoch spozornejú, pribehnú k obrazovke, alebo dokonca začnú štekať. Každý pes však reaguje inak – niektoré majú veľký záujem, iné si televízor vôbec nevšímajú.
Záleží od temperamentu aj plemena
Nie všetky psy televíziu sledujú. Aktívne a temperamentné plemená (napríklad border kólia) majú tendenciu reagovať na pohyb a zvuky viac. Naopak, pokojnejšie psy často televízor ignorujú.
Aj individuálne rozdiely zohrávajú úlohu – jeden pes môže pozorne sledovať obrazovku niekoľko minút, iný si ani nevšimne, že je zapnutá.
Televízia pre psy naozaj existuje
Na základe týchto poznatkov vznikli aj špeciálne televízne programy pre psy, ako napríklad DogTV. Obsah je upravený tak, aby zodpovedal ich vnímaniu – používa sa správna kombinácia farieb, pomalšie tempo strihu a zvuky, ktoré sú pre psov známe. Úlohou takýchto programov je psov:
- upokojiť pri samote doma
- stimulovať ich zmysly
- alebo postupne zvykať na rôzne zvuky z prostredia (petardy, doprava, dvere)
Nenahradí to pohyb ani kontakt
Hoci televízia môže byť pre psa určitým spestrením, odborníci upozorňujú, že nenahrádza prechádzky, hru ani sociálny kontakt s ľuďmi či inými psami. Je to len doplnok, ktorý niektorým psom spríjemní čas, keď sú sami doma.
Psy televíziu nevnímajú tak ako ľudia – nepozerajú dej, ale reagujú na farby, pohyb a najmä na známe zvuky. Pre niektoré psy je to zaujímavé spestrenie, iné obrazovku úplne ignorujú. Ak si všimnete, že váš pes televíziu sleduje, nie je to nič výnimočné. Je to len ďalší dôkaz, že psy sú veľmi zvedavé a vnímavé tvory.