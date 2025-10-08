Večerný čaj pre pokojné zaspávanie? Týmto druhom sa večer radšej vyhnite. Sú nepriateľmi spánku

Mnohí z nás si večer zvyknú pripraviť šálku teplého čaju, aby sa uvoľnili po dlhom dni. Hoci je to príjemný rituál, nie každý čaj je vhodný pred spaním. Niektoré druhy totiž obsahujú látky, ktoré namiesto upokojenia povzbudzujú nervový systém a bránia telu zaspať.
Tip: Pozrite si video o najlepšej polohe na spánok
Ak chcete zlepšiť kvalitu svojho spánku, nestačí len vyhnúť sa povzbudzujúcim čajom. Dôležitá je aj správna poloha tela počas spánku, ktorá pomáha chrbtici, dýchaniu aj krvnému obehu.
Prečo je spánok pre telo nenahraditeľný
Počas spánku telo regeneruje, opravuje bunky a obnovuje energiu. V noci sa spomaľuje srdcový tep, zlepšuje dýchanie, stabilizuje krvný tlak a posilňuje imunita. Spánok tiež ovplyvňuje metabolizmus, pamäť a emočnú rovnováhu.
Podľa výskumov zverejnených na PubMed vedie dlhodobý nedostatok spánku k zvýšenému riziku obezity, cukrovky 2. typu, vysokého tlaku, srdcovocievnych ochorení, ale aj depresie či demencie. Spánok je teda nevyhnutný nielen pre psychickú pohodu, ale doslova pre prežitie organizmu.
Čo sa deje, keď spánok oklamete
Ak spíte málo alebo nekvalitne, mozog to okamžite pocíti. Profesor z Pensylvánskej univerzity upozorňuje, že po približne 16 hodinách bdenia začína prudko klesať schopnosť sústrediť sa, myslieť logicky a reagovať. Telo sa síce dokáže prispôsobiť krátkodobému nedostatku spánku, no po niekoľkých dňoch sa deficit hromadí a vzniká trvalá únava, podráždenosť a oslabená pozornosť.
Nie každý čaj pomáha relaxovať
Aj keď sa slovo „čaj“ často spája s oddychom, niektoré druhy obsahujú kofeín (tein) – prírodný stimulant, ktorý zvyšuje bdelosť. Ak ho prijmete večer, môže spôsobiť nespavosť alebo prerušovaný spánok.
Tu sú najznámejšie čaje, ktoré by ste si večer nemali pripravovať:
1. Čierny čaj – silný zdroj kofeínu
Čierny čaj obsahuje 40 až 70 mg kofeínu na šálku, čo je množstvo porovnateľné s kávou. Kofeín zvyšuje aktivitu nervovej sústavy, urýchľuje srdcový rytmus a znižuje pocit únavy – teda presný opak toho, čo potrebujete pred spaním. Ak si radi doprajete čierny čaj, urobte to doobeda alebo poobede, nie po 17. hodine.
2. Zelený čaj – menej kofeínu, no stále povzbudzujúci
Zelený čaj má síce nižší obsah kofeínu (20–45 mg), ale jeho účinok trvá dlhšie. Navyše obsahuje látku L-teanín, ktorá síce navodzuje mentálnu bdelosť bez úzkosti, no v kombinácii s kofeínom zlepšuje sústredenie – ideálne na prácu, nie na spánok. Preto je zelený čaj vhodný cez deň, no nie ako večerný nápoj.
3. Maté (Yerba Maté) – energia z Južnej Ameriky
Obľúbený juhoamerický nápoj Yerba Maté obsahuje vysoké množstvo kofeínu (mateínu). Jeho účinok je silný a dlhodobý – podporuje prekrvenie mozgu, zlepšuje výkonnosť a potláča únavu. Práve preto sa používa ako súčasť energetických nápojov. Ak ho vypijete večer, spánok sa pravdepodobne nedostaví skoro.
4. Jazmínový čaj – pozor na zloženie
Samotný jazmín nemá stimulačné účinky, ale väčšina jazmínových čajov v obchodoch je zmesou zeleného alebo čierneho čaju s jazmínom. Takéto kombinácie obsahujú kofeín a pôsobia povzbudivo. Ak máte radi jeho vôňu, siahnite po čisto bylinnom jazmínovom čaji bez čajového základu.
5. Rozmarínový čaj – povzbudzujúci, nie upokojujúci
Rozmarín podporuje krvný obeh, zlepšuje koncentráciu a pomáha pri únave. Vďaka týmto vlastnostiam je výborný cez deň, keď potrebujete energiu. No večer môže jeho účinok oddialiť zaspávanie, pretože stimuluje mozgovú aktivitu.
Čo teda piť večer namiesto toho?
Ak hľadáte čaj, ktorý vám pomôže uvoľniť sa a zaspať, vyberajte bylinkové čaje bez kofeínu. Medzi najlepšie patria:
- Medovka lekárska – upokojuje nervy, zmierňuje úzkosť a napätie.
- Harmanček (rumanček) – má protizápalové účinky a podporuje relaxáciu.
- Levanduľa – uvoľňuje telo, navodzuje pocit pokoja a zmierňuje stres.
- Valeriána lekárska (kozlík) – zlepšuje kvalitu spánku, najmä pri nespavosti.
- Mäta – pomáha tráveniu a upokojuje žalúdok, čo znižuje nepohodlie pred spaním.
Teplý čaj pred spaním môže byť krásnou súčasťou večerného rituálu, no záleží na jeho type. Čierny, zelený, maté, rozmarínový či zmes s jasmínom sú skôr vhodné na deň. Naopak, medovka, harmanček alebo levanduľa vám pomôžu zrelaxovať a pripraviť telo aj myseľ na hlboký, osviežujúci spánok.